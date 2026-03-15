"Pada insiden kartu kuning pertama, Diao memiliki ruang gerak yang luas; kartu kuning untuk pelanggaran sengaja (SPA) diberikan secara otomatis. Sedangkan insiden dengan Wesley merupakan kontak ringan yang tidak terlalu parah, namun itu termasuk pelanggaran sengaja (SPA) dan bukan sekadar kelalaian. Bahkan pada kasus kedua, yaitu kartu merah, Diao memiliki banyak ruang untuk berlari dan akibatnya sekali lagi kartu kuning diberikan secara otomatis, namun masalahnya terletak pada pelanggaran itu sendiri. Dari apa yang terlihat, tidak ada kontak, kaki mereka tidak pernah bersentuhan, Diao merasakan tangan di pinggangnya tetapi itu adalah tangan Rensch. Sulit untuk melihat adanya pelanggaran di sini. VAR dapat campur tangan jika ada kesalahan identifikasi pemain dan proses overruling dilakukan melalui OFR. Lengan Wesley kemungkinan menyentuh punggung Diao, dan VAR mungkin menganggap itulah kontak yang dilihat oleh Massa. Ini tentu saja interpretasi, karena tidak ada gambar yang sangat jelas."