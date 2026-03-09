Marcus Rashford telah mencetak empat gol dalam empat bulan - lalu mengapa Barcelona begitu putus asa untuk membayar £26 juta untuk pemain pinjaman Manchester United?

Seperti yang kita semua tahu, Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk merekrut penyerang serba bisa tersebut pada akhir musim dengan harga hanya €30 juta (£26 juta/$35 juta), namun Vilajoana secara terbuka mempertanyakan apakah uang tersebut mungkin lebih baik digunakan untuk membawa Jan Virgili kembali ke Catalunya. Pemain berusia 19 tahun itu baru saja pindah ke Real Mallorca musim panas lalu, namun Blaugrana memiliki opsi penolakan pertama atas pemain internasional Spanyol U-21 tersebut, yang telah mencetak enam assist di La Liga musim ini.
Angka-angka Rashford jauh lebih baik (23 keterlibatan gol di semua kompetisi) dan, saat ini, diyakini bahwa masa pinjamannya akan diubah menjadi permanen pada musim panas ini - asalkan, tentu saja, Joan Laporta terpilih kembali sebagai presiden. Namun, bahkan jika itu terjadi, belum tentu Rashford akan tetap di Barcelona musim depan...