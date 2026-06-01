Marcus Rashford ke Arsenal? The Gunners ‘mungkin akan melamar’ penyerang milik Man Utd tersebut, sementara Barcelona menolak membayar opsi pembelian permanen senilai £26 juta untuk bintang pinjaman yang telah mencetak 14 gol

Arsenal muncul sebagai tujuan potensial bagi Rashford musim panas ini, dengan rombongan sang penyerang meyakini bahwa The Gunners bisa "datang mengetuk pintu" jika harganya tepat, menurut Daily Mail. Bintang milik Manchester United ini telah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Barcelona, di mana ia berhasil menghidupkan kembali kariernya di bawah asuhan Hansi Flick, namun kendala keuangan di Camp Nou membuat masa depannya di sana menjadi tidak pasti.

Meskipun Rashford tetap bahagia di Spanyol, Barcelona dilaporkan enggan menggunakan opsi pembelian permanen senilai £26 juta karena kendala keuangan. Ketidakpastian ini telah menarik perhatian beberapa klub besar Eropa, dengan Arsenal, Chelsea, dan Bayern Munich sama-sama memantau dengan cermat situasi pemain berusia 28 tahun tersebut saat ia bersiap untuk memutuskan hubungan secara permanen dengan United.