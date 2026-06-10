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Marcus Rashford ‘memenuhi banyak kriteria’ bagi Chelsea, sementara legenda The Blues memuji upaya mengejutkan untuk merekrut pemain yang terpinggirkan di Man Utd di tengah ketidakpastian transfer ke Barcelona
Cole membela Rashford
Rashford baru saja menyelesaikan musim yang gemilang di Spanyol, di mana ia mencetak 14 gol dan 11 assist di semua kompetisi untuk membantu Barcelona menjuarai La Liga dan Supercopa de España, membuktikan bahwa ia masih mampu tampil di level tertinggi setelah masa-masa sulit di Manchester.
Berbicara kepada SunSport, Cole menanggapi potensi kepindahan tersebut, dengan menyatakan: “Ini hanya soal gaji dan penilaian. Rashford memenuhi banyak kriteria, tapi Anda tidak ingin menghabiskan banyak uang untuknya - dia akan tampil bagus untuk Chelsea. Dia harus terus maju, Marcus, dia harus menjaga kepercayaan dirinya karena dia telah membangun kembali dirinya di Barcelona, dan masih ada level lain yang bisa dia capai. Dia adalah seseorang yang harus ditanyakan oleh Chelsea, tapi itu akan tergantung pada kesepakatannya.”
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Keluarganya Barcelona membuka peluang
Kesempatan bagi Chelsea untuk bergerak telah terbuka setelah Barcelona dilaporkan memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam perjanjian peminjamannya. Tim asuhan Hansi Flick memilih untuk membeli Anthony Gordon sebagai gantinya, sehingga pemain internasional Inggris itu kini mencari klub baru secara permanen di luar Manchester United.
Cole sangat menyadari kendala finansial yang saat ini dihadapi klub lamanya, dan mencatat bahwa Alonso harus cerdas dalam berbelanja di bursa transfer. Dia menambahkan: “Chelsea membutuhkan gol di lini depan, bek tengah berpengalaman, dan mungkin kiper untuk menantang kiper-kiper yang sudah ada. Sulit bagi saya untuk mengatakan siapa yang harus mereka incar, karena saya sangat menginginkan Kylian Mbappe, Vinicius Jr, dan Antonio Rudiger. Tapi Xabi Alonso harus mencari tahu di mana dia bisa mendapatkan nilai terbaik untuk uangnya, karena jujur saja, saya rasa tidak banyak uang tersisa di Chelsea. Banyak uang yang terbuang percuma, jadi dia mungkin harus bekerja dengan apa yang dia miliki. Namun, jika dia harus bekerja dengan apa yang dia miliki, maka para penggemar Chelsea harus tetap mendukungnya dan menyadari bahwa ini bukan Chelsea seperti 10 tahun yang lalu.”
Arteta dan Arsenal sedang mengamati
Jika Chelsea mengikuti saran Cole, mereka tidak akan menjadi satu-satunya klub raksasa Liga Premier yang mengincar sang penyerang. Minat dari klub-klub pesaing sangat tinggi, karena Arsenal dikabarkan bersiap meluncurkan langkah sensasional untuk mendatangkan penyerang tersebut guna memperkuat opsi serangan Mikel Arteta. The Gunners dilaporkan mencari pemain serba bisa, dan pengalaman Rashford di kasta tertinggi sepak bola Inggris menjadikannya pilihan yang menarik.
Rashford membawa segudang pengalaman yang tidak dimiliki skuad Chelsea saat ini. Selain Tosin Adarabioyo, bintang Inggris itu akan menjadi salah satu figur senior di ruang ganti yang dipenuhi pemain muda. Dengan hampir 300 penampilan di Liga Premier, 89 gol, dan 42 assist atas namanya, ia akan langsung menjadi pemain paling berpengalaman di lini serang The Blues, dengan nyaman berada di atas kapten Reece James dalam hal pengalaman liga.
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Musim panas penuh keputusan besar
Saat Rashford fokus pada tugasnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia, masa depannya di klub tetap menjadi bahan spekulasi yang intens. Meskipun ia menikmati waktunya di La Liga, kondisi keuangan di Catalonia dan kedatangan para pemain baru memaksanya untuk mempertimbangkan kembali situasinya. Direktur olahraga Barcelona, Deco, baru-baru ini memuji profesionalisme sang penyerang, namun tampaknya hal itu tidak cukup untuk menjamin ia bertahan dalam jangka panjang.
Deco mengatakan: "Marcus telah banyak membantu kami karena ia datang sebagai pemain pinjaman. Tidak mudah bagi pemain sekelasnya untuk datang sebagai pemain pinjaman karena ia adalah pemain top. Ia banyak membantu kami karena ia memiliki tanggung jawab untuk menggantikan Raphinha, hal itu tidak mudah namun ia melakukannya dengan sangat baik." Terlepas dari kata-kata baik tersebut, jalannya kini kembali mengarah ke Liga Premier. Arsenal tampaknya siap untuk bergerak, dan jika Cole berhasil, Chelsea akan segera ikut serta dalam persaingan.