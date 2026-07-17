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Marcus Rashford menolak sejumlah tawaran transfer seiring berakhirnya klausul pelepasan senilai £40 juta dari Man Utd
Klausul pelepasan secara resmi berakhir
Klausul pelepasan senilai £40 juta ($53 juta/€47 juta) dalam kontrak Rashford telah resmi berakhir, menurut The Athletic. Seiring berakhirnya ketentuan tetap ini, pihak mana pun yang tertarik kini harus menegosiasikan biaya transfer secara langsung dengan dewan direksi Setan Merah. Klausul dengan harga diskon tersebut sebelumnya dirancang secara khusus agar tidak dapat dimanfaatkan oleh dua rival utama Manchester United di kancah domestik, yaitu Manchester City dan Liverpool.
- Getty Images Sport
Penawaran dari luar negeri yang menggiurkan ditolak
The Athletic melaporkan bahwa sang pemain telah menolak beberapa tawaran transfer, beberapa di antaranya menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada kontraknya saat ini. Ke depannya, setiap tawaran baru yang diajukan kepada pemain timnas Inggris tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Penyerang berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak di Old Trafford hingga 2028, meskipun ia belum pernah tampil untuk klub tersebut sejak Desember 2024.
Masa peminjaman di Barcelona berakhir
Rashford menghabiskan seluruh musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, mencatatkan performa yang sangat produktif dengan 14 gol dan 14 assist dalam 49 penampilan di semua kompetisi. Meskipun klub raksasa Catalan itu memiliki opsi untuk merekrut penyerang tersebut secara permanen seharga €30 juta, mereka pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi tersebut pada akhir masa pinjaman. Peran Rashford di Camp Nou musim depan kini diperkirakan akan diisi oleh rekan setimnya di timnas Inggris, Anthony Gordon, setelah ia pindah dari Newcastle United dengan nilai transfer €80 juta.
- Getty Images Sport
Perjalanan di Piala Dunia berakhir
Rashford saat ini sedang fokus pada tugas internasional bersama timnas Inggris di Amerika Utara, saat mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia melawan Prancis. Setelah turnamen tersebut berakhir, penyerang yang telah mencetak 138 gol untuk United ini dijadwalkan bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk menjalani latihan pramusim di Amerika Serikat.
Michael Carrick niscaya akan mengevaluasi kesiapan fisik sang pemain untuk menentukan apakah ia akan masuk dalam rencana jangka panjang klub menjelang musim mendatang.
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