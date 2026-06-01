Marquinhos menjelaskan mengapa ia memeluk Gabriel setelah melihat rekan senegaranya itu gagal mengeksekusi tendangan penalti yang menentukan saat Arsenal kalah dari PSG di final Liga Champions

Segera setelah PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti di Puskas Arena, perbedaan suasana hati terlihat sangat jelas.

Saat skuad PSG berlari menjauh untuk merayakan gelar juara kedua berturut-turut mereka, kapten Marquinhos mengambil jalan yang berbeda, langsung menuju ke arah Gabriel yang sedang hancur hati untuk memberikan pelukan yang lama. Bek tengah Arsenal itu baru saja melihat tendangannya melambung di atas mistar gawang, yang menyerahkan trofi kepada raksasa Prancis tersebut.

Tindakan tersebut tidak luput dari perhatian, termasuk kapten Arsenal Martin Odegaard yang turut memberikan penghormatan kepada kapten PSG. "Dia adalah seorang gentleman sejati. Dia mungkin pemain paling berpengalaman di lapangan dan telah mengalami momen-momen seperti ini dari kedua sisi. Saya sangat menghormatinya atas tindakan tersebut serta atas kepribadian dan kemampuannya sebagai pemain," kata Odegaard, sambil memujinya setelah pertandingan.