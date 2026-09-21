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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Marquinhos jadi pahlawan saat Paris Saint-Germain menyingkirkan Marseille yang bermain dengan 10 orang dalam duel Le Classique yang sengit

Marquinhos
Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Kapten Paris Saint-Germain, Marquinhos, menjadi penentu kemenangan saat juara bertahan itu menang tipis 2-1 atas rival yang bermain dengan 10 orang, Marseille, dalam Le Classique yang panas di Stade Velodrome. Kemenangan yang diraih dengan susah payah ini mengangkat tim asuhan Luis Enrique ke peringkat keenam Ligue 1, sekaligus menambah penderitaan rival berat mereka yang tetap terjebak di zona degradasi.

  • Marquinhos melancarkan pukulan penentu

    Gol pembuka lahir pada babak kedua ketika pemain pengganti Ferran Torres menanduk masuk umpan silang akurat Desire Doue untuk membawa PSG unggul. Marseille menyamakan kedudukan berkat penyelesaian jarak dekat Angel Gomes setelah kombinasi permainan cepat dengan Amine Gouiri. Namun, Marquinhos memulihkan keunggulan tim tamu hampir seketika dengan menyambar bola liar dari sepak pojok sebelum Timothy Weah diusir keluar lapangan akibat pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua.

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    Kapten mengamankan poin penting

    Reaksi menentukan Marquinhos untuk menyambar bola muntah setelah penyelamatan awal Jeffrey de Lange menunjukkan insting tajam sang bek tengah di area penalti lawan. Gol itu menjadi ganjaran yang sempurna atas dominasi tim tamu setelah mereka mampu melewati ancaman pada babak pertama dari Pierre-Emile Hojbjerg dan Neal Maupay. Mempertahankan keunggulan tipis itu saat menghadapi sepuluh pemain memastikan tim asuhan Enrique pulang dengan poin penuh dari atmosfer yang tidak bersahabat di Velodrome.

  • Nasib yang bertolak belakang mewarnai rivalitas

    Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu baru menjadi kemenangan kedua PSG di Ligue 1 musim ini setelah start yang tidak seperti biasanya, dengan tiga pertandingan tanpa kemenangan. Raihan tiga poin penuh mengangkat juara bertahan lima kali beruntun itu ke peringkat keenam, membuat mereka tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Monaco. Sebaliknya, kekalahan keempat dalam lima laga menjerumuskan Marseille langsung ke zona degradasi, menandai start terburuk mereka dalam semusim sejak kampanye 2011-12.

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    Kompetisi domestik kembali bergulir pada Oktober

    Ligue 1 kini memasuki jeda internasional sebelum kompetisi kasta tertinggi Prancis kembali bergulir pada 10 Oktober. PSG kembali bertugas di kompetisi domestik dengan menjamu tim promosi Le Mans pada pekan keenam saat mereka berupaya memangkas jarak dengan Monaco di puncak klasemen. Sementara itu, Marseille harus memanfaatkan penuh jeda tiga pekan ini untuk berbenah jelang lawatan krusial ke Troyes keesokan harinya guna menghentikan tren negatif mereka dan keluar dari zona degradasi.

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