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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Mariona Caldentey menyelamatkan Arsenal yang membuang banyak peluang saat klub London itu menipiskan kemenangan atas HB Koge pada laga pembuka Liga Champions Wanita

Arsenal Women
Arsenal Women vs HB Koege
HB Koege
Women's Champions League
WSL
M. Caldentey
S. Catley

Arsenal nyaris menghindari awal yang buruk dalam kampanye Liga Champions Wanita mereka setelah Mariona Caldentey mengeksekusi penalti dramatis pada masa injury time untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas HB Koge. Meski mendominasi penguasaan bola melawan lawan mereka dari Denmark, Arsenal terlihat tumpul hampir sepanjang pertandingan di Boreham Wood.

  • Gol penalti di masa injury time menyelamatkan muka

    Arsenal nyaris dibuat frustrasi sepanjang pertandingan oleh blok pertahanan solid Koge meski mendominasi penguasaan bola sejak awal. Tim tuan rumah sempat mengira telah memecah kebuntuan ketika Chloe Kelly menjebol gawang, tetapi gol itu dianulir karena Stina Blackstenius dinilai berada dalam posisi offside dan menghalangi pandangan penjaga gawang. Tekanan tanpa henti Arsenal akhirnya membuahkan hasil jauh di masa injury time ketika pelanggaran terhadap Selina Cerci memberi Caldentey kesempatan untuk mengeksekusi penalti dengan klinis.


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  • FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-KOGEAFP

    Bek merenungkan akhir yang intens

    Kemenangan dramatis itu menegaskan betapa beratnya menembus tim Denmark yang bermain disiplin di panggung Eropa.

    Merefleksikan kegigihan timnya di akhir laga, bek Arsenal Steph Catley mengatakan kepada Disney+: "Itu lima menit yang cukup gila. Begitulah sepakbola terkadang dan kami terlambat mewujudkannya. Saat ini memang sulit dan di Liga Champions tidak ada pertandingan yang mudah. Mereka bertahan dengan sangat baik, kami tidak mencetak gol lebih awal dan gol itu baru datang di akhir.

    "Di Liga Champions Anda tidak pernah berpikir ini akan menjadi hari yang mudah. Saya sudah memperkirakan laga yang sulit dan itu benar-benar menjadi sangat sulit, tetapi kredit untuk para pemain putri, mereka melakukan segalanya dan Mariona [Caldentey] sangat tenang pada momen itu."

    Menyoroti kontribusi penentu Cerci dalam memenangkan penalti, Catley menambahkan: "Saya tidak pernah ragu ketika dia menguasai bola. Anda selalu merasa dia [Caldentey] akan mencetak gol. Selina [Cerci] memberi dampak besar dengan menggiring bola masuk ke kotak penalti."

  • Masalah terus-menerus dalam penyelesaian akhir menimbulkan kekhawatiran

    Skor tipis itu menegaskan masalah Arsenal yang terus berulang di depan gawang, setelah sebelumnya mereka juga kesulitan dan harus puas dengan hasil imbang yang membuat frustrasi melawan Manchester United dan Crystal Palace.

    Menanggapi kurang tajamnya Arsenal yang terus berlanjut meski mendominasi wilayah permainan, Catley menjelaskan kepada Disney+: "Sulit untuk benar-benar mengetahui penyebabnya [apa yang salah], ini memang terasa berat dan gol-gol tidak datang semudah seperti sebelumnya. Ini bukan karena kami kurang berusaha, kami melakukan segalanya yang kami bisa untuk memasukkan bola ke belakang gawang.

    "Terkadang semuanya tidak terasa mudah dan itulah posisi kami saat ini, tetapi kami bekerja keras setiap hari untuk mencoba memperbaikinya. Kami punya sejarah hebat di kompetisi ini dan penting bagi kami untuk berada di dalamnya setiap tahun serta bersaing untuk memenangkannya. Kami benar-benar yakin bahwa kami bisa melaju dan memenangkannya. Musim ini masih panjang dan kami bekerja sangat keras, jadi meraih kemenangan sejak awal sangat penting."

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    Ujian berat menanti Arsenal yang boros

    Renee Slegers harus segera mengatasi pemborosan timnya sebelum menghadapi rival sesama London, Chelsea, di Women's Super League akhir pekan ini. Jalan mereka di Eropa juga menjadi jauh lebih terjal, dengan lawatan berat ke Camp Nou untuk menghadapi Barcelona dan pertemuan dengan raksasa Prancis, Lyon, di depan mata. Meningkatkan efektivitas di sepertiga akhir lapangan tetap menjadi hal yang penting jika Arsenal ingin tetap kompetitif di semua ajang.

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