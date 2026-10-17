Manajer Manchester City Enzo Maresca mengakui bahwa ia perlu mengatur beban bermain Erling Haaland meski sang striker mengawali musim dengan gemilang. Haaland menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di kompetisi Eropa setelah mencetak dua gol ke gawang Paris Saint-Germain, sehingga koleksinya mencapai 10 gol dalam sembilan pertandingan.

Penyerang asal Norwegia itu tetap masuk skuad untuk laga Liga Primer melawan Ipswich Town pada Sabtu di Stadion Etihad.

Namun, setelah Haaland mencatatkan empat penampilan tambahan bersama tim nasional Norwegia, Maresca mengakui bahwa beban bermain yang tinggi di seluruh skuad harus dikelola dengan cermat.