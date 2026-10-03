Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan seperti dikutip dari NDTV, bek Paris Saint-Germain itu mencatat bahwa sambutan hangat dari para suporter lokal memberikan dorongan psikologis penting bagi seluruh skuad.

Menyoroti atmosfer positif di sesi latihan dan di stadion, sang kapten berkata: "Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk datang ke negara seperti India. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk memainkan laga yang hebat dan, tentu saja, untuk menang. Saya sudah sangat lama menjadi bagian dari tim ini, tetapi bagi para pemain baru juga, penting untuk menerima sambutan seperti ini, baik saat latihan maupun selama pertandingan. Ini adalah motivasi besar bagi tim untuk tampil baik dan memastikan Brasil tetap berada di puncak setelah Piala Dunia."

Mengakui besarnya basis dukungan global Brasil, Marquinhos menambahkan: "Ini adalah kesempatan emas untuk berada di India, dengan dukungan sebesar ini. Ini adalah motivasi yang sangat besar. Di luar Brasil, India mungkin adalah salah satu negara dengan basis dukungan terbesar untuk seluruh skuad. Jadi, merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami semua untuk berada di sini."