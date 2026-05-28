Marseille akan mempertimbangkan tawaran transfer untuk Mason Greenwood pada musim panas ini, demikian dikonfirmasi oleh direktur olahraga barunya
Lorenzi mengambil alih kendali di Velodrome
Marseille telah secara resmi mengonfirmasi penunjukan Lorenzi sebagai direktur olahraga baru klub. Mantan petinggi Brest ini tiba di Prancis selatan dengan reputasi sebagai sosok yang jeli dalam merekrut pemain, dan akan mengambil alih peran yang sebelumnya dijabat oleh Benatia untuk memimpin klub memasuki era baru.
Berbicara kepada situs web resmi klub, Lorenzi mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan raksasa Ligue 1 tersebut, dengan menyatakan: "Bergabung dengan Olympique de Marseille adalah sebuah kesempatan, suatu kehormatan, dan tantangan besar yang dengan bangga saya terima. Di atas segalanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan pemilik klub atas kepercayaan mereka. Tujuan saya adalah berkontribusi dalam pembangunan proyek olahraga yang berkelanjutan, yang berakar pada nilai-nilai yang jelas dan kepercayaan yang diberikan kepada para pemain yang mengenakan seragam ini. Kami akan bekerja dengan standar tinggi, demi kepentingan klub dan para pendukungnya."
- AFP
Keputusan terkait Greenwood akan segera diambil
Salah satu masalah paling mendesak yang harus ditangani Lorenzi adalah masa depan Greenwood. Mantan penyerang Manchester United ini telah menjadi sosok kunci di lapangan, dengan mencatatkan 45 penampilan di semua kompetisi selama musim 2025-2026, mencetak 26 gol dan memberikan 11 assist. Namun, nilai pasarnya yang tinggi menjadikannya kandidat utama untuk dijual karena Marseille berupaya memenuhi regulasi keuangan dan menyeimbangkan kembali anggaran mereka untuk musim 2026-27.
Saat ditanya tentang status Greenwood olehL'Equipe, Lorenzi sangat terbuka mengenai kemungkinan kepergiannya pada musim panas. "Dia adalah salah satu pemain yang menjadi subjek pertimbangan serius," akui direktur olahraga tersebut. "Jika ada kesempatan yang muncul, tentu saja, hal itu harus dipertimbangkan. Namun, ada posisi klub, posisi pemain, dan juga menjadi tanggung jawab kami untuk mengelolanya secara internal serta menemukan solusi terbaik bagi semua pihak."
Filosofi baru dalam perekrutan Marseille
Selain masa depan para pemain secara individu, Lorenzi menguraikan adanya perubahan dalam strategi transfer klub secara keseluruhan, terutama karena Marseille mengakhiri musim Ligue 1 di peringkat kelima dan akan berlaga di Liga Europa musim depan, bukan di Liga Champions. Pimpinan baru ini berupaya menjauhi bintang-bintang mahal demi membangun tim yang lebih kompak dan disukai oleh para penggemar Marseille yang penuh gairah, sekaligus memberikan penekanan yang lebih besar pada akademi muda klub.
Membahas visinya untuk bursa transfer mendatang, Lorenzi menambahkan kepada L'Equipe: "Kita perlu sedikit lebih kreatif dalam perekrutan. Saya memprioritaskan kolektif. Kami harus berhasil mencari pemain yang mampu menciptakan koneksi dan identitas. Pemain yang akan berjuang di lapangan, dan yang dapat diidentifikasi oleh para pendukung, termasuk juga di pusat pelatihan, dengan beberapa pemain muda yang muncul untuk dikembangkan dan pada akhirnya memberikan hasil investasi dalam jangka panjang."
Tekanan semakin meningkat menjelang bursa transfer musim panas
Waktu kedatangan Lorenzi sangat krusial, mengingat DNCG (badan pengawas keuangan sepak bola Prancis) sedang memantau dengan ketat laporan keuangan klub. Penjualan aset bernilai tinggi seperti Greenwood akan memberi Marseille kelonggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan perekrutan-perekrutan "kreatif" yang telah dijanjikan Lorenzi kepada para pendukung setia di Velodrome.