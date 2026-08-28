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Marcus Rashford menolak pendekatan transfer terlambat dari Arsenal demi memperjuangkan tempatnya di Manchester United
Pendekatan Arsenal ditolak mentah-mentah
Arsenal sedang mendesak mencari winger kiri sebelum Selasa malam setelah Gabriel Martinelli hengkang untuk bergabung dengan Al-Hilal. Menurut Evening Standard, klub London itu mempertimbangkan langkah pinjaman di saat-saat akhir untuk Marcus Rashford, yang sepenuhnya terpisah dari upaya mereka yang sedang berlangsung untuk merekrut Julian Alvarez.
Namun, Rashford telah menolak semua pendekatan. Transfer permanen keluar dari Manchester United tampak tak terelakkan pada awal jendela transfer setelah ia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona dan Aston Villa. Rashford lebih memilih kembali ke Catalonia, tetapi Barcelona memilih untuk tidak mengaktifkan klausul rilis senilai £26 juta dalam kontraknya, dan sebagai gantinya merekrut Anthony Gordon serta Karim Adeyemi.
- Getty Images Sport
Raksasa Turki gagal mendapatkan transfer
Setelah rencana kembali ke Spanyol gagal terwujud, The Times melaporkan bahwa Rashford juga menolak minat serius dari klub Liga Champions, Fenerbahce. Klub Turki itu sangat ingin menjadikannya rekrutan besar mereka pada musim panas ini. Meski demikian, Rashford menegaskan bahwa ia tidak tertarik pindah ke Super Lig.
Akibatnya, Manchester United kini puas mempertahankan lulusan akademi mereka itu. Gaji besar Rashford sebesar £325.000 per pekan sangat membatasi jumlah peminat potensial yang mampu membiayai transfer permanen pada musim panas ini, sehingga memaksanya mengevaluasi kembali pilihannya.
Carrick memuji penyerang setelah comeback
Hubungan antara Rashford dan pelatih kepala Michael Carrick tampaknya menjadi faktor pendorong utama di balik keputusan mendadak untuk bertahan ini. Rashford kembali bermain saat kalah dari Hull City, menggantikan Patrick Dorgu pada babak pertama.
Carrick sangat terkesan dengan komitmennya belakangan ini di balik layar. Sang manajer berkata: "Sudah cukup jelas sejak Marcus kembali berlatih bersama Kobbie [Mainoo] dan Licha [Martinez] kurang lebih di Dublin bahwa dia kembali dengan sangat baik, Anda tahu." Dukungan kepercayaan yang krusial ini secara efektif telah mengintegrasikan kembali Rashford ke dalam lingkungan tim utama.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya untuk kedua klub?
Arsenal harus bergerak cepat untuk mengamankan pengganti Martinelli sebelum jendela transfer ditutup pada Selasa malam. Sementara itu, Rashford akan berupaya tampil untuk Manchester United saat mereka menjamu Ipswich Town pada Minggu ini. Laga mendatang itu menjadi pencapaian pribadi yang signifikan, karena itu akan menjadi penampilan pertamanya di Old Trafford sejak Desember 2024.
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