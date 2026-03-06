Maroko menunjuk pelatih tim muda untuk menggantikan Walid Regragui sebagai pelatih yang akan mundur, yang menjelaskan alasannya mundur menjelang Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Maroko telah mengonfirmasi kepergian Regragui kurang dari 100 hari sebelum tim semifinalis Piala Dunia 2022 memulai kampanye mereka di Amerika Utara. Keputusan ini diambil setelah periode tekanan yang besar terhadap pria yang menjadi ikon nasional di Qatar.

Dalam langkah cepat untuk memastikan stabilitas, federasi telah menunjuk Ouahbi ke posisi senior. Ouahbi mengambil alih peran ini setelah masa jabatan yang sangat sukses bersama tim muda, terutama memimpin tim U-20 Maroko meraih gelar juara Piala Dunia U-20 2025.