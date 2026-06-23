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England super-subs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Marcus Rashford, Morgan Rogers, dan mengapa para pemain cadangan Inggris yang berperan sebagai 'penyelesai' menjadi kunci kesuksesan di Piala Dunia

Analysis
England
World Cup
M. Rashford
M. Rogers
FEATURES
England vs Ghana

Pernyataan, kebiasaan, dan sikap Mikel Arteta secara umum terhadap sepak bola telah memecah belah opini. Manajer Arsenal ini telah mengubah paradigma mengenai apa yang seharusnya diucapkan oleh para pelatih, dan banyak di antaranya justru membuat para penggemar maupun pakar merasa tidak nyaman. Salah satu istilah favoritnya? Penggunaan kata 'finishers' alih-alih 'substitutes'.

Istilah yang biasanya digunakan untuk pelatih rugby union ini, Arteta mengadaptasinya ke dunia sepak bola setelah kemenangan Liga Champions bulan September atas Athletic Club saat menjelaskan dampak Gabriel Martinelli—penentu kemenangan—yang masuk dari bangku cadangan: "Terkadang, pemain pengganti akan lebih penting daripada pemain inti musim ini. Dan pada akhirnya, para pemain pengganti itulah yang memberikan dampak untuk memenangkan pertandingan."

Komentar tersebut membuat beberapa orang terkejut — dan bukan hanya karena gaya bahasa ala "High Performance" yang sering dipakai di LinkedIn. Namun, hal itu juga menunjukkan kedalaman bakat yang dimiliki Arteta, bahwa ia memiliki sejumlah pemain cadangan yang sama bagusnya dengan mereka yang masuk dalam susunan pemain utama, yang mampu mengubah jalannya pertandingan bahkan saat hanya tampil sebentar.

Hal yang sama juga terjadi pada Inggris di Piala Dunia. Thomas Tuchel pun mampu mengandalkan banyak talenta penyerang, tetapi tidak bisa memasukkan mereka semua ke dalam tim yang sama (atau bahkan ke dalam skuadnya!). Dan, seperti yang sering dilakukan Arsenal selama perjalanan mereka meraih gelar juara Liga Premier, Inggris akan membutuhkan para 'penyelesai' mereka untuk membantu membawa tim ini meraih kemenangan musim panas ini.

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    Dilema Gordon-Rashford

    Hal itu terlihat jelas dalam kemenangan Three Lions atas Kroasia, terutama di sisi kiri lini serang asuhan Tuchel. Manajer tersebut memilih Anthony Gordon daripada Marcus Rashford, meskipun banyak desakan agar pemain Manchester United itu diturunkan sebagai starter daripada pemain yang telah direkrut Barcelona untuk menggantikannya musim panas ini.

    Gordon menjalankan tugasnya dengan baik. Ia melakukan pressing dengan baik, sering melakukan pergerakan ke belakang pertahanan lawan, dan menciptakan banyak ancaman. Fakta bahwa ia hanya menyentuh bola sebanyak 17 kali memang tidak terlihat mengesankan, tetapi hal itu juga meleset dari inti permasalahan. Gordon tidak harus menjadi pencetak gol yang mematikan atau pemberi peluang yang tak kenal lelah. Dampaknya saat tidak menguasai bola sama pentingnya dengan apa yang bisa ia lakukan saat menguasai bola.

    Rashford pun merupakan pemain yang pandai menekan, jago membaca ruang, dan sangat ahli dalam melakukan serangan balik. Dia bukanlah pemain yang sama dengan Gordon, tetapi dia memiliki peran yang serupa — terutama bagi tim ini. Dan pada menit ke-72, saat Inggris membutuhkan tenaga segar, Rashford masuk ke lapangan. Tiga belas menit kemudian, dia mencetak gol untuk mengakhiri serangan tim yang indah.

