Marseille menetapkan harga Mason Greenwood di tengah minat transfer Juventus - dengan Man Utd berpeluang mendapat suntikan dana

Juventus sedang mempersiapkan langkah agresif pada bursa transfer musim panas untuk merekrut Greenwood, sambil berusaha memanfaatkan ketidakpastian yang semakin meningkat seputar kondisi keuangan Marseille. Klub raksasa Italia tersebut telah lama mengagumi pemain berusia 24 tahun itu dan meyakini bahwa jendela transfer kali ini merupakan kesempatan sempurna untuk membawanya ke Turin.

Menurut La Gazzetta dello Sport, Bianconeri siap menguji tekad Marseille. Greenwood masih menjadi pemain kunci di Orange Velodrome, namun prospek bergabung dengan salah satu klub paling bergengsi di Eropa di Serie A bisa jadi terlalu menggoda untuk ditolak jika kedua klub dapat mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer.