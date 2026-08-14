Marcus Rashford diprediksi menjadi 'rekrutan terbaik' Man Utd pada musim panas ini setelah kembali dari masa peminjamannya di Barcelona

Mantan manajer Chelsea dan ikon Belanda Ruud Gullit meyakini bahwa kembalinya Rashford ke United bisa menjadi ‘rekrutan terbaik’ musim panas ini bagi klub-klub Premier League. Penyerang internasional Inggris itu menghabiskan musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Barcelona, tempat ia berhasil menemukan kembali sebagian performa terbaiknya dengan mencatatkan 14 gol dan 14 assist dalam 49 penampilan.

Masa Rashford di Manchester tampak sudah berakhir ketika ia bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman pada musim panas lalu, dalam kesepakatan yang diperkirakan akan dipermanenkan dengan nilai £26 juta. Namun, raksasa Catalan itu memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi senilai £26 juta guna mempermanenkan kepindahan tersebut.

Situasi itu menempatkan United dalam posisi sulit, karena mereka awalnya berharap bisa mendapatkan kembali dana transfer dari sang bintang bergaji tinggi. Meski hengkang dari Old Trafford tampak jauh lebih mungkin terjadi pada awal musim panas, minimnya peminat serius yang siap memenuhi harga permintaan United sebesar £40 juta membuat pemain Inggris itu kini tampaknya akan bertahan.

Dengan masa depannya dalam waktu dekat yang tampaknya sudah menemui kejelasan, para legenda sepakbola mulai menaruh perhatian pada perkembangan terbarunya.



