Saat ditanya apakah ia terkejut dengan minimnya ketertarikan yang tampak pada pemain internasional England dengan 78 caps itu, mantan gelandang United Strachan, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Itu tidak mengejutkan saya. Tidak, tidak. Karena saya pikir semuanya agak... merekrut pemain dan memiliki pemain itu semuanya sangat instan.

“Anda tidak bisa merekrut pemain berdasarkan apa yang mereka lakukan dua tahun lalu. Mustahil melakukan itu. Saya pikir Marcus Rashford dengan gaji dan hal-hal seperti itu, ketika Anda membayar gaji sebesar itu, Anda tidak selalu bisa menjamin kesuksesan. Pemain itu harus sukses.

“Juga, sebagai manajer, saya pikir ketika Anda membawa Marcus Rashford, karena dia ada di Manchester United, semuanya jadi tentang Marcus Rashford. Saya selalu bertanya, kenapa dia tidak bermain? Kenapa dia tidak ada di sana? Ini pernah terjadi.

“Jika Anda pergi ke Barcelona, dan itu bukan tim Barcelona seperti beberapa tahun lalu, dengan Xavi dan Messi. Itu adalah tim Barcelona yang bagus. Dia tidak mendapat tempat bermain di sana. Pada dasarnya dia menjadi pemain pengganti selama dua tahun terakhir. Anda benar-benar menginginkan itu di tim Anda?

“Apa pun yang dia dapatkan, sejumlah uang, saya bisa mengerti kenapa banyak orang tidak akan mengambil itu. Itu menyita terlalu banyak waktu. Hal yang sama bisa terjadi pada Michael Carrick. Jika dia tidak memainkannya, kenapa dia tidak mendapat kesempatan bermain? Apakah karena ini? Dia adalah sosok yang mendapat banyak sorotan media.

“Ada banyak sorotan media pada dirinya sebagai pemain tiga tahun lalu. Itu terserah Marcus Rashford untuk membereskan itu dan menanganinya sendiri. Dan menjadikan dirinya pemain masa kini, bukan pemain dua atau tiga tahun lalu. Anda harus menjadi pemain masa kini.

“Bahkan perekrutan yang datang pada hari terakhir bursa transfer, saya menonton pertandingan U-19 bersama Dundee, jadi saya kembali, saya melihat para pemain datang dan meneken kontrak senilai 45, 60 juta dan saya belum pernah mendengar pemain-pemain ini. Tapi mereka adalah pemain masa kini. Orang-orang menginginkan aksi sekarang.

“Jadi mungkin itu sebabnya Marcus... Ada bakat di sana. Jelas ada bakat di sana. Anda tidak bisa menjadi talenta yang konsisten jika Anda punya permainan seperti itu. Anda tidak bisa berada di dalam permainan sepanjang waktu. Tugasnya adalah mencetak gol dan menciptakan gol.”