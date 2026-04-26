Marcus Rashford ‘senang menerima gaji lebih rendah’ di Barcelona daripada kembali ke Man Utd - namun bintang Timnas Inggris itu diminta untuk tetap ‘bersabar’ dalam saga transfer yang rumit

Rashford berhasil memulihkan reputasinya di Camp Nou setelah dipinjamkan dari United pada musim panas lalu. Penyerang ini telah menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Hansi Flick, dengan memberikan kontribusi langsung berupa gol setiap 92 menit untuk Barca musim ini.

Meskipun beberapa kritikus awalnya menganggap kepindahan ini sebagai pertaruhan, Rashford telah menampilkan serangkaian penampilan yang tajam untuk membantu Barca dalam perburuan gelar La Liga.

Pemain berusia 27 tahun ini kembali menunjukkan kualitasnya sebagai penentu kemenangan dengan mencetak gol kedua yang spektakuler dalam kemenangan penting 2-0 atas Getafe. Gol ini merupakan gol ke-13-nya musim ini di semua kompetisi, dan ia berharap dapat tetap bersama Barca setelah musim panas nanti.