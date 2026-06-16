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Marcus Rashford ke Liverpool?! Andoni Iraola didesak untuk melakukan langkah transfer sensasional demi mendatangkan pemain sayap Man Utd yang 'luar biasa'
James mendukung langkah mengejutkan Liverpool untuk merekrut Rashford
James mengusulkan agar Liverpool mempertimbangkan kemungkinan merekrut Rashford dalam salah satu usulan transfer paling mengejutkan yang melibatkan dua rival terbesar di Liga Premier. Mantan kiper Liverpool dan timnas Inggris itu meyakini bahwa kemampuan teknis dan kecerdasan sepak bola Rashford tetap termasuk yang terbaik di dunia sepak bola, meskipun ada keraguan terkait performa terbarunya dan masa depannya dalam jangka panjang di Old Trafford.
- BetVictor
James menjelaskan mengapa Rashford cocok untuk Liverpool
Komentar tersebut muncul di tengah ketidakpastian yang terus menyelimuti Rashford setelah muncul laporan bahwa Barcelona memilih untuk tidak mengaktifkan opsi senilai £30 juta guna menjadikan status pinjamannya permanen, sehingga masa depan pemain timnas Inggris itu masih belum jelas.
Berbicara kepada BetVictor, James mengatakan: "Jika saya menjadi Liverpool, saya akan berusaha merekrut Marcus Rashford. Saya benar-benar akan melakukannya. Apakah dia bermain di sayap kiri atau kanan bukanlah masalah utama. Datangkan dia terlebih dahulu, lalu berikan waktu untuk menentukan posisi terbaiknya. Saya pikir dia adalah pesepakbola yang luar biasa. Kecerdasan sepak bolanya luar biasa, begitu pula kemampuannya."
Iraola diyakini akan 'menghidupkan kembali' Rashford
James tetap yakin bahwa pemain berusia 28 tahun itu masih memiliki bakat kelas atas dan menunjuk penampilannya di Spanyol sebagai buktinya. Ia juga percaya bahwa lingkungan kepelatihan Liverpool saat ini akan membantu sang penyerang kembali ke performa terbaiknya.
"Kita lihat di Barcelona bahwa ketika Marcus Rashford berada dalam kondisi yang nyaman, ia mampu menampilkan permainan sepak bola yang luar biasa," tambah James. "Saya tidak bisa membayangkan Liverpool benar-benar akan merekrutnya, tetapi persaingan antar klub sepak bola seharusnya tidak menghalangi klub-klub untuk mengejar pemain-pemain terbaik. Seseorang seperti Andoni Iraola cukup mumpuni untuk menciptakan lingkungan di mana Rashford bisa berkembang."
- Getty
Sebuah keputusan penting menanti
Untuk saat ini, Rashford masih terikat kontrak dengan Man Utd hingga 2028, yang berarti kepindahan permanen apa pun akan membutuhkan kesepakatan yang signifikan di antara semua pihak. The Sun baru-baru ini melaporkan bahwa Michael Carrick akan menyambut kembalinya Rashford ke skuad jika kepindahan permanen ke klub lain tidak terwujud pada musim panas ini. Namun, keputusan mengenai masa depannya kemungkinan besar baru akan diambil setelah Piala Dunia, karena ia terus berjuang merebut trofi tertinggi di Amerika Utara bersama timnas Inggris.