Marcus Rashford, pemain yang terpinggirkan di Man Utd, MENOLAK untuk menyerah pada harapan kembali ke Barcelona meskipun Anthony Gordon telah bergabung dengan Camp Nou

Rashford semakin mengukuhkan reputasinya di kancah internasional setelah mencetak gol dalam kemenangan Inggris atas Kroasia di Piala Dunia, yang semakin meningkatkan harapan di Man Utd bahwa nilai pasarnya bisa naik selama turnamen tersebut. Meskipun menarik minat dari klub lain, sang penyerang telah menegaskan bahwa Barcelona tetap menjadi tujuan utamanya, seperti dilansir Sport.

Rashford menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub raksasa Catalan tersebut dan yakin bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai di Spanyol. Kedatangan Gordon di Camp Nou tidak mengubah pendiriannya. Rashford dilaporkan bersedia menunggu hingga tahap akhir jendela transfer dengan harapan Barcelona dapat menemukan cara untuk membawanya kembali secara permanen.