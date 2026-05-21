Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Marcus Rashford 'telah membuktikan dirinya layak bertahan' di Barcelona, sementara Frenkie de Jong memuji 'ancaman nyata' di tengah ketidakpastian mengenai masa depan pemain pinjaman dari Man Utd tersebut
Pujian yang sangat antusias dari De Jong
De Jong tidak menyisakan keraguan sedikit pun mengenai pandangannya terkait masa depan Rashford di Camp Nou. Pemain internasional Inggris itu bergabung dengan raksasa Catalan tersebut dengan status pinjaman selama satu musim dari Manchester United dan dengan cepat menjadi favorit para penggemar di bawah asuhan Hansi Flick. Gelandang asal Belanda itu meyakini bahwa kontribusi sang penyerang di lapangan sudah lebih dari cukup untuk membenarkan transfer permanen.
Dalam wawancara dengan SPORT, De Jong mengatakan: "Ya, dia telah membuktikan dirinya layak untuk tetap di sini. Dalam menit-menit yang dia mainkan, dia telah memberikan banyak hal kepada kami: gol, assist, dan serangan-serangan yang mematikan. Dia adalah pemain cepat yang menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Saya akan sangat senang jika dia tetap bersama kami," jelasnya. "Saya melihatnya datang dengan penuh antusiasme. Dia sangat senang berada di sini, dan sejak awal, sudah jelas bahwa dia ingin tetap tinggal. Dia berusaha beradaptasi sebaik mungkin, dan saya melihat dia melakukannya dengan baik."
- AFP
Pengaruh Rashford dalam perebutan gelar juara
Dampak pemain berusia 28 tahun ini di Spanyol tak terbantahkan, dengan memberikan kecepatan dan ketajaman yang sangat dibutuhkan bagi lini serang asuhan Flick. Di semua kompetisi, Rashford telah mencetak 14 gol dan 14 assist, termasuk sebuah gol yang akan selalu dikenang oleh para penggemar Blaugrana. Kontribusinya sangat penting dalam mempertahankan gelar juara liga Spanyol, sekaligus mengatasi tantangan yang dilancarkan oleh Real Madrid.
Rashford terkenal meniru Lionel Messi dengan tendangan bebas yang luar biasa selama kemenangan 2-0 di El Clasico yang secara efektif memastikan gelar juara. Gol tersebut membuatnya menjadi orang Inggris pertama dalam lebih dari empat dekade yang memenangkan gelar liga utama Spanyol bersama Barca, semakin mengukuhkan statusnya sebagai tokoh kunci dalam kisah sukses musim ini.
Kendala keuangan yang dihadapi Barcelona
Meskipun sang pemain ingin tetap bertahan dan mendapat dukungan dari rekan-rekan setimnya, aspek keuangan dari kesepakatan transfer permanen tetap rumit. Manchester United dilaporkan tetap teguh pada penilaian mereka, sementara Barcelona sedang mencari cara-cara kreatif untuk mengurangi beban keuangan jangka pendek pada anggaran gaji mereka.
Laporan menunjukkan bahwa klub sedang mencari opsi peminjaman dengan opsi pembelian wajib untuk menunda pembayaran utama. Rashford, di sisi lain, dilaporkan telah setuju untuk menyesuaikan gajinya yang besar agar tidak harus kembali ke Manchester.
- Getty Images Sport
Penampilan terakhir di Spanyol?
Tekadnya di luar lapangan untuk tetap bertahan di klub sejalan dengan sikapnya di depan publik. Ketika ditanya secara langsung apakah ia akan tetap tinggal di Catalonia musim depan, Rashford memberikan jawaban yang samar namun penuh harapan. "Saya tidak tahu. Saya bukan pesulap, tapi jika saya pesulap, saya akan tetap tinggal. Jadi, kita lihat saja nanti," akunya.
Untuk saat ini, Rashford tetap fokus pada pertandingan terakhir musim ini saat bertandang ke Valencia. Baik dia maupun De Jong diperkirakan akan tampil dalam pertandingan yang pada dasarnya tidak lagi menentukan apa-apa karena Barcelona telah mengakhiri musim mereka. Apakah ini menandai akhir perjalanan Rashford di Spanyol atau awal dari babak baru tetap menjadi pertanyaan terbesar menjelang bursa transfer mendatang.