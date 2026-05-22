Marcus Rashford mengabaikan Man Utd saat ia mengucapkan terima kasih kepada Unai Emery dan Hansi Flick atas dukungan mereka di masa-masa 'sulit' setelah namanya masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia
Rashford menyoroti kembalinya ke timnas Inggris setelah masa-masa sulit
Rashford merasa sangat senang setelah masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Penyerang ini sebelumnya tidak dipanggil ke skuad Euro 2024 asuhan Gareth Southgate dan menghadapi ketidakpastian terkait masa depannya di tim nasional sebelum kembali menemukan performa terbaiknya setelah dipinjamkan dari United ke Barcelona.
Dia menganggap pengalaman-pengalaman terbarunya telah membantunya tumbuh secara pribadi dan profesional menjelang turnamen tersebut, termasuk masa peminjaman di Aston Villa dan Barcelona. Dia menghabiskan paruh kedua musim 2024-25 di Villa, di mana dia mencetak empat gol dalam 17 penampilan, sebelum pindah dengan status pinjaman ke klub Catalan pada musim panas, di mana dia telah mencetak 14 gol dan memberikan 14 assist untuk merebut kembali tempatnya di tim nasional.
Rashford mengucapkan terima kasih kepada Emery, Flick, dan Tuchel
Penyerang tersebut menanggapi pengumuman tersebut di media sosial dan mengakui bahwa kekecewaan karena tidak lolos ke Euro 2024 menjadi pendorong utama kembalinya dia ke lapangan. Namun, saat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Villa dan Barca, dia secara jelas tidak menyebut United dalam pernyataannya, mengingat masa-masa sulit yang dia alami di klub tersebut sebelum akhirnya hengkang.
"Hari ini menandai momen yang melingkar bagi saya, dari keputusasaan hingga kegembiraan," tulisnya di media sosial. "Gagal masuk skuad Euro [2024] membantu saya tumbuh baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, dan yang terpenting, memberi saya tujuan untuk diperjuangkan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, dan saya tidak sabar untuk mengenakan seragam di Piala Dunia.
Dia menambahkan: "Terima kasih khusus kepada Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelona, dan Inggris karena telah percaya pada saya saat keadaan menjadi sulit."
Tuchel menandai dimulainya era baru di Inggris
Skuad turnamen besar pertama Tuchel mencakup beberapa nama besar yang tidak dipanggil. Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer, dan Trent Alexander-Arnold semuanya tidak masuk dalam daftar 26 pemain akhir, yang menjadi salah satu kejutan terbesar dalam proses seleksi. Tim Three Lions akan berlaga di Piala Dunia di bawah kepemimpinan baru dengan ekspektasi yang kembali tinggi.
Inggris bersiap menyambut turnamen besar pertama Tuchel
Inggris kini akan memulai persiapan untuk Piala Dunia 2026, dengan Tuchel berupaya segera menetapkan formasi dan hierarki yang diinginkannya dalam skuad. Kembalinya performa Rashford memberikan Inggris opsi penyerang berpengalaman lainnya di samping Harry Kane. Mereka akan memulai turnamen ini dengan pertandingan Grup L melawan Kroasia pada 17 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan grup melawan Ghana dan Panama.