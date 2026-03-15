"Mari kita berhenti bertele-tele soal Florian Wirtz": Mantan pemain profesional mengangkat topik penjualan bintang Liverpool tersebut

Meskipun performa Wirtz menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, ia justru tampil mengecewakan pada pertengahan pekan ini saat Liverpool kalah 0-1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray. Burley, yang pernah lama bermain untuk Chelsea FC, Celtic Glasgow, dan Derby County, bertanya: "Jika ia tidak mencetak gol, lalu di mana umpan-umpannya? Di mana dribel dan gerakan membingungkan yang ia tunjukkan di Leverkusen, yang membuatnya melewati tiga atau empat lawan dan kemudian mencetak gol dengan tenang. Di mana semua itu?"

Salah satu titik krusial adalah posisi yang ditempati Wirtz di tim Arne Slot. Pada awal musim, ia diperbolehkan bermain di posisi favoritnya sebagai gelandang serang. Namun, performanya tidak memuaskan di sana, dan Slot pun membubarkan lini tengah andalannya dari musim juara bersama Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, dan Ryan Gravenberch.

Jadi, Wirtz kini ditempatkan di sisi kiri serangan. Namun, bagi Burley, ini bukanlah solusi jangka panjang: "Dia kemungkinan besar akan bermain terbaik sebagai gelandang serang. Dan jika itu tidak berhasil, Liverpool harus menjualnya." Wirtz sejauh ini "sedikit sia-sia," demikian penilaian pria berusia 54 tahun itu.

Namun, sejauh ini pihak Liverpool bersikap sabar terhadap pemain berusia 22 tahun yang memiliki teknik mumpuni ini, dan penjualan setelah hanya satu musim setidaknya secara resmi bukanlah topik yang dibahas. Kontrak Wirtz dengan tim peringkat keenam Liga Premier ini masih berlaku hingga 2030.