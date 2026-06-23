"Mari kita bersikap realistis!" - Erling Haaland menegaskan bahwa Norwegia "sama sekali bukan" kandidat juara Piala Dunia dan mengakui bahwa Prancis "kemungkinan besar akan mengalahkan kami" dalam laga terakhir fase grup

Penyerang andalan yang produktif ini menepis segala ekspektasi tinggi menjelang laga melawan Prancis, juara 2018, dan menolak membicarakan gelar juara dunia meskipun telah menyamai rekor historis dengan mencetak beberapa gol dalam dua penampilan pertamanya di Piala Dunia. Haaland berkata: "Saya tidak peduli, kami sudah lolos. Mereka mungkin akan mengalahkan kami dan terus melaju hingga memenangkan seluruh turnamen."

Ketika kemudian ditanya apakah turnamen ini pada akhirnya akan menjadi miliknya dan Norwegia menyusul awal penampilannya yang sangat tajam, penyerang City itu dengan cepat meredam optimisme yang berlebihan. Dia menambahkan: "Tergantung apa yang Anda maksud dengan itu. Untuk lolos untuk pertama kalinya dalam 28 tahun dan melewati babak penyisihan grup, ya, saya akan mengatakan demikian. Untuk memenangkan Piala Dunia, sama sekali tidak. Saya pikir mari kita sedikit realistis di sini, dan mari kita bersuka cita, setiap orang Norwegia di seluruh dunia hari ini."