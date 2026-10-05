"Saya Rafa Leao, pemain Galarasaray". Dicegat di Milan, di kawasan prestisius Via Montenapoleone, Marcus Thuram menemukan cara yang tidak biasa untuk kabur. Saat diminta selfie, kepada orang yang bertanya siapa dirinya, penyerang Prancis Inter itu menjawab dengan mengaku sebagai penyerang Portugal eks Milan, yang kini bermain untuk Galatasaray. Lalu pergi dengan skuter listrik, seolah itu adalah hal paling biasa di dunia. VIDEO DI SINI.
Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Marcus Thuram berpura-pura menjadi mantan pemain AC Milan untuk kabur dari para suporter: "Saya Rafa Leao, pemain Galatasaray". Lalu ia pergi dengan skuter listrik
Dicoret dari timnas Prancis
Marcus Thuram tidak masuk skuad pilihan Zidane untuk laga-laga resmi pertamanya bersama Prancis. Keputusan teknis itu dikomentari langsung oleh sang pemain setelah pertandingan melawan Roma: "Itu adalah keputusan, kami harus menghormatinya - katanya kepada DAZN - ada pelatih baru, dia ingin melihat wajah-wajah baru. Saya harus terus bekerja dan melakukan apa yang sedang saya lakukan di Inter, sambil berharap bisa kembali menemukannya".
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