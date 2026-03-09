Goal.com
Marcus Rashford Barcelona GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Marcus Rashford telah mencetak empat gol dalam empat bulan - lalu mengapa Barcelona begitu putus asa untuk membayar £26 juta untuk pemain pinjaman Manchester United?

Xavier Vilajoana menjadi sorotan media selama upayanya yang gagal untuk menjadi presiden baru Barcelona dengan mengklaim telah melakukan "kontak awal" dengan bintang Bayern Munich, Harry Kane, terkait kemungkinan transfer ke Camp Nou. Namun, topik paling menarik yang diangkat oleh insinyur industri tersebut selama kampanye pemilihannya justru berpusat pada pemain Inggris lainnya, Marcus Rashford.

Seperti yang kita semua tahu, Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk merekrut penyerang serba bisa tersebut pada akhir musim dengan harga hanya €30 juta (£26 juta/$35 juta), namun Vilajoana secara terbuka mempertanyakan apakah uang tersebut mungkin lebih baik digunakan untuk membawa Jan Virgili kembali ke Catalunya. Pemain berusia 19 tahun itu baru saja pindah ke Real Mallorca musim panas lalu, namun Blaugrana memiliki opsi penolakan pertama atas pemain internasional Spanyol U-21 tersebut, yang telah mencetak enam assist di La Liga musim ini.

Angka-angka Rashford jauh lebih baik (23 keterlibatan gol di semua kompetisi) dan, saat ini, diyakini bahwa masa pinjamannya akan diubah menjadi permanen pada musim panas ini - asalkan, tentu saja, Joan Laporta terpilih kembali sebagai presiden. Namun, bahkan jika itu terjadi, belum tentu Rashford akan tetap di Barcelona musim depan...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MANCHESTER UNITED-RASHFORDAFP

    Serangan bebas

    Barcelona telah melakukan banyak transfer mengejutkan dalam dekade terakhir - itulah mengapa mereka tetap berada dalam posisi keuangan yang rapuh - tetapi memanfaatkan sepenuhnya keputusasaan United untuk melepas Rashford adalah langkah jenius.

    Pemain internasional Inggris itu mungkin mengalami penurunan performa yang dramatis di Old Trafford di tengah sorotan tajam atas perilaku profesionalnya yang dipertanyakan, tetapi ia telah menunjukkan cukup banyak selama masa pinjaman enam bulan di Aston Villa musim lalu untuk menunjukkan bahwa ia bertekad untuk membenahi kariernya jauh dari sorotan tajam yang datang dengan bermain untuk klub kota kelahirannya.

    Memang, masa pinjaman positif di Birmingham membantu meyakinkan direktur olahraga Barca, Deco, bahwa Rashford adalah risiko yang layak diambil, hampir seperti taruhan gratis, karena United bersedia membiarkannya pergi dengan opsi pembelian.

    Menurut laporan, tim manajemen INEOS kini sangat menyesali syarat-syarat kesepakatan tersebut - dan tentu saja bisa dimengerti mengapa. Menghapus Rashford dari daftar gaji adalah prioritas utama, karena hal itu bahkan hanya untuk satu musim saja menghemat United sekitar £15 juta ($20 juta). Namun, kesepakatan pinjaman seharusnya 'kering' atau opsi pembelian jauh lebih tinggi, karena €30 juta terlihat seperti tawaran yang menguntungkan bagi Barca.

    • Iklan
  • DecoGetty Images

    Pemotongan gaji yang krusial

    Dari sudut pandang olahraga murni, Barcelona mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Rashford.

    Barisan penyerang mereka hampir terbentuk dengan sendirinya musim lalu, dengan Raphinha, Robert Lewandowski, dan Lamine Yamal membentuk salah satu trio penyerang paling mematikan di dunia sepak bola. Namun, Hansi Flick merasa ia kekurangan alternatif berkualitas tinggi untuk Raphinha di sayap kiri - terutama karena sang pelatih tertarik dengan ide memindahkan pemain Brasil itu ke posisi No.10.

