Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Marcus Rashford ke Arsenal? Pro dan kontra terkait upaya transfer Manchester United yang disoroti oleh anggota skuad ‘Invincibles’ di tengah munculnya pertanyaan seputar penjualan Leandro Trossard
Mungkinkah Rashford bergabung dengan Tzolis di Emirates Stadium?
Proses tersebut tampaknya telah dimulai dengan upaya merekrut pemain sayap Club Brugge, Christos Tzolis—yang telah memiliki pengalaman bermain di Inggris selama masa peminjamannya di Norwich. Pemain timnas Yunani ini berusia 24 tahun, sehingga pemain yang lebih berpengalaman mungkin masih akan didatangkan untuk mendampinginya.
Perhatian mungkin akan beralih ke Rashford, dengan penyerang berusia 28 tahun ini memicu banyak spekulasi terkait masa depannya. Musim lalu ia menghabiskan waktunya dengan status pinjaman di Barcelona, menikmati kejayaan gelar La Liga sambil mencetak 14 gol di semua kompetisi.
Mungkinkah ia pindah dari juara Spanyol ke juara Inggris? Arsenal ingin membangun kesuksesan setelah meraih gelar liga utama pertama mereka dalam 22 tahun. Kedalaman skuad sangat penting, dengan pertandingan Liga Champions juga menjadi pertimbangan - di samping kompetisi piala domestik.
- Getty
Rashford bisa jadi pilihan yang menguntungkan jika Man Utd menyetujui penjualan tersebut
Rashford tampaknya sedang mencari jalan keluar dari Old Trafford, meskipun sosok yang sudah tak asing lagi, Michael Carrick, kini memegang kendali sebagai manajer di Manchester. Kehadirannya akan menambah kualitas skuad asuhan Mikel Arteta — sekaligus mampu ditempatkan di sayap atau di tengah sebagai penyerang tengah.
Harganya mungkin juga tidak terlalu mahal, di era di mana harga transfer sembilan digit sudah menjadi hal biasa, dengan Barcelona melewatkan kesempatan untuk merekrut bintang pinjaman yang produktif seharga £26 juta ($35 juta). United akan meminta harga lebih tinggi dari itu untuk penjualan permanen, tetapi peluang untuk mendapatkan penawaran yang menguntungkan masih terbuka lebar.
Apakah Rashford akan menjadi rekrutan yang cerdas bagi The Gunners?
Ketika ditanya apakah lulusan akademi Manchester United tersebut—yang baru saja bertugas di Piala Dunia—dapat menjadi rekrutan cerdas bagi Arsenal, Aliadiere—dalam wawancara eksklusif dengan Wiz Slots—mengatakan kepada GOAL: “Pilihan yang bagus. Kelebihan Marcus Rashford adalah dia sudah mengenal liga ini. Dia orang Inggris, berasal dari akademi Manchester United, jadi dia tahu seperti apa liga ini dan bagaimana rasanya menghadapi tekanan.
“Tapi kalau kita lihat beberapa musim terakhirnya di Man United, performanya juga naik-turun karena berbagai alasan. Jadi, apakah menurutmu, melepas Trossard dan mendatangkan Rashford benar-benar menjamin level permainan yang lebih baik, kesuksesan yang pasti, dan pengembalian investasi yang lebih baik? Saya tidak tahu. Saya tidak yakin soal itu. Saya tidak bisa mengatakan begitu.
“Saya tahu mereka adalah pemain yang berbeda, tapi menurut saya Trossard, gol-gol yang dia ciptakan dan gol-gol penting yang dia cetak—seperti gol di West Ham tahun lalu, itulah gol yang membawa kami lolos.
“Saya sepenuhnya memahami bahwa Anda harus melepas pemain jika mereka ingin pindah, dengan alasan yang berbeda-beda, tapi Anda harus memastikan menggantikan mereka dengan pemain yang bisa langsung berkontribusi. Dan Rashford belakangan ini, seperti yang saya katakan, naik-turun. Dia bisa tampil luar biasa di beberapa pertandingan, tapi di pertandingan lain dia juga tidak tampil maksimal.
“Jadi, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah itu yang diinginkan oleh juara Inggris? Saya tidak tahu. Namun, ketika melihat kualitas dan jumlah pemain hebat yang dimiliki Arsenal, mungkin Marcus Rashford akan datang dan bahkan tidak langsung menjadi starter. Karena, jika melihat Martinelli masih ada di sana, Anda tidak akan pernah tahu.
“Saya tidak yakin Mikel hanya mencari seseorang yang akan langsung menjadi pilihan utama. Dia mencari pemain-pemain hebat yang bisa bergabung dan kemudian bersaing untuk posisi mereka. Dan siapa pun yang terbaik dan berlatih paling baiklah yang akan bermain pada akhir pekan.”
- Getty
Arsenal memperkuat skuad juara Liga Premier
Trossard telah meninggalkan London Utara untuk menghadapi tantangan baru di Turki bersama Besiktas. Tzolis tampaknya akan menjadi pengganti langsung bagi pemain Belgia yang gigih itu, yang mencetak 36 gol untuk Arsenal dalam 174 penampilan.
Jika bintang Brasil Martinelli juga hengkang, maka klub harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk memperkuat lini serang yang sangat dibutuhkan. Nama Rashford bisa saja muncul dalam pembahasan perekrutan pada saat itu, yang menjanjikan musim panas yang penuh peristiwa bagi pemain yang sangat ingin mendengar kabar baik setelah mengalami kekecewaan di semifinal Piala Dunia bersama Inggris.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami