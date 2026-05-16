Marcus Rashford ke Real Madrid?! Jose Mourinho 'sangat ingin' mendatangkan pemain yang terpinggirkan di Man Utd dalam langkah mengejutkan yang akan membuat Barcelona geram
Apakah Mourinho akan melakukan langkah sensasional terkait Rashford?
Rashford telah benar-benar menghidupkan kembali kariernya sejak bergabung dengan Barcelona sebagai pemain pinjaman dari United, dan membantu tim asuhan Hansi Flick meraih gelar Supercopa de España dan Liga. Namun, muncul masalah keuangan, dengan raksasa Catalan itu enggan menggunakan opsi pembelian permanen senilai €30 juta (£26,2 juta). Keraguan ini memungkinkan manajer baru Madrid, Mourinho — yang dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip di Bernabeu — untuk mempertimbangkan langkah berani merekrut mantan penyerang Old Trafford tersebut.
'Saya sangat ingin melakukannya karena dua alasan'
Dalam buletin Inside Football-nya, jurnalis The Independent Miguel Delaney menguraikan perkembangan situasi tersebut dan menyoroti keuntungan taktis yang dilihat Mourinho dengan mendatangkan penyerang berusia 28 tahun itu.
Delaney menulis: “Namun, jika ada perubahan signifikan, beberapa sumber yang dekat dengan situasi ini mengatakan bahwa Mourinho mungkin akan menambah ketegangan dengan membidik Marcus Rashford. The Independent melaporkan pada hari Kamis bahwa Barcelona menghadapi negosiasi ulang yang berlarut-larut dengan Manchester United terkait penyerang tersebut.
"Mourinho memiliki hubungan yang baik dengan Rashford dan ada perasaan bahwa ia akan sangat senang melakukannya karena dua alasan: pertama, untuk mendapatkan pemain bagus yang ia kenal; kedua, untuk menimbulkan kekacauan serta beberapa masalah bagi Barcelona.”
Rashford menyatakan dukungannya terhadap Catalunya
Rashford secara konsisten menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Camp Nou, setelah mencatatkan 14 gol dan 14 assist yang mengesankan musim ini.
Mencermati masa baktinya, ia berkata: “Oh ya, tentu saja. Saya menikmati klub sepak bola ini dan saya pikir bagi siapa pun yang mencintai sepak bola, Barcelona adalah salah satu klub kunci dalam sejarah permainan ini. Bagi seorang pemain, ini adalah suatu kehormatan.”
Ia kemudian menambahkan: “Saya tidak tahu. Saya bukan seorang pesulap, tapi jika saya adalah seorang pesulap, saya akan tetap tinggal. Kita lihat saja nanti. Saya datang ke sini untuk menang. Saya ingin memenangkan sebanyak mungkin gelar. Ini adalah satu lagi yang akan ditambahkan ke daftar itu. Ini adalah tim yang luar biasa, mereka akan memenangkan banyak hal di masa depan; menjadi bagian dari itu akan menjadi sesuatu yang istimewa.”
Persaingan sengit dalam transfer pemain semakin memanas
Jendela transfer musim panas yang penuh taruhannya menanti, sementara United masih menunggu keputusan final terkait masa depan jangka panjang Rashford. Barcelona harus segera menyelesaikan negosiasi ulang yang berlarut-larut untuk memenuhi keinginan Flick, namun kondisi keuangan mereka yang rapuh membuat mereka sangat rentan terhadap tekanan pasar eksternal. Dengan Mourinho yang siap secara resmi mengambil alih kendali di Madrid, penundaan lebih lanjut dari petinggi klub Catalan dapat membuka peluang bagi Los Blancos untuk bergerak cepat dan menuntaskan kesepakatan yang sangat kontroversial.