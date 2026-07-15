Marseille menjelaskan keputusan untuk menyetujui transfer Mason Greenwood ke Fenerbahçe dalam pernyataan resmi

Marseille telah merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi transfer permanen Greenwood ke Fenerbahce. Penyerang berusia 24 tahun itu tiba di Istanbul setelah dua musim berkarier di selatan Prancis. Klub tersebut menjelaskan bahwa kepindahan tersebut merupakan keputusan bersama antara kedua belah pihak setelah musim yang produktif bagi sang pemain.

Klub Ligue 1 tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya dalam pernyataan resmi, dengan mengatakan: "Olympique de Marseille mengumumkan transfer Mason Greenwood ke Fenerbahce. Diboyong pada musim panas 2024, Mason Greenwood membela Marseille selama dua musim. Keputusan ini merupakan hasil dari diskusi bersama antara pemain dan klub, yang secara bersama-sama sepakat untuk mengakhiri kerja sama mereka. Olympique de Marseille mengucapkan terima kasih kepada Mason Greenwood atas kontribusinya selama dua musim bersama klub dan mendoakan kesuksesan baginya di kariernya selanjutnya."



