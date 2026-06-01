Marcus Rashford ke Arsenal? The Gunners ‘mungkin akan melamar’ penyerang milik Man Utd tersebut, sementara Barcelona menolak membayar opsi pembelian permanen senilai £26 juta untuk bintang pinjaman yang telah mencetak 14 gol
Para penggemar Arsenal waspada karena masa depan Rashford masih belum pasti
Arsenal muncul sebagai tujuan potensial bagi Rashford musim panas ini, dengan rombongan sang penyerang meyakini bahwa The Gunners bisa "datang mengetuk pintu" jika harganya tepat, menurut Daily Mail. Bintang milik Manchester United ini telah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Barcelona, di mana ia berhasil menghidupkan kembali kariernya di bawah asuhan Hansi Flick, namun kendala keuangan di Camp Nou membuat masa depannya di sana menjadi tidak pasti.
Meskipun Rashford tetap bahagia di Spanyol, Barcelona dilaporkan enggan menggunakan opsi pembelian permanen senilai £26 juta karena kendala keuangan. Ketidakpastian ini telah menarik perhatian beberapa klub besar Eropa, dengan Arsenal, Chelsea, dan Bayern Munich sama-sama memantau dengan cermat situasi pemain berusia 28 tahun tersebut saat ia bersiap untuk memutuskan hubungan secara permanen dengan United.
Arteta menuntut langkah-langkah transfer musim panas yang 'ambisius'
Kabar yang mengaitkan Rashford ini muncul di saat Arteta menuntut investasi besar dari dewan direksi Arsenal. Setelah kekalahan memilukan di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, pelatih asal Spanyol itu mendesak klub untuk bertindak tegas di bursa transfer guna memastikan mereka tetap kompetitif di level tertinggi.
Arteta menyatakan: "Kami mulai mengambil beberapa keputusan yang sangat penting jika ingin mencapai level yang lebih tinggi. Dan kami harus menunjukkan ambisi itu karena kami lebih dari mampu melakukannya, tetapi hal itu akan menuntut kami untuk menjadi sangat, sangat ambisius, sangat cepat, dan sangat cerdas."
Dilema keuangan Barcelona meski Rashford memberikan dampak
Situasi ini semakin rumit karena Barcelona benar-benar puas dengan penampilan Rashford. Direktur olahraga Deco baru-baru ini memuji profesionalisme sang penyerang serta kemampuannya beradaptasi dengan sistem Flick, sambil mencatat bahwa ia telah berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bintang-bintang lain selama masa baktinya di Catalonia.
Berbicara tentang kontribusi sang penyerang, Deco mengatakan kepada BBC Sport: "Marcus telah banyak membantu kami karena ia datang sebagai pemain pinjaman. Tidak mudah bagi pemain sekelasnya untuk datang sebagai pemain pinjaman karena ia adalah pemain top. Ia banyak membantu kami karena ia memiliki tanggung jawab untuk menggantikan Raphinha. Itu tidak mudah, tetapi ia melakukannya dengan sangat baik." Meskipun demikian, kedatangan rekan setim Rashford di tim nasional, Anthony Gordon, dengan nilai transfer €80 juta telah semakin membebani anggaran, sehingga membuat pemain berusia 28 tahun itu berada dalam ketidakpastian.
Strategi transfer Arsenal secara keseluruhan terungkap
Rashford bukanlah satu-satunya nama dalam daftar Arsenal saat mereka berupaya memperkuat skuad. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa klub sedang memantau pemain muda Real Madrid, Victor Valdepenas, serta duo Newcastle, Tino Livramento dan Sandro Tonali. Selain itu, persaingan pun mulai memanas dengan Manchester United terkait Jeremy Monga, pemain sensasional berusia 16 tahun dari Leicester City, seiring upaya The Gunners untuk mengamankan talenta muda terbaik di Inggris.
Dengan proyeksi pendapatan mendekati £770 juta, keluarga Kroenke diperkirakan akan mendukung visi Arteta. Meskipun target utama tetap seorang striker bintang seperti Julian Alvarez, kemungkinan merekrut Rashford, yang mencetak 14 gol untuk Barca musim lalu, merupakan opsi Premier League yang serbaguna dan teruji yang dapat meningkatkan rotasi serangan The Gunners musim depan.