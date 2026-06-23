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"Mari kita bersikap realistis!" - Erling Haaland menegaskan bahwa Norwegia "sama sekali bukan" kandidat juara Piala Dunia dan mengakui bahwa Prancis "kemungkinan besar akan mengalahkan kami" dalam laga terakhir fase grup
Haaland membawa Norwegia melaju ke babak berikutnya
Penyerang berusia 25 tahun itu melanjutkan performa gemilangnya di level internasional dengan mencetak dua gol penting dalam kemenangan 3-2 yang diraih dengan susah payah atas Senegal pada Selasa lalu. Kemenangan krusial ini mengantarkan tim Skandinavia tersebut mengumpulkan enam poin di Grup I, sekaligus memastikan lolosnya mereka ke babak 32 besar dengan masih menyisakan satu pertandingan. Prestasi bersejarah ini menandai pertama kalinya tim nasional berhasil mencapai babak gugur turnamen Piala Dunia sejak 1998.
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Penyerang menuntut realisme sepenuhnya
Penyerang andalan yang produktif ini menepis segala ekspektasi tinggi menjelang laga melawan Prancis, juara 2018, dan menolak membicarakan gelar juara dunia meskipun telah menyamai rekor historis dengan mencetak beberapa gol dalam dua penampilan pertamanya di Piala Dunia. Haaland berkata: "Saya tidak peduli, kami sudah lolos. Mereka mungkin akan mengalahkan kami dan terus melaju hingga memenangkan seluruh turnamen."
Ketika kemudian ditanya apakah turnamen ini pada akhirnya akan menjadi miliknya dan Norwegia menyusul awal penampilannya yang sangat tajam, penyerang City itu dengan cepat meredam optimisme yang berlebihan. Dia menambahkan: "Tergantung apa yang Anda maksud dengan itu. Untuk lolos untuk pertama kalinya dalam 28 tahun dan melewati babak penyisihan grup, ya, saya akan mengatakan demikian. Untuk memenangkan Piala Dunia, sama sekali tidak. Saya pikir mari kita sedikit realistis di sini, dan mari kita bersuka cita, setiap orang Norwegia di seluruh dunia hari ini."
Perayaan Viking meramaikan seluruh dunia
Kemenangan bersejarah ini memicu perayaan yang meriah, dengan para pendukung menampilkan tarian ikonik “Viking Row”. Beban emosional dari pencapaian ini sangat terasa di kalangan skuad, yang bergabung dengan para pendukung yang datang jauh-jauh ke lapangan untuk merayakan malam yang bersejarah.
Haaland menyatakan: "Itu gila. Martin [Odegaard] dan saya sempat membicarakannya sebentar sebelum pertandingan, tentang apakah kami harus ikut merayakannya jika semuanya berjalan seperti yang terjadi, dan memang begitu, jadi saya kira ini momen yang sangat istimewa bagi seluruh Norwegia.
"Menurut saya, ini termasuk salah satu malam terhebat yang pernah saya alami sepanjang hidup saya. Saya merasakan perasaan yang mirip dengan yang saya rasakan setelah final Liga Champions. Ini sungguh luar biasa. Saya sangat bangga dan sebagainya."
- Getty Images Sport
Pertandingan penentu di grup kelas berat semakin mendekat
Norwegia kini menanti pertandingan terakhir fase grup yang sangat dinanti melawan Prancis pada hari Jumat untuk menentukan siapa yang akan merebut posisi teratas di Grup I. Tim asuhan Didier Deschamps akan menjadi tantangan taktis yang berat bagi tim yang dianggap sebagai kuda hitam di turnamen ini.
Dengan tiket lolos yang sudah dipastikan, staf pelatih dapat menghadapi laga elit ini dengan tekanan minimal sebelum mengetahui lawan mereka di babak 32 besar.