Inter bersiap menjalani laga keempat Liga Champions 2026/2027. Saat bertandang ke markas Feyenoord, Inter tak boleh lagi melakukan kesalahan jika ingin terus mengejar peluang finis di delapan besar fase liga, yang berarti lolos langsung ke babak 16 besar.

Presiden Beppe Marotta, dalam wawancara dengan Sky Sport, membahas laga ini setelah Inter kalah dalam derby dengan penampilan buruk, hasil yang memicu banyak evaluasi, setidaknya di kalangan pemain dan pelatih. Ia juga tak terelakkan menyinggung bursa transfer dan perpanjangan kontrak yang, saat ini, masih bisa mengganggu fokus banyak pemain.