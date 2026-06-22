Maroko vs Haiti: Bintang Sunderland Chemsdine Talbi & Wilson Isidor siap berduel di Piala Dunia

Pertandingan di Stadion Atlanta akan menjadi momen spesial bagi penggemar Sunderland karena dua talenta terbaik mereka, Talbi dan Isidor, akan berhadapan di panggung dunia. Talbi, yang telah menikmati musim gemilang di Liga Premier di bawah asuhan Regis Le Bris, adalah bagian dari skuad Maroko yang telah mengesankan dengan ketahanan pertahanan dan disiplin taktisnya.

Di sisi lain, Isidor tetap menjadi ancaman serangan utama bagi Haiti. Terlepas dari kesulitan tim di Grup C, kecepatan dan pergerakan Isidor telah menjadi sorotan bagi Les Grenadiers. Bagi Talbi, pertandingan ini adalah kesempatan untuk membantu mengamankan lolosnya Maroko ke babak selanjutnya, sementara Isidor sangat ingin membantu negaranya mencetak gol sebelum turnamen berakhir.