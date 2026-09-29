AFP
Diterjemahkan oleh
Mark Van Bommel yang bangga menolak panik setelah Belgia kalah pahit dari Prancis asuhan Zinedine Zidane
Petaka di akhir laga untuk Belgia
Belgia hanya tinggal beberapa menit lagi untuk mengamankan hasil imbang yang diraih dengan susah payah melawan rival mereka sebelum Michael Olise menghadirkan momen magis. Winger Bayern Munich itu menerima bola, melewati Arthur De Cuyper, lalu melakukan solo run sensasional sejauh 60 meter sebelum melepaskan penyelesaian akhir klinis melewati Davy Lammens pada menit ke-88. Itu menjadi hasil yang pahit bagi tim Belgia yang tampil ngotot sepanjang laga berintensitas tinggi di hadapan stadion yang penuh sesak.
Tim asuhan Zinedine Zidane mendominasi sebagian besar periode awal pertandingan, dengan Desire Doue lebih dulu membentur mistar gawang dan Lammens dipaksa melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Namun, Belgia juga punya peluang untuk unggul, terutama ketika Charles De Ketelaere gagal menyambut umpan silang dari Kevin De Bruyne saat gawang sudah terbuka lebar. Meski hasil ini membuat Belgia mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan, level penampilan mereka melawan salah satu tim elite dunia memberikan banyak dorongan bagi para pendukung tuan rumah.
- AFP
Van Bommel tetap menantang
Terlepas dari perihnya kekalahan di menit-menit akhir, Van Bommel menolak membiarkan hasil itu menutupi kemajuan taktis yang telah dibuat timnya dalam waktu singkat. Berbicara setelah peluit akhir, mantan pemain internasional Belanda itu cepat memuji penerapan yang ditunjukkan skuadnya. "Kekecewaan sangat besar di ruang ganti," aku Van Bommel dalam konferensi pers usai pertandingan. "Sangat disayangkan kebobolan gol itu di akhir pertandingan. Para pemain tampil dengan komitmen yang sangat besar."
Sang pelatih kepala melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa papan skor tidak mencerminkan kualitas penampilan timnya. "Mereka semua pantas setidaknya mendapat nilai 7 dari 10," kata Van Bommel. "Saya tidak punya alasan untuk menyalahkan mereka. Mereka adalah pemain-pemain yang cerdas dan berkualitas. Kami tidak boleh bersikap kritis; kami berada di jalur yang tepat. Cara kami melakukan pressing, perpindahan sisi permainan kami, dan cara kami menciptakan peluang sudah bagus. Kami bisa melihat ide di balik tindakan kami. Anda bisa merasakan bahwa semua orang menikmatinya. Detail-detailnya dikuasai dengan baik. Kami hanya tidak berhasil mencetak gol."
Perkembangan taktis melawan lawan elite
Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi filosofi Van Bommel, terlebih karena digelar hanya tiga hari setelah kemenangan impresif di Italia. Prancis datang dengan skuad yang dirotasi, tetapi pelatih asal Belgia itu menepis anggapan bahwa timnya menghadapi lawan yang melemah. Ia menegaskan bahwa Prancis secara alami memang lebih jauh dalam siklus perkembangan mereka di bawah Zidane, sementara masa kerjanya masih berada di tahap awal. Fokusnya tetap sepenuhnya pada proyek jangka panjang untuk membangun tim yang mampu bersaing di level tertinggi dalam dua tahun ke depan.
Van Bommel ingin mengingatkan bahwa ini baru pekan pertamanya bekerja dengan kelompok tersebut dalam situasi kompetitif. "Kami tidak bisa mengatakan bahwa kami bermain melawan tim B. Itu adalah tim yang solid," jelas sang pelatih. "Tentu saja, Prancis lebih maju daripada kami. Saya tidak bisa menyangkal itu. Pada Senin, kami mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih besar di kandang mereka. Ini baru pekan pertama kami bersama, kami tidak boleh melupakan itu. Target kami adalah Euro dalam dua tahun. Tetapi saya sangat senang dengan performa kami."
- AFP
Grup Nations League terbuka lebar
Hasil ini mengacak kembali klasemen Grup A1, membuat Belgia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam laga-laga berikutnya. Setelah kemenangan Italia 4-1 atas Turki, Gli Azzurri kini menyamai Belgia dengan raihan tiga poin, sementara Prancis memimpin dengan catatan sempurna enam poin. Turki tetap berada di dasar klasemen tanpa poin. Tekanan kini beralih ke matchday berikutnya, ketika Van Bommel akan sangat ingin kembali ke jalur kemenangan dan menjaga momentum yang dibangun pada pekan-pekan awalnya sebagai pelatih. Belgia kini akan mengalihkan perhatian ke bentrokan hari Jumat melawan Turki di Sclessin, sebuah pertandingan yang kini menjadi sangat penting bagi harapan mereka untuk melaju di turnamen ini.
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