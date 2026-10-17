APL
Diterjemahkan oleh
Maresca beri peringatan soal Haaland jelang laga melawan Ipswich: “Suatu saat kami harus memberinya waktu istirahat!”
Maresca mengisyaratkan Haaland akan diistirahatkan di tengah jadwal padat
Manajer Manchester City Enzo Maresca mengakui bahwa ia perlu mengatur beban bermain Erling Haaland meski sang striker mengawali musim dengan gemilang. Haaland menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di kompetisi Eropa setelah mencetak dua gol ke gawang Paris Saint-Germain, sehingga koleksinya mencapai 10 gol dalam sembilan pertandingan.
Penyerang asal Norwegia itu tetap masuk skuad untuk laga Liga Primer melawan Ipswich Town pada Sabtu di Stadion Etihad.
Namun, setelah Haaland mencatatkan empat penampilan tambahan bersama tim nasional Norwegia, Maresca mengakui bahwa beban bermain yang tinggi di seluruh skuad harus dikelola dengan cermat.
- Getty Images Sport
Pelatih Manchester City incar rotasi bagi para bintang tim nasional andalan
Maresca menegaskan bahwa Haaland bukan satu-satunya pemain yang mengalami kelelahan. Ia menyoroti sejumlah pemain penting yang kerap tampil untuk klub dan tim nasional. "Pada suatu saat, kami mungkin perlu memberinya istirahat, beberapa hari libur," jelas pelatih Manchester City itu dalam konferensi pers pralaga.
"Kami memikirkan hal ini bukan hanya untuk Erling karena kami memiliki pemain yang, sayangnya atau untungnya, tampil di semua pertandingan bersama kami dan semua pertandingan bersama tim nasional."
"Elliot, Enzo, Marc, Erling, Rúben. Jadi, pada suatu saat, kami mungkin perlu memberi mereka waktu istirahat."
Maresca Bela Fernandez dan Puji Karakternya di Luar Lapangan
Maresca melontarkan pujian tinggi kepada Enzo Fernandez, yang membantu City memenangi enam pertandingan pembuka mereka di Premier League dan memuncaki klasemen dengan keunggulan tiga poin setelah pindah dari Chelsea. Sang manajer menepis pandangan publik tentang gelandang asal Argentina itu dengan menyoroti kepribadiannya yang sesungguhnya.
“Dia orang yang baik,” ujar Maresca saat ditanya tentang pemain bernomor punggung 17 itu. “Dia berhati besar dan orang yang baik. Sopan, profesional.”
“Terkadang, citra yang terlihat dari luar sama sekali berbeda dari kenyataannya. Dia orang yang sangat baik, dengan keluarga yang luar biasa: ibu dan ayah, istri, anak-anak. Saya mengenal mereka semua. Itulah sebabnya saya tidak meragukan hal itu, dia orang yang sangat baik.”
- AFP
Pemuncak klasemen bersiap menghadapi tantangan Ipswich
Manchester City yang belum terkalahkan menjamu Ipswich Town pada Sabtu dengan tekad mempertahankan awal sempurna mereka di liga dan memperlebar keunggulan tiga poin di puncak klasemen.
Dengan Haaland memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Premier League, Maresca harus menyeimbangkan rotasi skuad dengan upaya menjaga momentum kemenangan timnya.
Juru taktik asal Italia itu akan memantau kebugaran para pemain dengan saksama menjelang rangkaian pertandingan domestik dan Eropa yang padat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami