Rashford menjadi bintang utama di Metropolitano, mengisi kekosongan yang ditinggalkan Raphinha yang cedera dengan penampilan yang sangat tajam. Pemain berusia 28 tahun itu menyamakan kedudukan dengan tendangan kaki kiri yang keras tepat sebelum babak pertama berakhir, setelah melakukan kerja sama yang apik dengan Dani Olmo. Di luar gol tersebut, statistiknya mencerminkan seorang pemain yang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem Hansi Flick, dengan mencatat 51 sentuhan bola dan menciptakan tiga peluang emas bagi rekan-rekan setimnya.

Dampaknya tidak terbatas di sepertiga akhir lapangan, karena pemain asal Inggris ini menunjukkan ketekunan defensif yang langka dengan dua kali merebut bola. "Saya bangga bisa membantu dengan sebuah gol yang bisa menjadi penentu hasil La Liga," kata Rashford setelah pertandingan. Kontribusinya juga bersejarah, menandai gol ke-300 era Flick di Barcelona di semua kompetisi.