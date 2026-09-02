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Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Marseille dan Athletic Bilbao menjadi satu-satunya klub di lima liga top Eropa yang belum merekrut pemain pada musim panas ini

Transfers
Marseille
Athletic Bilbao
LaLiga
Ligue 1

Olympique de Marseille dan Athletic Club adalah dua klub satu-satunya di lima liga top Eropa yang gagal mendatangkan satu pun pemain pada musim panas ini. Sementara kebijakan rekrutmen ketat Bilbao menjelaskan bursa transfer mereka yang sepi, minimnya aktivitas Marseille berasal dari kendala finansial yang serius.

  • Keanehan unik di bursa transfer musim panas

    Saat bursa transfer musim panas ditutup, Olympique de Marseille dan Athletic Bilbao benar-benar berdiri sendiri sebagai dua klub saja di lima liga top Eropa yang tidak mendatangkan satu pun pemain baru. Baik melalui pembelian permanen, opsi yang diaktifkan, maupun kesepakatan peminjaman, kedua tim tidak menambah kekuatan skuad mereka selama bursa transfer. Sementara segelintir klub lain pada awalnya hanya mengandalkan tambahan pemain pinjaman atau klausul yang sudah diatur sebelumnya, Marseille dan Bilbao menjadi anomali nyata dalam sepakbola Eropa modern.

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    Alasan berbeda di balik bursa transfer yang sepi

    Meski kedua klub sama-sama belum mendatangkan pemain baru, alasan di balik bursa transfer mereka yang sepi sangat berbeda. Minimnya aktivitas Athletic sejalan dengan tradisi lama mereka yang hampir sepenuhnya mengandalkan pemain dari akademi muda Basque atau yang berdarah Basque. Sebaliknya, nihilnya perekrutan Marseille secara langsung disebabkan oleh kendala finansial serius yang menghambat klub Ligue 1 itu sepanjang musim panas.

  • Eksodus besar-besaran para pemain bintang

    Musim panas Marseille jauh lebih ditandai oleh kepergian para nama besar ketimbang tambahan apa pun ke dalam skuad. Klub Prancis itu telah berpisah dengan sederet talenta, termasuk Mason Greenwood yang bergabung dengan Fenerbahce, Facundo Medina yang pindah ke Leverkusen, dan Quinten Timber yang meneken kontrak dengan Crystal Palace. Kepergian lain juga membuat Geronimo Rulli menuju Manchester City, Pierre-Emerick Aubameyang bergabung dengan La Coruna, Leonardo Balerdi pindah ke Roma, bersama kepergian Bilal Nadir dan Hamed Traore.

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    Menghadapi kampanye berat di depan

    Dengan skuad yang terkuras drastis dan tanpa satu pun pemain baru yang datang, Marseille menghadapi perjuangan berat untuk bersaing di kompetisi domestik maupun panggung Eropa. Staf kepelatihan dan rekrutmen harus sangat bergantung pada solusi internal serta pengembangan pemain muda untuk melewati bulan-bulan berat yang ada di depan. Seiring musim mulai berjalan semakin cepat, raksasa Prancis itu harus membuktikan bahwa skuad yang ada saat ini mampu menahan tekanan tanpa darah segar apa pun.

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