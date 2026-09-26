Van Bommel membuat comeback sensasional ke dunia kepelatihan dengan membawa Belgia meraih kemenangan fantastis 2-0 atas Italia di Nations League. Pria Belanda itu sudah dua tahun tidak berada di pinggir lapangan sebelum mengambil peran internasional yang menantang ini, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan sentuhan.

Sebagian besar sorotan jelang pertandingan banyak tertuju pada kembalinya Roberto Mancini ke timnas Italia. Namun, pelatih anyar Belgia itulah yang pada akhirnya mencuri perhatian di Stadio Olimpico lewat masterclass taktik. Gol-gol dari Mika Godts dan Dodi Lukebakio memastikan malam yang sangat berkesan bagi tim tamu di Roma.