Marcus Rashford mengirimkan pesan khusus kepada JJ Gabriel saat pemain muda berbakat Man Utd itu berlatih bersama tim utama Red Devils pada usia 15 tahun
Hubungan 'adik kecil'
Interaksi tersebut terjadi di Instagram setelah Gabriel mengunggah foto dirinya sedang berlatih bersama para pemain senior United. Rashford, yang juga lulusan akademi bergengsi yang sama, berkomentar: "Adik kecil ini adalah seorang bintang," sebagai bentuk dukungannya terhadap generasi penerus.
Talenta berusia 15 tahun itu langsung merespons, membalas dengan emoji hati untuk berterima kasih kepada pemain internasional Inggris itu atas kata-kata penyemangatnya, sebuah gestur yang menyoroti ikatan kuat yang tetap terjalin dalam keluarga United meskipun Rashford sedang menjalani masa pinjaman di La Liga.
Carrick meminta agar bersabar
Manajer sementara United, Michael Carrick, juga memberikan komentar mengenai perkembangan pemain muda tersebut dalam konferensi persnya pada hari Jumat. “JJ tampil sangat bagus. Kami memiliki beberapa pemain yang sangat bagus di akademi dan kami berusaha untuk memberikan kesempatan bermain sebanyak mungkin kepada para pemain muda,” katanya. “JJ adalah talenta besar, hal itu sudah jelas terlihat, dan dia menjalani musim yang sangat bagus bersama tim U-18. Kami jelas sangat menghargainya, tapi kesabaran itu penting dan mengelola segala hal yang menyertainya. Ini soal memilih momen yang tepat untuk mempromosikannya dan memilih momen yang tepat untuk membiarkannya tetap di posisi tertentu.”
Hambatan persyaratan
Meskipun sudah ikut berlatih bersama tim utama, para penggemar harus bersabar sebelum bisa menyaksikan sang wonderkid beraksi dalam pertandingan resmi, karena Gabriel saat ini belum memenuhi syarat untuk bermain bagi Manchester United di Liga Premier.
Aturan kompetisi menetapkan bahwa pemain yang masuk dalam skuad pertandingan tidak boleh berasal dari kelompok usia di bawah U-16. Hambatan regulasi ini berarti bahwa meskipun Gabriel dapat mengasah kemampuannya melawan para pemain senior kelas dunia selama pekan ini, debut resminya akan tetap ditunda hingga ia mencapai batas usia yang disyaratkan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Man Utd?
Mengenai masa depan dalam waktu dekat, United akan berusaha bangkit dan semakin memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga klasemen Liga Premier seiring dengan semakin sengitnya persaingan untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions. Setan Merah diprediksi akan menghadapi tantangan berat saat mereka bersiap menjamu Aston Villa di Old Trafford pada hari Minggu. Pertandingan ini diperkirakan akan menjadi laga krusial, dengan tim asuhan Unai Emery yang berada tepat satu peringkat di bawah United di klasemen dan bertekad untuk memperkecil selisih poin dalam pertarungan yang diprediksi akan berlangsung sengit untuk memperebutkan empat besar.
