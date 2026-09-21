Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu baru menjadi kemenangan kedua PSG di Ligue 1 musim ini setelah start yang tidak seperti biasanya, dengan tiga pertandingan tanpa kemenangan. Raihan tiga poin penuh mengangkat juara bertahan lima kali beruntun itu ke peringkat keenam, membuat mereka tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Monaco. Sebaliknya, kekalahan keempat dalam lima laga menjerumuskan Marseille langsung ke zona degradasi, menandai start terburuk mereka dalam semusim sejak kampanye 2011-12.