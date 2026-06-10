Kesempatan bagi Chelsea untuk bergerak telah terbuka setelah Barcelona dilaporkan memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam perjanjian peminjamannya. Tim asuhan Hansi Flick memilih untuk membeli Anthony Gordon sebagai gantinya, sehingga pemain internasional Inggris itu kini mencari klub baru secara permanen di luar Manchester United.

Cole sangat menyadari kendala finansial yang saat ini dihadapi klub lamanya, dan mencatat bahwa Alonso harus cerdas dalam berbelanja di bursa transfer. Dia menambahkan: “Chelsea membutuhkan gol di lini depan, bek tengah berpengalaman, dan mungkin kiper untuk menantang kiper-kiper yang sudah ada. Sulit bagi saya untuk mengatakan siapa yang harus mereka incar, karena saya sangat menginginkan Kylian Mbappe, Vinicius Jr, dan Antonio Rudiger. Tapi Xabi Alonso harus mencari tahu di mana dia bisa mendapatkan nilai terbaik untuk uangnya, karena jujur saja, saya rasa tidak banyak uang tersisa di Chelsea. Banyak uang yang terbuang percuma, jadi dia mungkin harus bekerja dengan apa yang dia miliki. Namun, jika dia harus bekerja dengan apa yang dia miliki, maka para penggemar Chelsea harus tetap mendukungnya dan menyadari bahwa ini bukan Chelsea seperti 10 tahun yang lalu.”



