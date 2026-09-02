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Marcus Rashford ditantang untuk menjadi 'pemain masa kini' di Manchester United saat Bruno Fernandes bangun dengan berpikir, 'Saya berharap ada orang lain yang mencetak lebih banyak gol'
Rashford kembali ke Man Utd setelah masa peminjaman di Barcelona
Playmaker Portugal Fernandes, yang mencatat sejarah Premier League dengan membukukan 21 assist musim lalu, terus menjadi tulang punggung United pada momen-momen tertentu. Ia sudah melakukannya selama hampir tujuh tahun.
Ada banyak pemain bertalenta di sekelilingnya di Manchester, tetapi terlalu banyak rekan setim yang kesulitan menjaga konsistensi. Hal itu perlu berubah agar United kembali menjadi penantang untuk trofi domestik dan kontinental paling bergengsi.
Rashford diminta membantu upaya tersebut pada 2026-27, setelah menjalani periode bersama Aston Villa dan Barcelona, dengan pemain berusia 28 tahun itu sangat memahami tuntutan kehidupan di Old Trafford setelah mencatatkan 428 penampilan untuk Manchester United dan mencetak 128 gol. Baru tiga tahun lalu ia mencetak 30 gol sepanjang kampanye 2022-23.
Setelah pencapaian tersebut, serta usai menandatangani kontrak bernilai besar, performanya sempat menurun, tetapi kini ia mendapat lembaran baru. Tidak ada peminat pada bursa transfer terakhir, ketika Rashford memasuki dua tahun terakhir dalam kontraknya senilai £325.000 per pekan.
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Minimnya minat terhadap Rashford pada bursa transfer
Saat ditanya apakah ia terkejut dengan minimnya ketertarikan yang tampak pada pemain internasional England dengan 78 caps itu, mantan gelandang United Strachan, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Itu tidak mengejutkan saya. Tidak, tidak. Karena saya pikir semuanya agak... merekrut pemain dan memiliki pemain itu semuanya sangat instan.
“Anda tidak bisa merekrut pemain berdasarkan apa yang mereka lakukan dua tahun lalu. Mustahil melakukan itu. Saya pikir Marcus Rashford dengan gaji dan hal-hal seperti itu, ketika Anda membayar gaji sebesar itu, Anda tidak selalu bisa menjamin kesuksesan. Pemain itu harus sukses.
“Juga, sebagai manajer, saya pikir ketika Anda membawa Marcus Rashford, karena dia ada di Manchester United, semuanya jadi tentang Marcus Rashford. Saya selalu bertanya, kenapa dia tidak bermain? Kenapa dia tidak ada di sana? Ini pernah terjadi.
“Jika Anda pergi ke Barcelona, dan itu bukan tim Barcelona seperti beberapa tahun lalu, dengan Xavi dan Messi. Itu adalah tim Barcelona yang bagus. Dia tidak mendapat tempat bermain di sana. Pada dasarnya dia menjadi pemain pengganti selama dua tahun terakhir. Anda benar-benar menginginkan itu di tim Anda?
“Apa pun yang dia dapatkan, sejumlah uang, saya bisa mengerti kenapa banyak orang tidak akan mengambil itu. Itu menyita terlalu banyak waktu. Hal yang sama bisa terjadi pada Michael Carrick. Jika dia tidak memainkannya, kenapa dia tidak mendapat kesempatan bermain? Apakah karena ini? Dia adalah sosok yang mendapat banyak sorotan media.
“Ada banyak sorotan media pada dirinya sebagai pemain tiga tahun lalu. Itu terserah Marcus Rashford untuk membereskan itu dan menanganinya sendiri. Dan menjadikan dirinya pemain masa kini, bukan pemain dua atau tiga tahun lalu. Anda harus menjadi pemain masa kini.
“Bahkan perekrutan yang datang pada hari terakhir bursa transfer, saya menonton pertandingan U-19 bersama Dundee, jadi saya kembali, saya melihat para pemain datang dan meneken kontrak senilai 45, 60 juta dan saya belum pernah mendengar pemain-pemain ini. Tapi mereka adalah pemain masa kini. Orang-orang menginginkan aksi sekarang.
“Jadi mungkin itu sebabnya Marcus... Ada bakat di sana. Jelas ada bakat di sana. Anda tidak bisa menjadi talenta yang konsisten jika Anda punya permainan seperti itu. Anda tidak bisa berada di dalam permainan sepanjang waktu. Tugasnya adalah mencetak gol dan menciptakan gol.”
Fernandes butuh dukungan dari Rashford dan kawan-kawan
Strachan, yang menghabiskan lima tahun bersama Manchester United antara 1984 dan 1989, menambahkan soal apa yang dibutuhkan Manchester United secara kolektif: "Saya pikir Bruno Fernandes akan bangun pagi, pergi ke pertandingan, lalu berpikir, 'Saya harap ada orang lain yang mencetak lebih banyak gol dan menciptakan gol daripada saya karena yang melakukan itu selalu saya'.
"Dan di situlah Marcus Rashford dan orang-orang seperti dia harus berkata, 'baik, kita sudah membiarkan pemain ini melakukan segalanya, sekarang saya ingin melakukan sesuatu'. Saya tidak tahu apakah masa-masa itu sudah lewat darinya, soal 'saya ingin menjadi pemain terbaik di lapangan dan saya ingin melakukan ini', dan ada semacam vibe darinya. Saya tidak tahu apakah vibe itu masih ada lagi sekarang. Saya harap saya salah. Saya harap pemain ini tampil sangat baik karena dia tampak seperti pria yang baik."
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Jadwal Manchester United 2026-27: Lawatan ke Everton berikutnya
Rashford tampil dalam kedua pertandingan United pada awal musim Premier League 2026-27, masuk dari bangku cadangan saat Manchester United menelan kekalahan mengecewakan 2-0 di markas Hull City, sebelum menjadi starter dalam kemenangan kandang 5-2 atas Ipswich.
Batas waktu transfer terbaru telah lewat tanpa ada penjualan yang disetujui, yang berarti pemain kelahiran Manchester itu akan tetap menjadi opsi bagi Michael Carrick setidaknya hingga Januari. United akan kembali beraksi pada Minggu saat menjalani lawatan ke Merseyside untuk menghadapi Everton.
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