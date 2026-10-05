Marcus Thuram tidak masuk skuad pilihan Zidane untuk laga-laga resmi pertamanya bersama Prancis. Keputusan teknis itu dikomentari langsung oleh sang pemain setelah pertandingan melawan Roma: "Itu adalah keputusan, kami harus menghormatinya - katanya kepada DAZN - ada pelatih baru, dia ingin melihat wajah-wajah baru. Saya harus terus bekerja dan melakukan apa yang sedang saya lakukan di Inter, sambil berharap bisa kembali menemukannya".



