Marseille akan mempertimbangkan tawaran transfer untuk Mason Greenwood pada musim panas ini, demikian dikonfirmasi oleh direktur olahraga barunya

Marseille telah secara resmi mengonfirmasi penunjukan Lorenzi sebagai direktur olahraga baru klub. Mantan petinggi Brest ini tiba di Prancis selatan dengan reputasi sebagai sosok yang jeli dalam merekrut pemain, dan akan mengambil alih peran yang sebelumnya dijabat oleh Benatia untuk memimpin klub memasuki era baru.

Berbicara kepada situs web resmi klub, Lorenzi mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan raksasa Ligue 1 tersebut, dengan menyatakan: "Bergabung dengan Olympique de Marseille adalah sebuah kesempatan, suatu kehormatan, dan tantangan besar yang dengan bangga saya terima. Di atas segalanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan pemilik klub atas kepercayaan mereka. Tujuan saya adalah berkontribusi dalam pembangunan proyek olahraga yang berkelanjutan, yang berakar pada nilai-nilai yang jelas dan kepercayaan yang diberikan kepada para pemain yang mengenakan seragam ini. Kami akan bekerja dengan standar tinggi, demi kepentingan klub dan para pendukungnya."