Marcus Rashford ke Real Madrid?! Jose Mourinho 'sangat ingin' mendatangkan pemain yang terpinggirkan di Man Utd dalam langkah mengejutkan yang akan membuat Barcelona geram

Dalam buletin Inside Football-nya, jurnalis The Independent Miguel Delaney menguraikan perkembangan situasi tersebut dan menyoroti keuntungan taktis yang dilihat Mourinho dengan mendatangkan penyerang berusia 28 tahun itu.

Delaney menulis: “Namun, jika ada perubahan signifikan, beberapa sumber yang dekat dengan situasi ini mengatakan bahwa Mourinho mungkin akan menambah ketegangan dengan membidik Marcus Rashford. The Independent melaporkan pada hari Kamis bahwa Barcelona menghadapi negosiasi ulang yang berlarut-larut dengan Manchester United terkait penyerang tersebut.

"Mourinho memiliki hubungan yang baik dengan Rashford dan ada perasaan bahwa ia akan sangat senang melakukannya karena dua alasan: pertama, untuk mendapatkan pemain bagus yang ia kenal; kedua, untuk menimbulkan kekacauan serta beberapa masalah bagi Barcelona.”