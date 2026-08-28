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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Marcus Rashford putar balik soal Man Utd karena bintang Inggris itu menolak minat Fenerbahce dan berkomitmen bertahan di Old Trafford

M. Rashford
Manchester United
M. Carrick
Premier League
Fenerbahce
Super Lig

Marcus Rashford membuat putar balik besar terkait masa depannya di Manchester United dengan menolak pendekatan dari raksasa Turki, Fenerbahce. Penyerang timnas Inggris itu, yang sebelumnya tampak ditakdirkan untuk hengkang secara permanen ke Barcelona setelah menjalani masa peminjaman, kini berkomitmen pada proyek Michael Carrick di Old Trafford untuk musim mendatang.

  • Rashford menolak raksasa Turki

    Menurut The Times, Rashford akan tetap bertahan di Manchester United untuk musim 2026/27 setelah menolak minat serius dari Fenerbahce. Klub Turki itu, setelah memastikan lolos ke Liga Champions, sangat ingin menjadikan pemain berusia 28 tahun tersebut sebagai rekrutan pernyataan mereka pada musim panas ini.

    Namun, Rashford telah menegaskan bahwa ia tidak tertarik pindah ke Super Lig, meski ada daya tarik sepakbola Eropa di Istanbul. Keputusan ini menandai perubahan pandangan yang sepenuhnya berbalik bagi sang penyerang, yang memulai bursa transfer musim panas dengan pandangan yang sangat berbeda terhadap kariernya di klub masa kecilnya.

    Masa depan bintang Inggris itu menjadi bahan spekulasi intens setelah masa peminjaman yang produktif di Barcelona musim lalu. Meski sebelumnya dilaporkan sangat ingin menuntaskan kepindahan permanen dari Old Trafford pada awal musim panas ini, sikap tersebut kini telah melunak secara signifikan.

    Dengan tenggat transfer yang semakin dekat pada Selasa depan, Rashford kini sepenuhnya fokus untuk kembali menyatu ke dalam skuad United dan membuktikan nilainya kepada pelatih kepala Michael Carrick, yang secara terbuka memuji dedikasi terbaru sang penyerang serta tingkat kebugarannya selama latihan pramusim.

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  • Anthony GordonGetty

    Jalan keluar dari Barcelona tertutup

    Kembali ke Nou Camp adalah tujuan pilihan Rashford, tetapi jalan untuk kembali ke Catalonia terhalang ketika Barcelona memilih untuk tidak mengaktifkan klausul rilis senilai £26 juta dalam kontraknya. Sebagai gantinya, raksasa Spanyol itu mengalihkan perhatian mereka ke talenta Premier League lainnya, dengan mengamankan tanda tangan Anthony Gordon dari Newcastle United dan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund.

    Dengan hanya beberapa hari tersisa di bursa transfer, United tampak puas mempertahankan bintang binaan akademi mereka, terutama karena gajinya yang besar, yakni £325.000 per pekan, telah membatasi jumlah peminat potensial yang mampu membiayai transfer permanen.

  • Carrick memuji Rashford yang "tajam" setelah kembali

    Hubungan antara Rashford dan Carrick tampaknya menjadi faktor pendorong di balik putar balik mendadak ini. Rashford tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam kekalahan terbaru United dari Hull City, menggantikan Patrick Dorgu, dan penampilannya di balik layar tidak luput dari perhatian.

    Carrick baru-baru ini mengungkapkan kepuasannya atas kembalinya sang penyerang ke dalam skuad, dengan mengatakan: "Sudah cukup jelas sejak Marcus kembali berlatih bersama Kobbie [Mainoo] dan Licha [Martinez] kurang lebih di Dublin bahwa dia kembali dengan sangat baik, Anda tahu.

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  • Michael Carrick Getty

    Bertahannya Rashford memberi Carrick dorongan di lini serang

    Kepercayaan ini mengindikasikan Rashford akan memainkan peran penting dalam skuad saat mereka bersiap menghadapi Ipswich Town pada Minggu ini. Ini akan menjadi momen yang mengharukan bagi sang penyerang, karena itu akan menjadi penampilan pertamanya di Old Trafford sejak Desember 2024.

    Setelah mencetak 138 gol dalam 427 penampilan untuk Manchester United, Rashford tetap menjadi figur menonjol di ruang ganti. Keputusannya untuk bertahan memberi Carrick opsi internasional berpengalaman di sepertiga akhir lapangan, memperkuat skuad yang finis di posisi ketiga di Premier League musim lalu dan ingin membangun dari momentum tersebut.

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