Scaloni mengungkapkan bahwa ia secara pribadi mendorong agar laga perpisahan itu digelar pada jeda internasional ini. Sang pelatih ingin memastikan kehadirannya sendiri di tepi lapangan untuk momen bersejarah tersebut.

"Saya percaya pemain seperti dia pantas mendapatkan itu," kata Scaloni kepada wartawan. "Dan saya secara pribadi ikut berkontribusi karena saya ingin berada di laga perpisahannya. Dan karena hari ini saya tidak tahu apakah nantinya saya akan tersedia, kami berupaya agar dia bisa tampil dalam pertandingan ini.

"Kami tahu semua yang sedang ia lalui, tetapi dia tetap menunjukkan keinginan dan upaya untuk datang dan mengucapkan selamat tinggal bersama orang-orangnya, bersama orang-orang yang sangat mencintainya. Dan saya pikir jika memang ada penghormatan yang harus diberikan, itu harus dilakukan sekarang, karena nanti, magisnya mungkin tidak akan sama lagi. Dan saya percaya sekarang adalah waktunya bagi dia untuk merasakan cinta itu dari semua orang."