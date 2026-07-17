Marcus Rashford ke Arsenal? Pro dan kontra terkait upaya transfer Manchester United yang disoroti oleh anggota skuad ‘Invincibles’ di tengah munculnya pertanyaan seputar penjualan Leandro Trossard

Ketika ditanya apakah lulusan akademi Manchester United tersebut—yang baru saja bertugas di Piala Dunia—dapat menjadi rekrutan cerdas bagi Arsenal, Aliadiere—dalam wawancara eksklusif dengan Wiz Slots—mengatakan kepada GOAL: “Pilihan yang bagus. Kelebihan Marcus Rashford adalah dia sudah mengenal liga ini. Dia orang Inggris, berasal dari akademi Manchester United, jadi dia tahu seperti apa liga ini dan bagaimana rasanya menghadapi tekanan.

“Tapi kalau kita lihat beberapa musim terakhirnya di Man United, performanya juga naik-turun karena berbagai alasan. Jadi, apakah menurutmu, melepas Trossard dan mendatangkan Rashford benar-benar menjamin level permainan yang lebih baik, kesuksesan yang pasti, dan pengembalian investasi yang lebih baik? Saya tidak tahu. Saya tidak yakin soal itu. Saya tidak bisa mengatakan begitu.

“Saya tahu mereka adalah pemain yang berbeda, tapi menurut saya Trossard, gol-gol yang dia ciptakan dan gol-gol penting yang dia cetak—seperti gol di West Ham tahun lalu, itulah gol yang membawa kami lolos.

“Saya sepenuhnya memahami bahwa Anda harus melepas pemain jika mereka ingin pindah, dengan alasan yang berbeda-beda, tapi Anda harus memastikan menggantikan mereka dengan pemain yang bisa langsung berkontribusi. Dan Rashford belakangan ini, seperti yang saya katakan, naik-turun. Dia bisa tampil luar biasa di beberapa pertandingan, tapi di pertandingan lain dia juga tidak tampil maksimal.

“Jadi, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah itu yang diinginkan oleh juara Inggris? Saya tidak tahu. Namun, ketika melihat kualitas dan jumlah pemain hebat yang dimiliki Arsenal, mungkin Marcus Rashford akan datang dan bahkan tidak langsung menjadi starter. Karena, jika melihat Martinelli masih ada di sana, Anda tidak akan pernah tahu.

“Saya tidak yakin Mikel hanya mencari seseorang yang akan langsung menjadi pilihan utama. Dia mencari pemain-pemain hebat yang bisa bergabung dan kemudian bersaing untuk posisi mereka. Dan siapa pun yang terbaik dan berlatih paling baiklah yang akan bermain pada akhir pekan.”