    Rashford sangat cocok untuk peran tersebut dan juga memiliki keuntungan tambahan dapat bermain di lini depan jika diperlukan. Pentingnya kondisi finansial yang menguntungkan dalam kesepakatan ini tidak boleh diabaikan, karena Rashford begitu bersemangat untuk pindah ke Camp Nou hingga ia bersedia menerima pengurangan gaji, membuat penandatanganan ini menjadi keputusan yang sangat mudah bagi Deco.

    "Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik di Villa," kata mantan gelandang Barca itu kepada SPORT. "Sebenarnya, Aston Villa akan mempertahankannya jika memungkinkan. Saya tahu ini karena saya telah berbicara dengan orang-orang di sana.

    "Tapi dia hanya ingin datang ke Barca, dan itu hal yang sangat positif. Fakta bahwa dia menerima gaji yang lebih rendah untuk mewujudkannya adalah bukti jelas seberapa besar dia ingin datang, dan kami sangat senang dengan itu. Dia adalah pemain yang memberikan kontribusi besar bagi tim."

  • 'Menakjubkan'

    Rashford telah memainkan peran sebagai cadangan Raphinha dengan baik. Ia hanya tampil sebagai starter dalam 13 pertandingan di La Liga, namun telah berkontribusi dalam 12 gol, dan terbukti sangat berguna di Liga Champions (lima gol, empat assist). Memang, menjelang leg pertama babak 16 besar di Newcastle pada Rabu mendatang, patut diingat bahwa karier Rashford di Barcelona mulai bersinar di St. James' Park enam bulan lalu, saat ia mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 Blaugrana di Tyneside.

    Kedua gol tersebut juga luar biasa, dengan Rashford membuka skor melalui sundulan yang luar biasa sebelum menggandakan keunggulan timnya dengan tendangan keras dari jarak jauh yang menghantam bagian bawah mistar gawang sebelum masuk.

    "Marcus luar biasa," kata rekan setimnya Ronald Araujo dengan antusias setelah pertandingan. "Dia melakukan hal yang sama dalam latihan. Kami sangat senang memilikinya di tim kami, karena dia memiliki banyak kualitas."

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    'Mentalitas yang sempurna'

    Seseorang dapat dengan mudah berargumen bahwa Rashford belum mencapai level yang sama sejak kunjungannya terakhir ke St. James' Park, dan patut dicatat bahwa ia hanya mencetak empat gol dalam empat bulan terakhir. Namun, kembalinya Raphinha ke lapangan setelah jeda internasional November menjadi faktor yang meredakan dalam hal ini, karena ia tetap menjadi pemimpin tak terbantahkan dari tim Barca ini.

    Flick juga dengan cepat menyoroti bahwa reaksi Rashford terhadap semakin banyaknya waktu yang dihabiskannya di bangku cadangan telah sangat baik.

    "Saya berusaha berbicara dengan setiap pemain saat mereka tidak dipilih," jelas pelatih asal Jerman itu baru-baru ini, "dan saat terakhir kali saya berbicara dengan Marcus, dia menjawab, 'Bos, Anda tidak perlu menjelaskan keputusan Anda kepada saya. Yang terpenting adalah tim. Kita harus mendapatkan tiga poin. Sisanya tidak begitu penting.'

    "Ini adalah mentalitas yang sempurna - dan itulah mengapa saya sangat senang memilikinya. Saat dia berada di bangku cadangan, dia menunjukkan bahwa kita memiliki skuad yang baik dan dalam. Yang bisa saya katakan adalah dia adalah pemain yang sangat profesional. Di awal, dia harus beradaptasi sedikit, tapi sekarang dia berada di level terbaiknya."

