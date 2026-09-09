AFP
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Marquinhos beri peringatan kepada para bintang PSG saat Luis Enrique menunjukkan bahwa ia "tidak takut" mencoret nama-nama besar jelang laga pembuka Liga Champions
Juara bertahan memulai upaya mempertahankan gelar
PSG bersiap mengawali kampanye fase liga mereka saat menjamu Bratislava milik Yaya Toure di Parc des Princes pada Rabu malam. Datang ke turnamen sebagai juara beruntun setelah kemenangan adu penalti musim lalu atas Arsenal, raksasa Prancis itu bertekad memulai kiprah di Eropa dengan meyakinkan. Laga ini menawarkan jeda yang sangat dibutuhkan bagi tim asuhan Enrique setelah menjalani rentetan tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan pembuka Ligue 1 musim 2026-27.
- AFP
Kapten menuntut komitmen penuh
Marquinhos menegaskan bahwa setiap anggota skuad harus menunjukkan dedikasi penuh dalam latihan atau berisiko disingkirkan oleh pelatih asal Spanyol itu. Menjelaskan standar tanpa kompromi sang manajer menjelang laga pembuka mereka di kompetisi kontinental, bek tengah Brasil itu berkata: "Dia bukan hanya membuat keputusan sulit pada musim ini. Dia punya caranya sendiri dalam mengelola tim. Kelompok ini harus memberikan 100% dalam latihan untuk mendapatkan tempat mereka. Itulah yang dia tuntut.
"Itu tergantung para pemain untuk mendorong diri mereka sampai batas maksimal setiap hari. Semua orang harus bekerja untuk mendapatkan tempat mereka di dalam kelompok. Terkadang pemain ditinggalkan dari skuad. Itu menyakitkan, tetapi semua orang mengerti. Itulah sepakbola, begitulah adanya. Sejauh ini dia melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam mengelola tim, dan itu berhasil. Dia punya filosofinya sendiri dan dia tidak takut membuat keputusan sulit saat diperlukan."
Enrique peringatkan bahaya rasa puas diri
Enrique memiliki rasio kemenangan luar biasa, 63 persen, sepanjang kariernya sebagai pelatih di Liga Champions, persentase tertinggi dibanding pelatih mana pun yang menangani setidaknya 50 pertandingan di kompetisi ini. Meminta para pemainnya tetap waspada menghadapi tim tamu asal Slovakia itu, pelatih berpengalaman tersebut menegaskan: "Ini adalah kompetisi tersulit. Ada berapa tim yang bisa menang? Enam, delapan, lima. Perbedaannya sangat kecil. Kami mengincar awal yang sangat bagus. Kami akan memainkan laga yang tampak mudah, tetapi tidak ada pertandingan yang mudah. Kami harus tetap fokus."
- AFP
Raksasa Prancis bidik kebangkitan
Sejarah sangat memihak PSG, dengan tidak ada satu pun dari 35 juara bertahan terakhir yang kalah dalam laga pembuka Eropa mereka saat memulai di kandang sendiri sejak 1967. Penampilan yang meyakinkan dipandang sangat penting untuk mengangkat moral skuad menjelang jadwal musim gugur yang berat. Enrique harus segera menanamkan konsistensi dan ketangguhan untuk menghidupkan kembali kampanye domestik mereka serta mengakhiri rangkaian tanpa kemenangan yang masih berlanjut di Ligue 1.
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