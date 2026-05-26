Marcus Rashford 'tak punya masa depan di Man Utd' saat Barcelona merencanakan pembicaraan transfer baru dengan Setan Merah menjelang Piala Dunia

Blaugrana tengah mengintensifkan upaya untuk merekrut Rashford secara permanen setelah masa peminjamannya yang produktif di Spanyol, dan menurut talkSPORT, Barca berencana menggelar pembicaraan transfer baru dengan Setan Merah sebelum Piala Dunia 2026. Pemain internasional Inggris tersebut mencetak 14 gol dan memberikan 14 assist dalam 49 penampilan, yang meyakinkan Hansi Flick bahwa ia harus tetap menjadi bagian dari proyek serangan jangka panjang klub.

Tim asal Catalan tersebut dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Rashford, yang bersedia menerima struktur kontrak yang direvisi dan gaji keseluruhan yang lebih rendah untuk memfasilitasi transfer tersebut. Keterbatasan finansial Barca berarti negosiasi dengan Man Utd kini akan berfokus pada biaya transfer. Namun, United menolak untuk menurunkan tuntutan mereka. Tim Liga Premier ini ingin Barcelona mengaktifkan opsi pembelian sebesar €30 juta (£26 juta) yang tercantum dalam perjanjian pinjaman awal dan tidak bersedia menyetujui kesepakatan sementara lainnya.