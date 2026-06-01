Marquinhos menjelaskan mengapa ia memeluk Gabriel setelah melihat rekan senegaranya itu gagal mengeksekusi tendangan penalti yang menentukan saat Arsenal kalah dari PSG di final Liga Champions
Sebuah momen yang sangat berkelas
Segera setelah PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti di Puskas Arena, perbedaan suasana hati terlihat sangat jelas.
Saat skuad PSG berlari menjauh untuk merayakan gelar juara kedua berturut-turut mereka, kapten Marquinhos mengambil jalan yang berbeda, langsung menuju ke arah Gabriel yang sedang hancur hati untuk memberikan pelukan yang lama. Bek tengah Arsenal itu baru saja melihat tendangannya melambung di atas mistar gawang, yang menyerahkan trofi kepada raksasa Prancis tersebut.
Tindakan tersebut tidak luput dari perhatian, termasuk kapten Arsenal Martin Odegaard yang turut memberikan penghormatan kepada kapten PSG. "Dia adalah seorang gentleman sejati. Dia mungkin pemain paling berpengalaman di lapangan dan telah mengalami momen-momen seperti ini dari kedua sisi. Saya sangat menghormatinya atas tindakan tersebut serta atas kepribadian dan kemampuannya sebagai pemain," kata Odegaard, sambil memujinya setelah pertandingan.
Trauma bersama dari jarak 12 yard
Saat berbicara kepada wartawan setelah upacara penyerahan trofi, Marquinhos mengungkapkan bahwa tindakannya didorong oleh pengalaman pribadinya. Pemain berusia 32 tahun itu pernah gagal mengeksekusi tendangan penalti untuk Brasil pada perempat final Piala Dunia 2022 melawan Kroasia, dan kenangan itu kembali membanjiri pikirannya saat ia menyaksikan Gabriel kesulitan.
"Begitu dia gagal mengeksekusi penalti itu, saya teringat bagaimana rasanya saat saya gagal mengeksekusi penalti melawan Kroasia yang membuat kami tersingkir dari Piala Dunia terakhir," kata Marquinhos.
"Itu adalah momen yang sangat sulit baginya, sebuah tanggung jawab besar. Saya sendiri pernah mengalaminya dan tahu betapa sulitnya ketika hal itu terjadi pada Anda sebagai pemain. Anda harus sangat kuat untuk keluar dari momen seperti itu - dan saya tahu betapa sulitnya itu. Gabriel sangat ingin memenangkan gelar ini dan menanggung semua tekanan itu, karena tahu bahwa jika ia gagal, mimpinya akan sirna dan kami akan menjadi juara."
Membela musim luar biasa Gabriel
Marquinhos sangat ingin mengingatkan dunia sepak bola akan kontribusi Gabriel sepanjang musim ini. Bek Arsenal tersebut memainkan peran kunci dalam gelar Liga Premier pertama The Gunners dalam 22 tahun, membentuk barisan pertahanan terkuat di liga bersama William Saliba.
Marquinhos menegaskan bahwa satu tendangan tidak seharusnya mendefinisikan seorang pemain yang telah membuktikan dirinya sebagai talenta elit.
"Saya mengatakan kepadanya bahwa saya pernah mengalami momen seperti ini dan saya tahu betapa sulitnya, tetapi dia bisa bangkit kembali," lanjut Marquinhos. "Gabriel telah menjalani musim yang luar biasa bersama Arsenal, membuktikan bahwa dia adalah salah satu bek terbaik di dunia, dan menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah pemain hebat. Dia tidak pantas menanggung beban sebesar itu, dari momen kekalahan itu, di pundaknya. Jadi, saya hanya ingin menyisihkan beberapa menit dari perayaan saya untuk meluangkan waktu ini baginya, memeluknya, dan mendoakan yang terbaik untuknya."
Sorotan pada Piala Dunia
Ikatan antara kedua bek ini diprediksi akan semakin penting dalam beberapa pekan mendatang. Keduanya telah dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026, di mana mereka diharapkan menjadi pasangan bek tengah utama. Marquinhos menekankan bahwa Selecao membutuhkan Gabriel dalam kondisi mental terbaik jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara dunia keenam mereka musim panas ini di Amerika Utara.
"Dan di Brasil, kami membutuhkannya untuk Piala Dunia," tutup Marquinhos. "Saya hanya ingin memeluknya, untuk menunjukkan betapa dia dihargai oleh kami dan mengucapkan selamat atas segala hal yang telah dia lakukan musim ini."