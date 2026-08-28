Menurut The Times, Rashford akan tetap bertahan di Manchester United untuk musim 2026/27 setelah menolak minat serius dari Fenerbahce. Klub Turki itu, setelah memastikan lolos ke Liga Champions, sangat ingin menjadikan pemain berusia 28 tahun tersebut sebagai rekrutan pernyataan mereka pada musim panas ini.

Namun, Rashford telah menegaskan bahwa ia tidak tertarik pindah ke Super Lig, meski ada daya tarik sepakbola Eropa di Istanbul. Keputusan ini menandai perubahan pandangan yang sepenuhnya berbalik bagi sang penyerang, yang memulai bursa transfer musim panas dengan pandangan yang sangat berbeda terhadap kariernya di klub masa kecilnya.

Masa depan bintang Inggris itu menjadi bahan spekulasi intens setelah masa peminjaman yang produktif di Barcelona musim lalu. Meski sebelumnya dilaporkan sangat ingin menuntaskan kepindahan permanen dari Old Trafford pada awal musim panas ini, sikap tersebut kini telah melunak secara signifikan.

Dengan tenggat transfer yang semakin dekat pada Selasa depan, Rashford kini sepenuhnya fokus untuk kembali menyatu ke dalam skuad United dan membuktikan nilainya kepada pelatih kepala Michael Carrick, yang secara terbuka memuji dedikasi terbaru sang penyerang serta tingkat kebugarannya selama latihan pramusim.