Marcus Rashford mengirimkan pesan khusus kepada JJ Gabriel saat pemain muda berbakat Man Utd itu berlatih bersama tim utama Red Devils pada usia 15 tahun

Interaksi tersebut terjadi di Instagram setelah Gabriel mengunggah foto dirinya sedang berlatih bersama para pemain senior United. Rashford, yang juga lulusan akademi bergengsi yang sama, berkomentar: "Adik kecil ini adalah seorang bintang," sebagai bentuk dukungannya terhadap generasi penerus.

Talenta berusia 15 tahun itu langsung merespons, membalas dengan emoji hati untuk berterima kasih kepada pemain internasional Inggris itu atas kata-kata penyemangatnya, sebuah gestur yang menyoroti ikatan kuat yang tetap terjalin dalam keluarga United meskipun Rashford sedang menjalani masa pinjaman di La Liga.