AFP
Diterjemahkan oleh
Marseille menetapkan harga Mason Greenwood di tengah minat transfer Juventus - dengan Man Utd berpeluang mendapat suntikan dana
Juventus memimpin perburuan Greenwood
Juventus sedang mempersiapkan langkah agresif pada bursa transfer musim panas untuk merekrut Greenwood, sambil berusaha memanfaatkan ketidakpastian yang semakin meningkat seputar kondisi keuangan Marseille. Klub raksasa Italia tersebut telah lama mengagumi pemain berusia 24 tahun itu dan meyakini bahwa jendela transfer kali ini merupakan kesempatan sempurna untuk membawanya ke Turin.
Menurut La Gazzetta dello Sport, Bianconeri siap menguji tekad Marseille. Greenwood masih menjadi pemain kunci di Orange Velodrome, namun prospek bergabung dengan salah satu klub paling bergengsi di Eropa di Serie A bisa jadi terlalu menggoda untuk ditolak jika kedua klub dapat mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer.
- AFP
Dilema Marseille di Liga Champions
Kemampuan klub Prancis tersebut untuk mempertahankan aset bintang mereka sangat bergantung pada posisi akhir mereka di liga. Marseille saat ini berada di peringkat keenam Ligue 1 dengan 53 poin, tertinggal empat poin dari Lyon dan Lille dalam perebutan tiket ke Liga Champions. Kegagalan finis di empat besar akan meninggalkan lubang besar dalam anggaran mereka.
Tanpa pendapatan menggiurkan dari kompetisi elit Eropa, Marseille mungkin terpaksa melepas Greenwood untuk menyeimbangkan keuangan. Klub tersebut dikabarkan telah menetapkan harga minimum €43 juta untuk sang penyerang, angka yang mereka yakini mencerminkan kontribusinya berupa 25 gol dan 10 assist dalam 42 penampilan musim ini.
Taktik negosiasi dan penyeimbang potensial
Juventus sudah merencanakan cara untuk menekan biaya yang diperlukan dalam kesepakatan tersebut. Hubungan antara kedua klub dianggap sangat baik, terutama setelah kesepakatan peminjaman Timothy Weah ke Marseille musim panas lalu. Untuk menutupi selisih nilai transfer Greenwood, Juve mungkin akan mempertimbangkan untuk menyertakan pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Salah satu nama yang disebutkan adalah Edon Zhegrova, yang memang sedang mengalami penurunan performa musim ini, namun tetap menjadi pemain yang selama ini dikagumi dan diincar oleh klub Ligue 1 tersebut.
- AFP
Kepentingan finansial Manchester United
Meskipun pembicaraan transfer saat ini berpusat di Prancis dan Italia, Manchester United terus memantau perkembangan tersebut dengan cermat. Klub Liga Premier itu melepas Greenwood ke Marseille pada Juli 2024 dengan biaya transfer sebesar £30 juta, namun mereka cermat memasukkan klausul bagi hasil yang signifikan dalam kesepakatan tersebut jika sang pemain pindah lagi.
Jika Juventus memenuhi harga yang diminta Marseille, United berhak atas sebagian besar dari biaya tersebut. Keuntungan tak terduga ini akan memberikan dorongan yang tepat waktu bagi dana transfer musim panas Setan Merah saat mereka berupaya memperkuat skuad menjelang kembalinya mereka ke Liga Champions.