Mantan pemain tim nasional Skotlandia, Craig Burley, telah mengkritik keras penampilan Florian Wirtz di Liverpool FC musim ini dan bahkan menyinggung kemungkinan penjualan cepat pemain tim nasional Jerman tersebut.
"Mari kita berhenti bertele-tele soal Florian Wirtz": Mantan pemain profesional mengangkat topik penjualan bintang Liverpool tersebut
Dalam perannya sebagai pakar di ESPN, Burley berbicara blak-blakan: "Mari kita berhenti bertele-tele soal Florian Wirtz. Saya sudah muak dengan ini. Apa yang dia capai di Jerman, ya sudah di Jerman. Itu masa lalu. Di tim Liverpool ini, dia benar-benar pemain yang lemah, ini luar biasa." Wirtz sangat kurang percaya diri di sepertiga akhir lapangan, "sampai-sampai tidak bisa dimengerti," lanjut mantan pemain profesional itu.
Wirtz pindah dari Bayer Leverkusen ke Anfield Road musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar 125 juta euro. Di sana, dia awalnya tidak memenuhi ekspektasi tinggi dan butuh waktu berminggu-minggu sebelum mencetak gol perdananya untuk juara Inggris tersebut.
Florian Wirtz terikat kontrak dengan FC Liverpool hingga tahun 2030
Meskipun performa Wirtz menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, ia justru tampil mengecewakan pada pertengahan pekan ini saat Liverpool kalah 0-1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray. Burley, yang pernah lama bermain untuk Chelsea FC, Celtic Glasgow, dan Derby County, bertanya: "Jika ia tidak mencetak gol, lalu di mana umpan-umpannya? Di mana dribel dan gerakan membingungkan yang ia tunjukkan di Leverkusen, yang membuatnya melewati tiga atau empat lawan dan kemudian mencetak gol dengan tenang. Di mana semua itu?"
Salah satu titik krusial adalah posisi yang ditempati Wirtz di tim Arne Slot. Pada awal musim, ia diperbolehkan bermain di posisi favoritnya sebagai gelandang serang. Namun, performanya tidak memuaskan di sana, dan Slot pun membubarkan lini tengah andalannya dari musim juara bersama Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, dan Ryan Gravenberch.
Jadi, Wirtz kini ditempatkan di sisi kiri serangan. Namun, bagi Burley, ini bukanlah solusi jangka panjang: "Dia kemungkinan besar akan bermain terbaik sebagai gelandang serang. Dan jika itu tidak berhasil, Liverpool harus menjualnya." Wirtz sejauh ini "sedikit sia-sia," demikian penilaian pria berusia 54 tahun itu.
Namun, sejauh ini pihak Liverpool bersikap sabar terhadap pemain berusia 22 tahun yang memiliki teknik mumpuni ini, dan penjualan setelah hanya satu musim setidaknya secara resmi bukanlah topik yang dibahas. Kontrak Wirtz dengan tim peringkat keenam Liga Premier ini masih berlaku hingga 2030.
Transfer-transfer termahal FC Liverpool
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Aleksander Isak Penyerang Newcastle United 2025 145 juta euro Florian Wirtz Gelandang Bayer Leverkusen 2025 125 juta euro Hugo Ekitike Penyerang Eintracht Frankfurt 2025 95 juta euro Darwin Nunez Penyerang Benfica 2022 85 juta euro Virgil van Dijk Pertahanan FC Southampton 2018 84,65 juta euro Alisson Becker Penjaga gawang AS Roma 2018 72,5 juta euro Dominik Szoboszlai Gelandang RB Leipzig 2023 70 juta euro Naby Keita Gelandang RB Leipzig 2018 60 juta euro Luis Diaz Penyerang FC Porto 2022 49 juta euro Milos Kerkez Pertahanan AFC Bournemouth 2025 46,9 juta euro