Marcus Rashford telah mencetak empat gol dalam empat bulan - lalu mengapa Barcelona begitu putus asa untuk membayar £26 juta untuk pemain pinjaman Manchester United?

Barcelona telah melakukan banyak transfer mengejutkan dalam dekade terakhir - itulah mengapa mereka tetap berada dalam posisi keuangan yang rapuh - tetapi memanfaatkan sepenuhnya keputusasaan United untuk melepas Rashford adalah langkah jenius.

Pemain internasional Inggris itu mungkin mengalami penurunan performa yang dramatis di Old Trafford di tengah sorotan tajam atas perilaku profesionalnya yang dipertanyakan, tetapi ia telah menunjukkan cukup banyak selama masa pinjaman enam bulan di Aston Villa musim lalu untuk menunjukkan bahwa ia bertekad untuk membenahi kariernya jauh dari sorotan tajam yang datang dengan bermain untuk klub kota kelahirannya.

Memang, masa pinjaman positif di Birmingham membantu meyakinkan direktur olahraga Barca, Deco, bahwa Rashford adalah risiko yang layak diambil, hampir seperti taruhan gratis, karena United bersedia membiarkannya pergi dengan opsi pembelian.

Menurut laporan, tim manajemen INEOS kini sangat menyesali syarat-syarat kesepakatan tersebut - dan tentu saja bisa dimengerti mengapa. Menghapus Rashford dari daftar gaji adalah prioritas utama, karena hal itu bahkan hanya untuk satu musim saja menghemat United sekitar £15 juta ($20 juta). Namun, kesepakatan pinjaman seharusnya 'kering' atau opsi pembelian jauh lebih tinggi, karena €30 juta terlihat seperti tawaran yang menguntungkan bagi Barca.