Marcus Rashford menolak sejumlah tawaran transfer seiring berakhirnya klausul pelepasan senilai £40 juta dari Man Utd

Rashford saat ini sedang fokus pada tugas internasional bersama timnas Inggris di Amerika Utara, saat mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia melawan Prancis. Setelah turnamen tersebut berakhir, penyerang yang telah mencetak 138 gol untuk United ini dijadwalkan bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk menjalani latihan pramusim di Amerika Serikat.

Michael Carrick niscaya akan mengevaluasi kesiapan fisik sang pemain untuk menentukan apakah ia akan masuk dalam rencana jangka panjang klub menjelang musim mendatang.