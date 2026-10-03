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Adhe Makayasa
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Marquinhos menyebut laga melawan India sebagai 'peluang emas' saat Brasil berupaya membangun kembali setelah kekecewaan di Piala Dunia

Marquinhos
Brazil
India vs Brazil
India
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Marquinhos meyakini menghadapi India memberi Brasil panggung yang sempurna untuk memulai pemulihan mereka setelah tersingkir dengan menyakitkan dari Piala Dunia. Bek berpengalaman itu menyoroti besarnya gairah suporter lokal di Kolkata, seraya menegaskan laga tersebut menawarkan momentum yang sangat berharga saat juara dunia lima kali itu memulai fase transisi yang panjang.

  • Brasil memulai siklus pemulihan pascaturnamen

    Marquinhos memandang laga persahabatan hari Sabtu melawan India sebagai peluang emas untuk mendapatkan pengalaman penting sebelum memulai siklus baru setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang mengecewakan. Laga ini menjadi penampilan ketiga Brasil sejak turnamen global tersebut, setelah imbang 1-1 dan menang 4-2 dalam dua pertandingan melawan Australia. Pemain berusia 32 tahun itu meyakini antusiasme luar biasa dari para pendukung lokal memberi dorongan moral yang krusial saat Brasil berupaya menegaskan kembali diri mereka di level tertinggi.

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Bek merangkul dukungan luar biasa dari subkontinen

    Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan seperti dikutip dari NDTV, bek Paris Saint-Germain itu mencatat bahwa sambutan hangat dari para suporter lokal memberikan dorongan psikologis penting bagi seluruh skuad. 

    Menyoroti atmosfer positif di sesi latihan dan di stadion, sang kapten berkata: "Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk datang ke negara seperti India. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk memainkan laga yang hebat dan, tentu saja, untuk menang. Saya sudah sangat lama menjadi bagian dari tim ini, tetapi bagi para pemain baru juga, penting untuk menerima sambutan seperti ini, baik saat latihan maupun selama pertandingan. Ini adalah motivasi besar bagi tim untuk tampil baik dan memastikan Brasil tetap berada di puncak setelah Piala Dunia."

    Mengakui besarnya basis dukungan global Brasil, Marquinhos menambahkan: "Ini adalah kesempatan emas untuk berada di India, dengan dukungan sebesar ini. Ini adalah motivasi yang sangat besar. Di luar Brasil, India mungkin adalah salah satu negara dengan basis dukungan terbesar untuk seluruh skuad. Jadi, merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami semua untuk berada di sini."

  • Veteran memberi salut kepada kapten lawan atas pencapaian pentingnya

    Brasil menaruh perhatian besar pada perkembangan lawan mereka berikutnya, yang telah memainkan enam pertandingan tahun ini, sambil menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap pencapaian kapten sekaligus kiper India, Gurpreet Singh Sandhu.

    Mengakui pentingnya momen ini bagi Gurpreet yang bersiap mencatatkan caps internasional ke-90, Marquinhos berkata: "India telah memainkan sekitar enam pertandingan tahun ini. Setiap pertandingan, bahkan tanpa kemenangan, punya ceritanya sendiri dan momen-momen penting. Brasil tentu telah menganalisis tim India dengan saksama untuk mendapatkan hasil terbaik dari pertandingan ini. Ini adalah pertandingan ke-90 bagi kiper mereka, Gurpreet, yang sangat mengesankan. Saya rasa saya tidak perlu memberi skuad India nasihat apa pun. Mereka sangat profesional. Ini adalah mimpi bersama bagi tim India dan Brasil. Pada akhirnya, kedua tim memiliki pola pikir yang sama."

    Mantan bek tengah Roma itu juga menegaskan tekad tim untuk menyalurkan kasih sayang suporter dan tekanan dari luar menjadi momentum positif di lapangan. Menatap duel yang dinantikan di Kolkata, Marquinhos menambahkan: "Saya pikir kami harus menggunakan tekanan ini sebagai motivasi. Kami harus memakainya sebagai dorongan untuk permainan kami besok. Dengan semua kasih sayang dan kehangatan yang kami terima, kami harus mengubahnya menjadi suntikan semangat bagi kami."

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  • imago-sport-1084062246.jpgNurPhoto

    Raksasa Amerika Selatan mengakhiri tur

    Pertandingan di Salt Lake Stadium ini menutup rangkaian laga persahabatan Brasil pada jeda internasional kali ini. Tim asuhan Ancelotti baru akan berkumpul lagi pada November, saat mereka bertolak ke Kallang, Singapura, untuk menjalani dua laga beruntun melawan Jepang dan tuan rumah. Sementara itu, India akan segera mengalihkan fokus untuk menyambut raksasa Conmebol lainnya, dengan menjamu Uruguay di venue yang sama pada 6 Oktober.

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