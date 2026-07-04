Maroko mengalami pukulan berat akibat cedera saat Ismael Saibari, pemain baru Bayern Munich, terpaksa keluar lapangan lebih awal karena cedera saat menghadapi Kanada

Ada kekhawatiran besar terhadap Saibari setelah pemain baru Bayern Munich ini harus mengakhiri pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Kanada lebih awal. Pemain berusia 25 tahun itu terpaksa meninggalkan lapangan hanya dalam waktu 20 menit, tampak sangat tertekan dan kesakitan.

Pemain internasional Maroko itu terlihat berulang kali memegangi paha kanannya sebelum akhirnya mengakui bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Dengan raut wajah yang menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, Saibari langsung menuju ruang ganti, memaksa manajer Mohamed Ouahbi untuk memasukkan Soufiane Rahimi, yang pada akhirnya mencetak gol penutup dalam kemenangan 3-0 tersebut.