    "Marcus terus-menerus berusaha keras dalam latihan di level tertinggi," kata Tuchel kepada para wartawan. "Saya sangat, sangat senang untuknya karena dia berhasil mencetak [gol] dan saya harap dia tetap lapar akan gol berikutnya dan berikutnya lagi karena dia benar-benar mengesankan selama 17 hari terakhir dan dia benar-benar pantas mendapatkan golnya."

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rogers atau Bellingham?

    Tuchel juga tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Morgan Rogers. Pemain Aston Villa itu—yang mungkin segera pindah ke klub yang lebih besar—memiliki bakat yang luar biasa. Dan meskipun Jude Bellingham memang merupakan pemain sepak bola murni yang lebih baik, Tuchel mengakui bahwa Rogers telah menunjukkan performa yang sangat meyakinkan untuk menjadi starter pada Rabu lalu.

    "Keputusan yang sangat, sangat sulit adalah memberi tahu Morgan Rogers bahwa ia tidak akan diturunkan sebagai starter, karena ia 100 persen layak untuk itu, dan ia telah tampil sangat baik bagi kami," kata Tuchel setelah pertandingan di Dallas.

    Namun, Rogers adalah senjata andalan yang sangat baik dari bangku cadangan, sementara ada argumen yang menunjukkan bahwa dia dan Bellingham bisa bermain bersama. Pada akhirnya, Rogers dimasukkan sekitar menit ke-70 saat melawan Kroasia dan menjadi sosok yang sangat aktif di belakang lini serang Inggris sebelum melakukan gerakan pengalih perhatian yang krusial dalam proses terciptanya gol keempat Inggris yang menentukan.

    Akan ada saat-saat, bisa dibayangkan, ketika dia dibutuhkan untuk mengambil peran yang lebih aktif, dan dia tentu saja mampu melakukannya.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Banyak pilihan

    Di tempat lain di Dallas, Djed Spence tampil gemilang sebagai bek kanan menggantikan Reece James; semangat serangnya memberikan Inggris percikan ekstra dalam serangan balik, dan seandainya bukan karena penyelamatan gemilang kiper lawan, bek Tottenham itu mungkin saja sudah mencetak gol.

    Hal yang sama berlaku bagi Bukayo Saka. Saat dalam kondisi prima, ia tak diragukan lagi termasuk di antara pemain terbaik yang dimiliki Inggris. Namun, setelah musim yang diwarnai cedera bersama Arsenal, Tuchel memilih untuk melindungi sang sayap dengan ekstra hati-hati saat ia memulihkan cedera Achilles-nya. Noni Madueke diturunkan sebagai starter melawan Kroasia sebelum Saka tampil apik selama 20 menit, termasuk memberikan assist untuk gol Rashford.

    “Bukayo sudah siap dan akan semakin siap,” kata Tuchel. “Saya pikir saat kita memasuki pertandingan terakhir fase grup ini, dia akan siap. Dia tampil kuat dalam latihan pada Selasa di ruang sempit. Itu hanya soal apakah pertandingan berlangsung terbuka dan dinamis.”

    Untuk pertandingan-pertandingan besar, ketika pemain penentu dibutuhkan sejak awal, Saka jelas layak diturunkan sebagai starter. Namun selama fase grup, ketika selisih kualitas antara Inggris dan lawan-lawannya lebih besar, Tuchel bisa membiarkan sang pemain sayap kembali ke kondisi kebugaran penuh.

  • Ollie Watkins England 2026 goalGetty

    Kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya

    Lalu, ada pula mereka yang belum sempat turun ke lapangan. Ollie Watkins, yang menutup musim dengan performa luar biasa bersama Aston Villa, tidak diturunkan. Begitu pula Eberechi Eze, playmaker Arsenal yang penuh kejutan, maupun Kobbie Mainoo, yang—berdasarkan penampilannya bersama Manchester United saja—pasti akan menjadi starter di sebagian besar tim lain pada turnamen ini.

