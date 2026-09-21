PsnewZ
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Marquinhos jadi pahlawan saat Paris Saint-Germain menyingkirkan Marseille yang bermain dengan 10 orang dalam duel Le Classique yang sengit
Marquinhos melancarkan pukulan penentu
Gol pembuka lahir pada babak kedua ketika pemain pengganti Ferran Torres menanduk masuk umpan silang akurat Desire Doue untuk membawa PSG unggul. Marseille menyamakan kedudukan berkat penyelesaian jarak dekat Angel Gomes setelah kombinasi permainan cepat dengan Amine Gouiri. Namun, Marquinhos memulihkan keunggulan tim tamu hampir seketika dengan menyambar bola liar dari sepak pojok sebelum Timothy Weah diusir keluar lapangan akibat pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua.
- AFP
Kapten mengamankan poin penting
Reaksi menentukan Marquinhos untuk menyambar bola muntah setelah penyelamatan awal Jeffrey de Lange menunjukkan insting tajam sang bek tengah di area penalti lawan. Gol itu menjadi ganjaran yang sempurna atas dominasi tim tamu setelah mereka mampu melewati ancaman pada babak pertama dari Pierre-Emile Hojbjerg dan Neal Maupay. Mempertahankan keunggulan tipis itu saat menghadapi sepuluh pemain memastikan tim asuhan Enrique pulang dengan poin penuh dari atmosfer yang tidak bersahabat di Velodrome.
Nasib yang bertolak belakang mewarnai rivalitas
Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu baru menjadi kemenangan kedua PSG di Ligue 1 musim ini setelah start yang tidak seperti biasanya, dengan tiga pertandingan tanpa kemenangan. Raihan tiga poin penuh mengangkat juara bertahan lima kali beruntun itu ke peringkat keenam, membuat mereka tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Monaco. Sebaliknya, kekalahan keempat dalam lima laga menjerumuskan Marseille langsung ke zona degradasi, menandai start terburuk mereka dalam semusim sejak kampanye 2011-12.
- PsnewZ
Kompetisi domestik kembali bergulir pada Oktober
Ligue 1 kini memasuki jeda internasional sebelum kompetisi kasta tertinggi Prancis kembali bergulir pada 10 Oktober. PSG kembali bertugas di kompetisi domestik dengan menjamu tim promosi Le Mans pada pekan keenam saat mereka berupaya memangkas jarak dengan Monaco di puncak klasemen. Sementara itu, Marseille harus memanfaatkan penuh jeda tiga pekan ini untuk berbenah jelang lawatan krusial ke Troyes keesokan harinya guna menghentikan tren negatif mereka dan keluar dari zona degradasi.
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