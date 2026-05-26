Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Marcus Rashford 'tak punya masa depan di Man Utd' saat Barcelona merencanakan pembicaraan transfer baru dengan Setan Merah menjelang Piala Dunia
Barcelona memperkuat upaya untuk mendatangkan Rashford
Blaugrana tengah mengintensifkan upaya untuk merekrut Rashford secara permanen setelah masa peminjamannya yang produktif di Spanyol, dan menurut talkSPORT, Barca berencana menggelar pembicaraan transfer baru dengan Setan Merah sebelum Piala Dunia 2026. Pemain internasional Inggris tersebut mencetak 14 gol dan memberikan 14 assist dalam 49 penampilan, yang meyakinkan Hansi Flick bahwa ia harus tetap menjadi bagian dari proyek serangan jangka panjang klub.
Tim asal Catalan tersebut dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Rashford, yang bersedia menerima struktur kontrak yang direvisi dan gaji keseluruhan yang lebih rendah untuk memfasilitasi transfer tersebut. Keterbatasan finansial Barca berarti negosiasi dengan Man Utd kini akan berfokus pada biaya transfer. Namun, United menolak untuk menurunkan tuntutan mereka. Tim Liga Premier ini ingin Barcelona mengaktifkan opsi pembelian sebesar €30 juta (£26 juta) yang tercantum dalam perjanjian pinjaman awal dan tidak bersedia menyetujui kesepakatan sementara lainnya.
- Getty Images Sport
United tetap teguh pada struktur transfernya
Setan Merah dilaporkan telah menegaskan keinginan mereka untuk melepas Rashford secara permanen pada musim panas ini. Klub juga bertekad untuk menghapus gajinya dari pembukuan sebagai bagian dari rencana perombakan skuad. Direktur olahraga Barcelona, Deco, dikabarkan telah menjajaki opsi alternatif, termasuk peminjaman kembali dengan kewajiban pembelian bersyarat, namun United menolak proposal-proposal tersebut.
Kenaikan gaji Rashford setelah lolos ke Liga Champions dilaporkan telah menambah tekanan pada klub untuk menyelesaikan penjualan tersebut. Meskipun dikaitkan dengan target penyerang alternatif, Barcelona masih menganggap Rashford sebagai prioritas utama mereka. Flick juga tetap berkomitmen penuh untuk membawa penyerang Inggris itu kembali ke Camp Nou.
Barcelona yakin Rashford memberi mereka keunggulan
Barcelona meyakini bahwa keinginan Rashford untuk tetap di Spanyol memperkuat posisi tawar mereka. Penyerang tersebut dilaporkan tidak tertarik untuk kembali ke Old Trafford dan telah menepis minat dari klub-klub lain, sehingga membatasi pilihan Manchester United di bursa transfer. Sikap tersebut mendorong Barcelona untuk terus menjajaki skema pembayaran yang fleksibel, termasuk cicilan yang ditangguhkan atau kesepakatan kewajiban pembelian pada tahun 2027.
Meski demikian, klub tetap menyadari bahwa membayar biaya penuh sebesar €30 juta pada akhirnya mungkin tidak terhindarkan. Opsi alternatif dalam daftar pendek Barcelona juga akan jauh lebih mahal. Julian Alvarez dari Atletico Madrid dan penyerang Chelsea Joao Pedro telah dipantau, tetapi klub mereka tidak bersedia menegosiasikan biaya yang lebih rendah.
- Getty Images Sport
Barcelona akan menghadapi negosiasi yang menentukan
Barcelona diperkirakan akan melanjutkan pembicaraan dengan Manchester United dalam upaya untuk menyelesaikan masa depan Rashford sebelum pramusim dimulai. Pemain tersebut juga menginginkan kejelasan mengenai situasinya setelah masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia. Sementara itu, United tampaknya bertekad untuk menghindari kesepakatan peminjaman lagi dan akan terus mendesak agar terjadi transfer permanen.