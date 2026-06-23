Marcus Rashford, Morgan Rogers, dan mengapa para pemain cadangan Inggris yang berperan sebagai 'penyelesai' menjadi kunci kesuksesan di Piala Dunia

Istilah yang biasanya digunakan untuk pelatih rugby union ini, Arteta mengadaptasinya ke dunia sepak bola setelah kemenangan Liga Champions bulan September atas Athletic Club saat menjelaskan dampak Gabriel Martinelli—penentu kemenangan—yang masuk dari bangku cadangan: "Terkadang, pemain pengganti akan lebih penting daripada pemain inti musim ini. Dan pada akhirnya, para pemain pengganti itulah yang memberikan dampak untuk memenangkan pertandingan."

Komentar tersebut membuat beberapa orang terkejut — dan bukan hanya karena gaya bahasa ala "High Performance" yang sering dipakai di LinkedIn. Namun, hal itu juga menunjukkan kedalaman bakat yang dimiliki Arteta, bahwa ia memiliki sejumlah pemain cadangan yang sama bagusnya dengan mereka yang masuk dalam susunan pemain utama, yang mampu mengubah jalannya pertandingan bahkan saat hanya tampil sebentar.

Hal yang sama juga terjadi pada Inggris di Piala Dunia. Thomas Tuchel pun mampu mengandalkan banyak talenta penyerang, tetapi tidak bisa memasukkan mereka semua ke dalam tim yang sama (atau bahkan ke dalam skuadnya!). Dan, seperti yang sering dilakukan Arsenal selama perjalanan mereka meraih gelar juara Liga Premier, Inggris akan membutuhkan para 'penyelesai' mereka untuk membantu membawa tim ini meraih kemenangan musim panas ini.