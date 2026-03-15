Florian WirtzGetty Images
Falko Blöding

"Mari kita berhenti bertele-tele soal Florian Wirtz": Mantan pemain profesional mengangkat topik penjualan bintang Liverpool tersebut

Di Liverpool, Florian Wirtz jarang mampu menampilkan performa gemilang seperti saat masih di Leverkusen. Seorang mantan pemain profesional memberikan penilaian yang tajam.

Mantan pemain tim nasional Skotlandia, Craig Burley, telah mengkritik keras penampilan Florian Wirtz di Liverpool FC musim ini dan bahkan menyinggung kemungkinan penjualan cepat pemain tim nasional Jerman tersebut.

  • Dalam perannya sebagai pakar di ESPN, Burley berbicara blak-blakan: "Mari kita berhenti bertele-tele soal Florian Wirtz. Saya sudah muak dengan ini. Apa yang dia capai di Jerman, ya sudah di Jerman. Itu masa lalu. Di tim Liverpool ini, dia benar-benar pemain yang lemah, ini luar biasa." Wirtz sangat kurang percaya diri di sepertiga akhir lapangan, "sampai-sampai tidak bisa dimengerti," lanjut mantan pemain profesional itu.

    Wirtz pindah dari Bayer Leverkusen ke Anfield Road musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar 125 juta euro. Di sana, dia awalnya tidak memenuhi ekspektasi tinggi dan butuh waktu berminggu-minggu sebelum mencetak gol perdananya untuk juara Inggris tersebut.

    • Iklan
  • Florian WirtzGetty Images

    Florian Wirtz terikat kontrak dengan FC Liverpool hingga tahun 2030

    Meskipun performa Wirtz menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, ia justru tampil mengecewakan pada pertengahan pekan ini saat Liverpool kalah 0-1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray. Burley, yang pernah lama bermain untuk Chelsea FC, Celtic Glasgow, dan Derby County, bertanya: "Jika ia tidak mencetak gol, lalu di mana umpan-umpannya? Di mana dribel dan gerakan membingungkan yang ia tunjukkan di Leverkusen, yang membuatnya melewati tiga atau empat lawan dan kemudian mencetak gol dengan tenang. Di mana semua itu?"

    Salah satu titik krusial adalah posisi yang ditempati Wirtz di tim Arne Slot. Pada awal musim, ia diperbolehkan bermain di posisi favoritnya sebagai gelandang serang. Namun, performanya tidak memuaskan di sana, dan Slot pun membubarkan lini tengah andalannya dari musim juara bersama Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, dan Ryan Gravenberch.

    Jadi, Wirtz kini ditempatkan di sisi kiri serangan. Namun, bagi Burley, ini bukanlah solusi jangka panjang: "Dia kemungkinan besar akan bermain terbaik sebagai gelandang serang. Dan jika itu tidak berhasil, Liverpool harus menjualnya." Wirtz sejauh ini "sedikit sia-sia," demikian penilaian pria berusia 54 tahun itu.

    Namun, sejauh ini pihak Liverpool bersikap sabar terhadap pemain berusia 22 tahun yang memiliki teknik mumpuni ini, dan penjualan setelah hanya satu musim setidaknya secara resmi bukanlah topik yang dibahas. Kontrak Wirtz dengan tim peringkat keenam Liga Premier ini masih berlaku hingga 2030.

  • Transfer-transfer termahal FC Liverpool

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Aleksander IsakPenyerangNewcastle United2025145 juta euro
    Florian WirtzGelandangBayer Leverkusen2025125 juta euro
    Hugo EkitikePenyerangEintracht Frankfurt202595 juta euro
    Darwin NunezPenyerangBenfica202285 juta euro
    Virgil van DijkPertahananFC Southampton201884,65 juta euro
    Alisson BeckerPenjaga gawangAS Roma201872,5 juta euro
    Dominik SzoboszlaiGelandangRB Leipzig202370 juta euro
    Naby KeitaGelandangRB Leipzig201860 juta euro
    Luis DiazPenyerangFC Porto202249 juta euro
    Milos KerkezPertahananAFC Bournemouth202546,9 juta euro
