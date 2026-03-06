AFP
Maroko menunjuk pelatih tim muda untuk menggantikan Walid Regragui sebagai pelatih yang akan mundur, yang menjelaskan alasannya mundur menjelang Piala Dunia
Atlas Lions mengalami perubahan manajerial yang mengejutkan.
Federasi Sepak Bola Maroko telah mengonfirmasi kepergian Regragui kurang dari 100 hari sebelum tim semifinalis Piala Dunia 2022 memulai kampanye mereka di Amerika Utara. Keputusan ini diambil setelah periode tekanan yang besar terhadap pria yang menjadi ikon nasional di Qatar.
Dalam langkah cepat untuk memastikan stabilitas, federasi telah menunjuk Ouahbi ke posisi senior. Ouahbi mengambil alih peran ini setelah masa jabatan yang sangat sukses bersama tim muda, terutama memimpin tim U-20 Maroko meraih gelar juara Piala Dunia U-20 2025.
Regragui menyerukan perspektif baru.
Selama konferensi pers larut malam bersama Presiden Federasi Fouzi Lekjaa, Regragui menjelaskan bahwa keputusannya untuk mundur didorong oleh keinginan untuk melihat tim nasional berkembang. Meskipun telah meraih prestasi historis, pria berusia 49 tahun itu merasa perubahan diperlukan untuk membangkitkan semangat tim.
"Tim membutuhkan wajah baru, energi yang berbeda, dan perspektif baru dengan pelatih baru," kata Regragui. "Saya pikir tim membutuhkan angin segar sebelum Piala Dunia, visi baru untuk terus berkembang. Keputusan saya untuk mundur merupakan bagian dari evolusi tim ini."
Harapan yang tinggi dan pengawasan taktis
Meskipun Regragui akan selamanya diingat karena prestasinya pada tahun 2022, popularitasnya menurun setelah kampanye yang mengecewakan di Piala Afrika. Kekalahan tipis 1-0 dari Senegal di finalyang digelar di kandang sendiri awal tahun ini menuai kritik terkait pendekatan taktisnya yang pragmatis.
Negara ini telah lama tidak meraih trofi kontinental sejak 1975, dan kegagalan memanfaatkan momentum Generasi Emas mereka menciptakan perpecahan dalam opini publik. Meskipun federasi telah beberapa kali membantah secara resmi dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan akhirnya mencapai puncaknya dengan pengunduran diri pada Kamis.
Tantangan mendesak bagi bos baru
Masa jabatan Ouahbi dimulai dengan ujian berat saat Maroko bersiap menghadapi jadwal yang menantang di Grup C melawan Brasil, Haiti, dan Skotlandia. Pelatih kepala baru ini diharapkan dapat menggabungkan disiplin pertahanan dari era sebelumnya dengan gaya serangan yang ia tanamkan di tim muda.
Tim Atlas Lions akan kembali beraksi pada akhir bulan ini dengan dua laga persahabatan bergengsi melawan Ekuador dan Paraguay pada 27 dan 31 Maret. Dengan hanya kalah satu kali dari lima pertandingan terakhirnya - final AFCON - Ouahbi mewarisi skuad yang dalam kondisi baik namun berada di bawah tekanan besar untuk tampil maksimal di panggung internasional.
