Saat bursa transfer musim panas ditutup, Olympique de Marseille dan Athletic Bilbao benar-benar berdiri sendiri sebagai dua klub saja di lima liga top Eropa yang tidak mendatangkan satu pun pemain baru. Baik melalui pembelian permanen, opsi yang diaktifkan, maupun kesepakatan peminjaman, kedua tim tidak menambah kekuatan skuad mereka selama bursa transfer. Sementara segelintir klub lain pada awalnya hanya mengandalkan tambahan pemain pinjaman atau klausul yang sudah diatur sebelumnya, Marseille dan Bilbao menjadi anomali nyata dalam sepakbola Eropa modern.