  • FBL-ENG-PRESSERAFP

    'Perlu memaksakan diri'

    Seperti halnya dengan Rashford - setidaknya sejak musim sensasionalnya bersama United dan Inggris pada 2022-23 - selalu ada perasaan bahwa dia bisa melakukan lebih banyak lagi. Pada Oktober lalu, Thomas Tuchel menyinggung fakta bahwa sangat mengkhawatirkan bahwa kita masih menunggu Rashford untuk mencapai potensi penuhnya di usia 28 tahun.

    "Dia bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia," kata pelatih Timnas Inggris itu kepada wartawan. "Kualitas yang saya lihat dalam latihan, penyelesaian dengan kedua kaki dan kepala. Dia eksplosif, cepat, dan kuat di udara, jadi di mana batasnya? Tidak ada batas.

    "Tapi angka-angka tidak mencerminkan potensinya. Dia perlu mendorong dirinya sendiri. Itu berarti lebih banyak gol dan assist. Dan dia sudah diberitahu hal itu oleh saya."

    Tapi juga oleh Flick, yang juga menggunakan kata 'potensi' yang sering dihindari saat berbicara tentang Rashford.

    "Saya sangat senang dengannya," kata mantan pelatih Bayern Munich itu. "Tapi dengan kecepatan dan tekniknya, dia bisa memberikan lebih banyak lagi. Saya ingin semua orang berada di performa terbaiknya, dan itu tentang mentalitas, sikap selama latihan... Itulah yang ingin kami lihat. Selalu berusaha untuk menjadi lebih baik."

    Flick, bagaimanapun, belum pernah mengatakan apa pun yang menyiratkan bahwa dia tidak ingin terus bekerja dengan Rashford musim depan. Sebaliknya, dia cukup terbuka tentang fakta bahwa dia ingin melihatnya bergabung secara permanen, sambil tetap menghormati batasan anggaran Barca.

    Yang jelas, mempertahankan Rashford akan menjadi langkah cerdas bagi Barca, apa pun yang terjadi.

  • marcus-rashford-(C)Getty Images

    Dia memiliki segalanya.

    Penampilan Rashford dalam beberapa pekan terakhir memang bisa lebih baik, tetapi nilai pasarnya sudah meningkat sejak kedatangannya di Catalunya. Artinya, Barcelona sebaiknya memanfaatkan opsi untuk merekrut penyerang tersebut dengan harga €30 juta, karena mereka kemudian akan berada dalam posisi untuk hampir pasti menjualnya dengan keuntungan ke klub Premier League sebelum penutupan jendela transfer musim panas.

    Rashford jelas tidak menginginkan hal itu. Dia telah berulang kali mengatakan bahwa dia ingin memperpanjang masa tinggalnya di Camp Nou. Dia selalu berbicara dengan penuh pujian tentang pelatihnya, rekan setimnya, klub, dan kota tersebut, sementara dia juga berusaha keras untuk belajar bahasa. Dia juga telah mendapatkan rasa hormat dari banyak orang di Barcelona dengan cara dia bermain di lapangan dan berperilaku di luar lapangan. 

    "Dia memiliki segalanya," kata Lewandowski kepada Sky Sports pekan lalu. "Dia memiliki kecepatan, teknik, tendangan, kaki kiri, kaki kanan, dan keterampilan. Marcus adalah tipe pemain yang jika Anda memberinya kepercayaan dan dia melihat bahwa Anda percaya padanya, dia bisa memberikan 200 persen."

    Dia tentu bisa membantu Barcelona menggandakan uang mereka musim panas ini, tapi angka-angka itu bukan yang menjadi perhatiannya. Seperti yang ditekankan Tuchel, yang Rashford butuhkan adalah lebih banyak gol dan assist - karena kita sudah tahu bahwa merekrutnya secara finansial masuk akal bagi Blaugrana, tapi satu-satunya cara dia pasti bisa bertahan di Camp Nou adalah jika itu juga masuk akal secara olahraga.

