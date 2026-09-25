Getty Images Sport
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'Mari nikmati ini!' - Lionel Scaloni mengonfirmasi perpisahan internasional Lionel Messi saat ikon Argentina itu bersiap untuk penampilan terakhirnya
Tarian terakhir
Scaloni telah mengonfirmasi bahwa Messi akan menjalani penampilan terakhirnya untuk Argentina pada 6 Oktober. Penyerang berusia 39 tahun itu akan mengenakan seragam ikonik biru-putih untuk terakhir kalinya dalam laga persahabatan melawan Benin di Stadion Monumental, Buenos Aires.
Messi mengumumkan keputusannya untuk mundur dari sepak bola internasional pada akhir Agustus. Laga terakhirnya menjanjikan momen emosional, memberi para penggemar kesempatan untuk memberi penghormatan kepada kapten mereka sebelum ia resmi mengakhiri karier bersejarahnya bersama tim nasional.
- AFP
Sebuah penghormatan yang pantas
Scaloni mengungkapkan bahwa ia secara pribadi mendorong agar laga perpisahan itu digelar pada jeda internasional ini. Sang pelatih ingin memastikan kehadirannya sendiri di tepi lapangan untuk momen bersejarah tersebut.
"Saya percaya pemain seperti dia pantas mendapatkan itu," kata Scaloni kepada wartawan. "Dan saya secara pribadi ikut berkontribusi karena saya ingin berada di laga perpisahannya. Dan karena hari ini saya tidak tahu apakah nantinya saya akan tersedia, kami berupaya agar dia bisa tampil dalam pertandingan ini.
"Kami tahu semua yang sedang ia lalui, tetapi dia tetap menunjukkan keinginan dan upaya untuk datang dan mengucapkan selamat tinggal bersama orang-orangnya, bersama orang-orang yang sangat mencintainya. Dan saya pikir jika memang ada penghormatan yang harus diberikan, itu harus dilakukan sekarang, karena nanti, magisnya mungkin tidak akan sama lagi. Dan saya percaya sekarang adalah waktunya bagi dia untuk merasakan cinta itu dari semua orang."
Warisan yang tak tertandingi
Messi menutup karier internasionalnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina, setelah mengemas 125 gol, angka yang masih berpotensi bertambah selama jeda internasional ini. Ia tampil gemilang di Piala Dunia keenamnya, dengan mencetak delapan gol dalam delapan penampilan untuk negaranya. Bagi Scaloni, menangani penyerang Inter Miami itu menjadi salah satu puncak dalam kariernya.
"Bagi saya, bisa melatihnya adalah pengalaman tertinggi. Itu adalah mimpi. Saya sudah mengatakan itu kepadanya, dan akan saya katakan sepanjang hidup saya. Tidak akan pernah ada orang seperti dia," tambah Scaloni. "Sangat jarang ada pemain seperti itu muncul, bukan hanya karena apa yang ia lakukan di lapangan, tetapi juga karena segala hal yang ia pancarkan di luar lapangan. Mari kita nikmati ini.
"Setelah Piala Dunia yang baru saja ia jalani, tidak banyak lagi yang perlu ditambahkan. Jika penghargaan itu untuk pemain terbaik, tidak ada keraguan. Itu sudah jelas, statistik membuktikannya. Selama dia berada di lapangan sepakbola, sulit untuk berargumen bahwa dia tidak pantas mendapatkannya."
- Getty Images Sport
Generasi berikutnya
Sebelum laga perpisahan yang sangat dinantikan melawan Benin, Argentina memiliki jadwal yang padat. Tim itu akan bertolak ke Córdoba untuk menghadapi Bolivia pada 30 September, sebelum menjamu Burkina Faso pada 3 Oktober.
Rangkaian pertandingan ini menandai awal era baru bagi tim nasional. Scaloni sudah memanfaatkan pemilihan skuad terbarunya untuk merencanakan masa depan, memulai transisi setelah pensiunnya Messi dan bek veteran Nicolas Otamendi yang menyita perhatian besar.
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