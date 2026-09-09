Marquinhos menegaskan bahwa setiap anggota skuad harus menunjukkan dedikasi penuh dalam latihan atau berisiko disingkirkan oleh pelatih asal Spanyol itu. Menjelaskan standar tanpa kompromi sang manajer menjelang laga pembuka mereka di kompetisi kontinental, bek tengah Brasil itu berkata: "Dia bukan hanya membuat keputusan sulit pada musim ini. Dia punya caranya sendiri dalam mengelola tim. Kelompok ini harus memberikan 100% dalam latihan untuk mendapatkan tempat mereka. Itulah yang dia tuntut.

"Itu tergantung para pemain untuk mendorong diri mereka sampai batas maksimal setiap hari. Semua orang harus bekerja untuk mendapatkan tempat mereka di dalam kelompok. Terkadang pemain ditinggalkan dari skuad. Itu menyakitkan, tetapi semua orang mengerti. Itulah sepakbola, begitulah adanya. Sejauh ini dia melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam mengelola tim, dan itu berhasil. Dia punya filosofinya sendiri dan dia tidak takut membuat keputusan sulit saat diperlukan."