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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Marotta: "Inter adalah tim tanpa pemain bermasalah. Hanya kontrak Calhanoglu yang akan habis, sedangkan klausul terkait Dimarco telah digunakan atas kesepakatan bersama. Icardi tidak menawarkan diri, penyerang kelima..."

Inter
M. Icardi
Transfers
Champions League
Feyenoord
Feyenoord vs Inter

Orang nomor satu Inter menjelaskan soal perpanjangan kontrak dan target transfer.

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08 Nov 2026

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Inter bersiap menjalani laga keempat Liga Champions 2026/2027. Saat bertandang ke markas Feyenoord, Inter tak boleh lagi melakukan kesalahan jika ingin terus mengejar peluang finis di delapan besar fase liga, yang berarti lolos langsung ke babak 16 besar.

Presiden Beppe Marotta, dalam wawancara dengan Sky Sport, membahas laga ini setelah Inter kalah dalam derby dengan penampilan buruk, hasil yang memicu banyak evaluasi, setidaknya di kalangan pemain dan pelatih. Ia juga tak terelakkan menyinggung bursa transfer dan perpanjangan kontrak yang, saat ini, masih bisa mengganggu fokus banyak pemain.

  • MEMENANGKAN LIGA CHAMPIONS

    "Menjuarai Liga Champions adalah pencapaian yang ingin diraih semua orang. Kelompok ini belum berhasil melakukannya, meski telah meraih hasil-hasil besar seperti gelar Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, dan mencapai final. Kompetisi ini mempertemukan kami dengan para pesaing kelas atas, sehingga kesalahan sekecil apa pun bisa berakibat fatal. Kami telah belajar dari kesalahan yang kami buat dan berharap bisa mencapai puncak ini, meski jalan menuju ke sana penuh rintangan."

  • Kelompok yang sehat, tanpa anggota bermasalah

    "Kami berdiskusi dengan tim dan pelatih setiap hari. Skuad ini sehat, tidak ada anggota yang bermasalah, dan saya tegaskan itu. Setelahnya, kami bisa menang atau kalah. Bukan kebetulan bahwa dalam 40 pertandingan terakhir, kami hanya kalah tiga kali. Namun, kebetulan ketiga kekalahan itu terjadi dalam tiga laga derbi. Ini fakta yang harus membuat kami berpikir"

  • PERPANJANGAN KONTRAK CALHANOGLU DAN DIMARCO

    "Apa yang kami alami di dalam Inter adalah atmosfer yang sama seperti di klub-klub besar Eropa lainnya. Kami tidak berada dalam situasi yang mencemaskan. Kami hanya memiliki satu pemain yang kontraknya akan habis, yaitu Calhanoglu, dan hubungan kami dengannya tetap sangat baik. Federico adalah pendukung Inter sejati. Kami telah mengaktifkan klausul perpanjangan yang sebenarnya bisa kami lakukan secara sepihak, tetapi kami menyepakatinya bersama dan berjanji akan membicarakannya lagi untuk memperpanjang kontrak. Dia telah menyatakan keinginannya untuk bertahan, dan kami ingin dia tetap di sini. Rasa memiliki harus lebih diutamakan daripada nilai-nilai lain."

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  • Icardi dan Penyerang Kelima

    "Icardi tidak menawarkan diri kepada kami, tetapi menyenangkan mengetahui bahwa ia menghargai kami. Sejujurnya, ia tidak masuk dalam rencana kami, sebagaimana mendatangkan penyerang baru juga tidak masuk dalam rencana kami. Ini semata-mata kebetulan karena tiga penyerang absen secara bersamaan. Kerja Chivu telah menunjukkan hasilnya. Kami tidak punya masalah dalam mencetak gol; setelah Roma, kami memiliki lini serang terbaik kedua. Chivu tahu cara memaksimalkan kemampuan semua pemain dan membangun pendekatan taktis untuk mencetak gol."

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Eredivisie

08 Nov 2026

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