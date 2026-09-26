AFP
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Mark van Bommel menikmati start sempurna saat Belgia mengakhiri kutukan 52 tahun melawan Italia untuk memuncaki grup Nations League
Debut impian untuk Van Bommel
Van Bommel membuat comeback sensasional ke dunia kepelatihan dengan membawa Belgia meraih kemenangan fantastis 2-0 atas Italia di Nations League. Pria Belanda itu sudah dua tahun tidak berada di pinggir lapangan sebelum mengambil peran internasional yang menantang ini, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan sentuhan.
Sebagian besar sorotan jelang pertandingan banyak tertuju pada kembalinya Roberto Mancini ke timnas Italia. Namun, pelatih anyar Belgia itulah yang pada akhirnya mencuri perhatian di Stadio Olimpico lewat masterclass taktik. Gol-gol dari Mika Godts dan Dodi Lukebakio memastikan malam yang sangat berkesan bagi tim tamu di Roma.
- AFP
Kepuasan total dari sang bos
Mantan gelandang Belanda itu tak bisa menyembunyikan kegembiraan besarnya setelah melihat skuad barunya menjalankan rencana permainannya dengan begitu sempurna. Meski hanya memiliki beberapa hari untuk mempersiapkan para pemain, tim itu dengan cepat beradaptasi dengan tuntutan taktis spesifik darinya.
"II saya 100 persen senang dan puas, meski tentu selalu ada ruang untuk berkembang juga," kata Van Bommel kepada wartawan. "Kami mulai bekerja pada Senin dengan rasa lapar dan intensitas yang tepat, yang juga kami lihat di lapangan hari ini. Kami menggarap sistem 4-3-3 ini selama tiga hari, itu bukan penampilan terbaik, tetapi kami mengendalikan babak pertama dengan sangat baik."
Mengakhiri kutukan 52 tahun
Kemenangan tandang impresif itu membawa bobot sejarah yang sangat besar bagi Belgia. Hasil itu menandai kemenangan kompetitif pertama Belgia atas Italia sejak kemenangan play-off Kejuaraan Eropa 2-1 yang diraih dengan susah payah pada Mei 1972.
Sebelum bentrokan bersejarah ini, Italia mencatatkan rangkaian tak terkalahkan yang luar biasa kuat melawan Belgia dalam laga kompetitif. Italia meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang dalam dominasi selama lebih dari lima dekade.
Merefleksikan tekanan di babak kedua, Van Bommel memuji ketangguhan timnya saat menghadapi tuan rumah dengan mengatakan: "Italia menekan kami dengan lebih baik setelah jeda dan Senne Lammens melakukan penyelamatan luar biasa. Dengan pergantian yang dilakukan, kami kembali mengendalikan pertandingan dan gol indah Lukebakio memastikan kemenangan itu, sama seperti yang ia lakukan di San Siro melawan Milan."
- AFP
Membangun di atas bintang bersejarah
Van Bommel kini akan berupaya membangun di atas fondasi yang sangat solid ini dan semakin menyempurnakan sistem 4-3-3 miliknya dalam beberapa pekan ke depan. Bagi Italia, kekalahan kandang yang mengecewakan ini sangat meredam antusiasme seputar kembalinya Mancini ke tepi lapangan yang sangat dinantikan. Italia harus segera bangkit dan menemukan solusi taktis sebelum rangkaian laga internasional penting mereka berikutnya.
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