Marcus Rashford 'telah membuktikan dirinya layak bertahan' di Barcelona, sementara Frenkie de Jong memuji 'ancaman nyata' di tengah ketidakpastian mengenai masa depan pemain pinjaman dari Man Utd tersebut

De Jong tidak menyisakan keraguan sedikit pun mengenai pandangannya terkait masa depan Rashford di Camp Nou. Pemain internasional Inggris itu bergabung dengan raksasa Catalan tersebut dengan status pinjaman selama satu musim dari Manchester United dan dengan cepat menjadi favorit para penggemar di bawah asuhan Hansi Flick. Gelandang asal Belanda itu meyakini bahwa kontribusi sang penyerang di lapangan sudah lebih dari cukup untuk membenarkan transfer permanen.

Dalam wawancara dengan SPORT, De Jong mengatakan: "Ya, dia telah membuktikan dirinya layak untuk tetap di sini. Dalam menit-menit yang dia mainkan, dia telah memberikan banyak hal kepada kami: gol, assist, dan serangan-serangan yang mematikan. Dia adalah pemain cepat yang menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Saya akan sangat senang jika dia tetap bersama kami," jelasnya. "Saya melihatnya datang dengan penuh antusiasme. Dia sangat senang berada di sini, dan sejak awal, sudah jelas bahwa dia ingin tetap tinggal. Dia berusaha beradaptasi sebaik mungkin, dan saya melihat dia melakukannya dengan baik."