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Marcus Rashford, pemain yang terpinggirkan di Man Utd, MENOLAK untuk menyerah pada harapan kembali ke Barcelona meskipun Anthony Gordon telah bergabung dengan Camp Nou
Rashford tetap fokus pada kepindahannya ke Barcelona
Rashford semakin mengukuhkan reputasinya di kancah internasional setelah mencetak gol dalam kemenangan Inggris atas Kroasia di Piala Dunia, yang semakin meningkatkan harapan di Man Utd bahwa nilai pasarnya bisa naik selama turnamen tersebut. Meskipun menarik minat dari klub lain, sang penyerang telah menegaskan bahwa Barcelona tetap menjadi tujuan utamanya, seperti dilansir Sport.
Rashford menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub raksasa Catalan tersebut dan yakin bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai di Spanyol. Kedatangan Gordon di Camp Nou tidak mengubah pendiriannya. Rashford dilaporkan bersedia menunggu hingga tahap akhir jendela transfer dengan harapan Barcelona dapat menemukan cara untuk membawanya kembali secara permanen.
- Getty Images Sport
Dukungan dari Flick memberikan semangat
Rashford menutup musim lalu dengan dukungan dari manajer Barcelona, Hansi Flick, yang dilaporkan menyatakan bahwa klub akan melakukan segala upaya untuk mempertahankannya di Camp Nou. Meskipun tidak ada jaminan yang diberikan, staf kepelatihan Blaugrana merasa puas dengan kontribusinya. Meskipun statistiknya menurun pada paruh kedua musim, Rashford berhasil beradaptasi dengan tuntutan taktis Flick dan menerima perannya dalam skuad. Ia sering memberikan dampak positif saat masuk dari bangku cadangan dan dianggap sebagai opsi yang berguna dalam tim.
Namun, apresiasi Barca terhadap sang pemain belum menghilangkan hambatan finansial dalam kesepakatan tersebut. Klub sebelumnya menolak untuk mengaktifkan opsi pembelian senilai €30 juta meskipun Rashford bersedia mengurangi gajinya demi tetap bertahan.
Masalah keuangan terus mempersulit proses negosiasi
Hambatan terbesar tetap terletak pada struktur transfer itu sendiri. Manchester United menginginkan penjualan permanen dan saat ini tidak tertarik pada kesepakatan peminjaman lagi, sehingga menimbulkan kendala yang signifikan bagi Barcelona. Meskipun United ingin melepas Rashford, Barcelona harus menyeimbangkan biaya transfer dan komitmen gaji sebelum mengambil langkah serius. Tekad Rashford mungkin masih bisa menjadi faktor penentu. Dengan memprioritaskan Barcelona di atas peluang lain, ia mungkin dapat meningkatkan tekanan pada semua pihak seiring berjalannya jendela transfer dan pilihan yang mulai menyempit.
- AFP
Situasi yang mengharuskan semua pihak bersabar
Drama transfer ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang jendela transfer musim panas yang berkepanjangan. United mungkin tetap bersikukuh pada tuntutan penjualan permanen, namun sikap mereka bisa melunak jika tawaran yang sesuai tak kunjung datang sebelum batas waktu. Rashford menyadari risiko yang terlibat dalam menunggu Barcelona, meskipun klub asal Katalonia itu terus memprioritaskan perekrutan penyerang tengah andalan sebelum mempertimbangkan kembali kesepakatan untuk pemain internasional Inggris tersebut.