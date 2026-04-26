Marcus Rashford ‘senang menerima gaji lebih rendah’ di Barcelona daripada kembali ke Man Utd - namun bintang Timnas Inggris itu diminta untuk tetap ‘bersabar’ dalam saga transfer yang rumit
Rashford membungkam para pengkritik
Rashford berhasil memulihkan reputasinya di Camp Nou setelah dipinjamkan dari United pada musim panas lalu. Penyerang ini telah menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Hansi Flick, dengan memberikan kontribusi langsung berupa gol setiap 92 menit untuk Barca musim ini.
Meskipun beberapa kritikus awalnya menganggap kepindahan ini sebagai pertaruhan, Rashford telah menampilkan serangkaian penampilan yang tajam untuk membantu Barca dalam perburuan gelar La Liga.
Pemain berusia 27 tahun ini kembali menunjukkan kualitasnya sebagai penentu kemenangan dengan mencetak gol kedua yang spektakuler dalam kemenangan penting 2-0 atas Getafe. Gol ini merupakan gol ke-13-nya musim ini di semua kompetisi, dan ia berharap dapat tetap bersama Barca setelah musim panas nanti.
Kendala finansial dalam memperoleh izin tinggal permanen
Terlepas dari kesuksesannya di lapangan, jalan menuju transfer permanen jauh dari kata mudah. Pembatasan keuangan yang masih berlaku di Barcelona membuat setiap sen pun diteliti dengan cermat oleh dewan direksi klub.
Menurut kolom yang diterbitkan oleh Guillem Balague di BBC, Rashford "bersedia menerima gaji yang lebih rendah" di Catalonia daripada yang akan ia terima di Manchester, namun Barca tetap harus memutuskan apakah mereka mampu berkomitmen pada paket kontrak jangka panjang mengingat batasan fair play yang ketat.
Pihak manajemen sedang mempertimbangkan kelebihan dari kesepakatan permanen ini dibandingkan dengan target lain, dengan beberapa pihak di klub menyarankan bahwa dana mungkin lebih baik digunakan di tempat lain.
Namun, orang-orang terdekat sang bintang Inggris itu mengatakan bahwa ia berkomitmen penuh terhadap proyek ini. Pesan dari kubunya adalah untuk bersabar, dengan mengakui bahwa keributan seputar kepergiannya sebagian besar merupakan bagian dari "lanskap negosiasi" yang umum terjadi dalam transfer pemain terkenal di Spanyol.
Rotasi taktis Flick
Flick telah mengelola Rashford dengan hati-hati musim ini, sering kali merotasi posisinya dalam skuad yang dipenuhi oleh talenta-talenta penyerang yang luar biasa. Dari tujuh pemain yang bersaing memperebutkan tiga posisi penyerang, hanya Lamine Yamal yang telah bermain lebih dari 3.600 menit.
Rashford harus beradaptasi dengan lingkungan yang kompetitif ini, menunjukkan tingkat kedewasaan baru dengan menerima kenyataan bahwa ia tidak selalu akan menjadi nama pertama dalam daftar susunan pemain.
Bayangan gelap Manchester United
Saat Barcelona semakin mendekati upacara penyerahan trofi La Liga berikutnya yang kemungkinan akan digelar paling cepat pada 10 Mei, klub induk Rashford terus mengamati dari kejauhan. United, yang kini dilatih oleh Michael Carrick, tengah berjuang keras untuk lolos ke kompetisi Eropa dan belum banyak berkomentar mengenai masa depan sang penyerang. Pintu di Old Trafford memang belum ditutup secara resmi, namun preferensi sang pemain sudah jelas.