Marcus Rashford menolak pendekatan transfer terlambat dari Arsenal demi memperjuangkan tempatnya di Manchester United

Arsenal sedang mendesak mencari winger kiri sebelum Selasa malam setelah Gabriel Martinelli hengkang untuk bergabung dengan Al-Hilal. Menurut Evening Standard, klub London itu mempertimbangkan langkah pinjaman di saat-saat akhir untuk Marcus Rashford, yang sepenuhnya terpisah dari upaya mereka yang sedang berlangsung untuk merekrut Julian Alvarez.

Namun, Rashford telah menolak semua pendekatan. Transfer permanen keluar dari Manchester United tampak tak terelakkan pada awal jendela transfer setelah ia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona dan Aston Villa. Rashford lebih memilih kembali ke Catalonia, tetapi Barcelona memilih untuk tidak mengaktifkan klausul rilis senilai £26 juta dalam kontraknya, dan sebagai gantinya merekrut Anthony Gordon serta Karim Adeyemi.