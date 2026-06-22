Sunderland
Maroko vs Haiti: Bintang Sunderland Chemsdine Talbi & Wilson Isidor siap berduel di Piala Dunia
Dual dua bintang Sunderland
Pertandingan di Stadion Atlanta akan menjadi momen spesial bagi penggemar Sunderland karena dua talenta terbaik mereka, Talbi dan Isidor, akan berhadapan di panggung dunia. Talbi, yang telah menikmati musim gemilang di Liga Premier di bawah asuhan Regis Le Bris, adalah bagian dari skuad Maroko yang telah mengesankan dengan ketahanan pertahanan dan disiplin taktisnya.
Di sisi lain, Isidor tetap menjadi ancaman serangan utama bagi Haiti. Terlepas dari kesulitan tim di Grup C, kecepatan dan pergerakan Isidor telah menjadi sorotan bagi Les Grenadiers. Bagi Talbi, pertandingan ini adalah kesempatan untuk membantu mengamankan lolosnya Maroko ke babak selanjutnya, sementara Isidor sangat ingin membantu negaranya mencetak gol sebelum turnamen berakhir.
- Sunderland
Maroko selangkah lagi melaju ke babak gugur
Maroko memasuki pertandingan dalam posisi yang kuat, saat ini berada di peringkat kedua Grup C. Tim asuhan Mohamed Ouahbi meraih hasil imbang 1-1 yang penuh perjuangan melawan Brasil sebelum meraih kemenangan tipis 1-0 atas Skotlandia. Ouahbi telah mengintegrasikan pemain muda dengan pemain berpengalaman secara mulus.
Sementara para veteran seperti Achraf Hakimi memberikan stabilitas struktural, masuknya Talbi dari Sunderland dan pemain muda lainnya telah menambah keunggulan dinamis. Maroko masih bisa lolos bahkan dengan kekalahan, asalkan hasil pertandingan lain menguntungkan mereka, tetapi mereka akan bersemangat untuk menyelesaikan babak grup dengan hasil yang baik.
Haiti bermain untuk sejarah dan kebanggaan
Bagi Haiti, perjalanan ini lebih dari sekadar hasil di lapangan. Tampil pertama kali di Piala Dunia sejak 1974, mereka telah memberikan dorongan besar bagi negara yang menghadapi gejolak politik. Meskipun telah tersingkir dari babak gugur, mereka masih berburu poin atau kemenangan pertama mereka di Piala Dunia. Tim Karibia ini tetap kompetitif dalam kekalahan 1-0 melawan Skotlandia tetapi kesulitan saat dihajar Brasil tiga gol tanpa balas.
Pelatih Haiti, Sebastien Migne, telah menghadapi kritik dari para penggemar atas pilihan taktiknya, khususnya mengenai pencadangan Isidor di pertandingan sebelumnya. Menanggapi masalah pemilihan pemain setelah pertandingan melawan Brasil, Migne mengatakan: "Kami melakukan dua kesalahan. Mungkin jika kami memulai dengan sistem lain, pertahanan akan lebih terbuka dan keadaan akan menjadi lebih rumit. Kami membayar harganya setelah melakukan dua kesalahan yang tak termaafkan. Begitulah adanya."
- Sunderland
Pertarungan taktis
Maroko diperkirakan akan menurunkan tim yang kuat, dengan Yassine Bounou sebagai kiper utama di belakang lini pertahanan yang diperkuat oleh Hakimi. Di lini tengah, Singa Atlas akan berusaha mengontrol tempo melalui Ayyoub Bouaddi dan Azzedine Ounahi, memberikan landasan bagi Brahim Diaz dan Saibari untuk memimpin serangan. Ouahbi memiliki skuad lengkap untuk dipilih dan mungkin akan menggunakan babak kedua untuk merotasi beberapa pemain muda berbakatnya jika kemenangan sudah dipastikan sejak awal.
Haiti akan mengandalkan pengalaman kiper Johny Placide dan energi lini tengah Jean-Ricner Bellegarde. Migne diperkirakan akan meninggalkan formasi lima bek yang digunakan melawan Brasil dan memilih pendekatan yang lebih seimbang yang memungkinkan Isidor lebih terlibat di sepertiga akhir lapangan. Dengan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Haiti kemungkinan akan bermain lebih berani, berharap dapat memanfaatkan kelengahan di kubu Maroko untuk mencetak gol pertama mereka di turnamen 2026.