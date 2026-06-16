Marcus Rashford ke Liverpool?! Andoni Iraola didesak untuk melakukan langkah transfer sensasional demi mendatangkan pemain sayap Man Utd yang 'luar biasa'

Komentar tersebut muncul di tengah ketidakpastian yang terus menyelimuti Rashford setelah muncul laporan bahwa Barcelona memilih untuk tidak mengaktifkan opsi senilai £30 juta guna menjadikan status pinjamannya permanen, sehingga masa depan pemain timnas Inggris itu masih belum jelas.

Berbicara kepada BetVictor, James mengatakan: "Jika saya menjadi Liverpool, saya akan berusaha merekrut Marcus Rashford. Saya benar-benar akan melakukannya. Apakah dia bermain di sayap kiri atau kanan bukanlah masalah utama. Datangkan dia terlebih dahulu, lalu berikan waktu untuk menentukan posisi terbaiknya. Saya pikir dia adalah pesepakbola yang luar biasa. Kecerdasan sepak bolanya luar biasa, begitu pula kemampuannya."