Marcus Rashford semakin dekat untuk resmi bergabung dengan Barcelona setelah penampilannya yang gemilang dalam laga besar melawan Atlético Madrid sebagai pemain pinjaman dari Manchester United
Kelas master Metropolitano memicu spekulasi transfer
Rashford menjadi bintang utama di Metropolitano, mengisi kekosongan yang ditinggalkan Raphinha yang cedera dengan penampilan yang sangat tajam. Pemain berusia 28 tahun itu menyamakan kedudukan dengan tendangan kaki kiri yang keras tepat sebelum babak pertama berakhir, setelah melakukan kerja sama yang apik dengan Dani Olmo. Di luar gol tersebut, statistiknya mencerminkan seorang pemain yang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem Hansi Flick, dengan mencatat 51 sentuhan bola dan menciptakan tiga peluang emas bagi rekan-rekan setimnya.
Dampaknya tidak terbatas di sepertiga akhir lapangan, karena pemain asal Inggris ini menunjukkan ketekunan defensif yang langka dengan dua kali merebut bola. "Saya bangga bisa membantu dengan sebuah gol yang bisa menjadi penentu hasil La Liga," kata Rashford setelah pertandingan. Kontribusinya juga bersejarah, menandai gol ke-300 era Flick di Barcelona di semua kompetisi.
Pertanyaan senilai €30 juta
Dengan 11 gol dan 11 assist yang telah dicetaknya musim ini, perekrutan permanen Rashford telah menjadi topik prioritas dalam pembahasan di kantor-kantor Camp Nou. Barca saat ini memegang opsi pembelian senilai €30 juta (£26 juta/$33 juta), angka yang tampak semakin menguntungkan mengingat performa terbaiknya saat ini. Meskipun ada laporan yang saling bertentangan mengenai tenggat waktu, sebuah laporan terbaru menyebutkan bahwa klausul tersebut tetap berlaku hingga akhir musim ini. Raksasa Catalan tersebut dilaporkan sangat ingin mempertahankan penyerang serba bisa ini, namun mereka harus menghadapi kendala keuangan seperti biasa. Pejabat klub sedang menjajaki cara untuk merestrukturisasi kesepakatan tersebut, kemungkinan melalui pinjaman lain dengan kewajiban untuk membeli atau rencana pembayaran bertahap. Namun, rekam jejaknya yang mampu menentukan kemenangan dalam pertandingan-pertandingan besar membuat departemen teknis sulit untuk mempertimbangkan alternatif lain untuk posisi sayap kiri.
Man Utd bersiap untuk melakukan penjualan besar-besaran
Kembali ke Old Trafford, Sir Jim Ratcliffe dan jajaran petinggi INEOS sedang merencanakan perombakan besar-besaran terhadap skuad. United dilaporkan berencana mengumpulkan dana sebesar £100 juta (€115 juta/$132 juta) dengan melepas delapan pemain pada musim panas ini. Penjualan permanen Rashford ke Barcelona menjadi pilar utama dari strategi ini, di mana Setan Merah lebih memilih pemutusan hubungan yang tuntas dan suntikan dana langsung daripada kesepakatan pinjaman sementara lainnya.
Ujian Liga Champions menanti pemain pinjaman
Perhatian kini beralih ke babak perempat final Liga Champions, di mana Rashford diperkirakan akan tetap mempertahankan posisinya di starting eleven. Jika ia terus tampil gemilang di panggung Eropa melawan lawan yang sama, tekanan terhadap presiden Barcelona, Joan Laporta, untuk menyelesaikan transfer permanen tersebut hanya akan semakin meningkat. Meskipun Barca juga terus memantau mantan pemain sayap Abde Ezzalzouli sebagai alternatif yang lebih murah, chemistry Rashford yang langsung terjalin dengan Lamine Yamal dan unit penyerang lainnya telah menjadikannya pilihan utama.