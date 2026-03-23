Marotta: “Di masa depan, saya ingin memberikan bantuan. Saya telah menerima banyak hal dan harus membalasnya. Saat ini, para orang tua merekam pertandingan menggunakan drone.”

“Sepak bola adalah sekolah kehidupan yang luar biasa; ada menang dan ada kalah. Ketika saya menjadi pejabat klub, saya memikul tanggung jawab. Saat ini orang-orang hanya membicarakan hasil pertandingan Inter dan Milan, melupakan tanggung jawab: di dalam Inter ada sekitar 700 anak-anak, mereka menghabiskan banyak waktu di lapangan olahraga kami. Kami mewakili tempat pembinaan dan pembelajaran hidup: dalam sepak bola ada seleksi, hari ini hanya sedikit dari mereka yang akan mencapai level profesional dan kami harus mendampingi mereka dalam perjalanan menuju hal itu, tetapi juga menuju kehidupan.”





“Tidak selalu para pemain memahami bahwa olahraga adalah fenomena pertumbuhan, bukan sekadar hasil. Kami juga terpaksa mengadakan kursus untuk orang tua, agar mereka memahami bahwa olahraga adalah elemen pembentukan karakter, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik. Beberapa orang tua menggunakan drone untuk merekam pertandingan anak-anak mereka, lalu di rumah mereka memperlihatkan aksi-aksi tersebut. Saya merasa sangat terpanggil, bahkan di masa depan, untuk memberikan bantuan: saya berada di fase hidup di mana saya merasa beruntung, saya telah memiliki segalanya dan mewujudkan setiap impian saya. Saya harus membalas budi: saya bisa melakukannya dengan mendekati dunia pemuda ini, berusaha membantu. Terlepas dari posisi politik saya, saya menganggap diri saya sebagai pelatih olahraga: masa depan saya ada di sana.”