Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi filosofi Van Bommel, terlebih karena digelar hanya tiga hari setelah kemenangan impresif di Italia. Prancis datang dengan skuad yang dirotasi, tetapi pelatih asal Belgia itu menepis anggapan bahwa timnya menghadapi lawan yang melemah. Ia menegaskan bahwa Prancis secara alami memang lebih jauh dalam siklus perkembangan mereka di bawah Zidane, sementara masa kerjanya masih berada di tahap awal. Fokusnya tetap sepenuhnya pada proyek jangka panjang untuk membangun tim yang mampu bersaing di level tertinggi dalam dua tahun ke depan.

Van Bommel ingin mengingatkan bahwa ini baru pekan pertamanya bekerja dengan kelompok tersebut dalam situasi kompetitif. "Kami tidak bisa mengatakan bahwa kami bermain melawan tim B. Itu adalah tim yang solid," jelas sang pelatih. "Tentu saja, Prancis lebih maju daripada kami. Saya tidak bisa menyangkal itu. Pada Senin, kami mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih besar di kandang mereka. Ini baru pekan pertama kami bersama, kami tidak boleh melupakan itu. Target kami adalah Euro dalam dua tahun. Tetapi saya sangat senang dengan performa kami."