    Jarang sekali Inggris memiliki kedalaman skuad sebesar ini. Banyak yang masih ingat masa-masa suram pada tahun 2018, ketika Sir Gareth Southgate melihat bangku cadangannya saat melawan Kroasia di semifinal dan hanya menemukan Danny Welbeck serta Fabian Delph sebagai pilihan. Tim itu pada dasarnya hanya memiliki dua opsi serangan yang layak dari bangku cadangan, yaitu Rashford dan Jamie Vardy. Sementara itu, skuad kali ini dipenuhi oleh talenta-talenta berbakat.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Mendapatkan dukungan

    Di sisi lain, tentu saja, mereka semua adalah pemain sepak bola yang sangat bagus, terbiasa bermain secara reguler untuk klub masing-masing, dan ingin menunjukkan performa terbaiknya di Piala Dunia. Tuchel bahkan mengakui bahwa beberapa di antaranya, termasuk Rashford, sudah menanyakan alasan mengapa mereka tidak mendapat menit bermain secara reguler.

    "Baru kemarin, kami berbincang dan saya mengatakan kepadanya [Rashford] bahwa saya sangat, sangat terkesan dengan penampilannya selama 16 hari terakhir, dengan sikapnya di kamp pelatihan, serta bagaimana ia berjuang di lapangan," kata Tuchel setelah kemenangan atas Kroasia. "Ia benar-benar terlibat dalam setiap sesi latihan. Ia sangat, sangat cepat dalam menerapkan apa yang dipelajari di sesi latihan ke dalam permainan di lapangan."

    Memang, dari 26 pemain dalam skuad Tuchel, semua kecuali tiga orang — John Stones, Madueke, dan kiper cadangan James Trafford — merupakan pemain inti reguler di klub masing-masing pada musim lalu. Menonton dari pinggir lapangan memang tidak mudah, tetapi Tuchel tidak ragu bahwa timnya mampu mengatasinya.

    “Sekarang tinggal empat minggu lagi dan dalam empat minggu itu kalian bisa menerimanya, memahaminya, dan meyakini hal itu. Kami memilih kelompok ini karena kami yakin mereka bisa melakukannya dan mereka semua memang bisa,” katanya setelah pertandingan.

    Tentu saja, beberapa di antara mereka tahu bahwa mereka tidak berada di urutan teratas dalam hierarki tim. Jordan Henderson, misalnya, dimasukkan ke dalam skuad lebih karena pengalaman dan selera humornya daripada kemampuannya di usia 36 tahun. Ivan Toney mungkin dipilih terutama karena kemampuannya dalam mengeksekusi penalti saat babak gugur tiba. Jika Dan Burn dan Jarrell Quansah diturunkan, Inggris akan menghadapi masalah.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    'Empat belas atau lima belas pemain inti'

    Ketika Tuchel ditanya mengenai siapa saja yang mungkin akan diturunkan sebagai starter melawan Kroasia, ia menyatakan bahwa ia memiliki "14 atau 15 pemain inti", yang semuanya bisa memberikan kontribusi dalam berbagai cara.

    Dan itu rasanya tepat. Semua tim di Piala Dunia ini pasti harus melakukan rotasi karena kondisi yang melelahkan dan musim klub yang sangat padat. Maka, akan menjadi kejutan besar jika Tuchel tetap menggunakan susunan pemain inti yang sama untuk hingga delapan pertandingan selama empat minggu ke depan.

    Kabar baiknya, ini adalah kemewahan yang bisa dinikmati Inggris. Jika Bellingham butuh istirahat, bagaimana dengan Rogers? Tidak perlu memainkan Harry Kane di pertandingan ketiga fase grup yang sudah tidak menentukan? Ada Watkins.

    Baik itu untuk membuat perbedaan di menit-menit akhir, atau mengistirahatkan pemain-pemain inti, Inggris memiliki opsi cadangan berkualitas tinggi yang bisa jadi kunci bagi mereka untuk melaju hingga final pada 19 Juli.

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