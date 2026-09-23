Kemenangan dramatis itu menegaskan betapa beratnya menembus tim Denmark yang bermain disiplin di panggung Eropa.

Merefleksikan kegigihan timnya di akhir laga, bek Arsenal Steph Catley mengatakan kepada Disney+: "Itu lima menit yang cukup gila. Begitulah sepakbola terkadang dan kami terlambat mewujudkannya. Saat ini memang sulit dan di Liga Champions tidak ada pertandingan yang mudah. Mereka bertahan dengan sangat baik, kami tidak mencetak gol lebih awal dan gol itu baru datang di akhir.

"Di Liga Champions Anda tidak pernah berpikir ini akan menjadi hari yang mudah. Saya sudah memperkirakan laga yang sulit dan itu benar-benar menjadi sangat sulit, tetapi kredit untuk para pemain putri, mereka melakukan segalanya dan Mariona [Caldentey] sangat tenang pada momen itu."

Menyoroti kontribusi penentu Cerci dalam memenangkan penalti, Catley menambahkan: "Saya tidak pernah ragu ketika dia menguasai bola. Anda selalu merasa dia [Caldentey] akan mencetak gol. Selina [Cerci] memberi dampak besar dengan menggiring bola masuk ke kotak penalti."