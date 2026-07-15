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Marseille menjelaskan keputusan untuk menyetujui transfer Mason Greenwood ke Fenerbahçe dalam pernyataan resmi
Marseille menjelaskan kepergian Greenwood
Marseille telah merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi transfer permanen Greenwood ke Fenerbahce. Penyerang berusia 24 tahun itu tiba di Istanbul setelah dua musim berkarier di selatan Prancis. Klub tersebut menjelaskan bahwa kepindahan tersebut merupakan keputusan bersama antara kedua belah pihak setelah musim yang produktif bagi sang pemain.
Klub Ligue 1 tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya dalam pernyataan resmi, dengan mengatakan: "Olympique de Marseille mengumumkan transfer Mason Greenwood ke Fenerbahce. Diboyong pada musim panas 2024, Mason Greenwood membela Marseille selama dua musim. Keputusan ini merupakan hasil dari diskusi bersama antara pemain dan klub, yang secara bersama-sama sepakat untuk mengakhiri kerja sama mereka. Olympique de Marseille mengucapkan terima kasih kepada Mason Greenwood atas kontribusinya selama dua musim bersama klub dan mendoakan kesuksesan baginya di kariernya selanjutnya."
- Getty
Statistik kinerja di lapangan
Produktivitas Greenwood di depan gawang tetap tinggi secara konsisten. Selama musim debutnya di Marseille, ia mencetak 22 gol dan enam assist dalam 36 penampilan, membantu klub tersebut finis di posisi kedua dan lolos ke Liga Champions. Ia kemudian mencatatkan musim 2025–26 yang bahkan lebih produktif, dengan mencetak 26 gol dan memberikan 11 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi.
Kualitas teknisnya membuatnya menonjol di Ligue 1, sehingga ia dinominasikan sebagai salah satu dari lima finalis untuk trofi Pemain Terbaik Musim Ini versi UNFP. Meskipun dilaporkan ada gesekan di balik layar, termasuk masalah disiplin dan ketegangan dengan direktur olahraga Medhi Benatia, pengaruhnya di lapangan tidak dapat disangkal. Marseille secara efektif memilih untuk memanfaatkan aset berharga mereka saat nilai pasarnya sedang berada di puncaknya.
Ketegangan dalam perebutan tanda tangannya
Perjalanan menuju Turki diwarnai berbagai drama, terutama yang melibatkan raksasa Spanyol, Atlético Madrid. Tim asuhan Diego Simeone tampaknya memimpin perburuan untuk merekrut mantan pemain Manchester United tersebut, dengan memandangnya sebagai calon penerus jangka panjang Antoine Griezmann. Namun, kesepakatan itu gagal total ketika Atlético dilaporkan merasa 'tidak dihormati' akibat kurangnya komunikasi dari pihak sang pemain pada tahap akhir negosiasi.
Fenerbahce memanfaatkan sepenuhnya gagalnya pembicaraan antara Greenwood dan Colchoneros untuk mengamankan kesepakatan tersebut. Klub Turki itu mengonfirmasi bahwa mereka akan membayar Marseille biaya transfer sebesar €39 juta, yang akan dibayarkan selama tiga tahun dalam angsuran yang sama besar. Hal ini menandai komitmen finansial yang signifikan bagi klub asal Istanbul tersebut saat mereka berupaya menegaskan kembali dominasi mereka di kancah domestik.
- AFP
Awal yang baru di Istanbul
Greenwood telah menandatangani kontrak empat tahun dengan Fenerbahçe dan diperkirakan akan menjadi ujung tombak lini serang mereka. Penyerang ini langsung mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini, sambil menyoroti prestise klub barunya. Dalam pesan video resmi yang dirilis untuk para pendukung di Turki, ia menegaskan bahwa ia hampir tidak ragu sedikit pun begitu tawaran dari Super Lig itu diajukan kepadanya.
"Itu keputusan yang mudah ketika mereka tertarik pada saya," kata penyerang tersebut saat tiba di Turki. "Ini adalah klub terbesar di Turki dan saya tidak sabar untuk segera memulai." Setelah meraih kesuksesan di Spanyol bersama Getafe dan di Prancis bersama Marseille, Greenwood kini mengalihkan perhatiannya ke liga besar Eropa keempat sambil berusaha melanjutkan prestasi mencetak golnya di salah satu lingkungan sepak bola paling penuh gairah di dunia.
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