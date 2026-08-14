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Marcus Rashford diprediksi menjadi 'rekrutan terbaik' Man Utd pada musim panas ini setelah kembali dari masa peminjamannya di Barcelona
Rekrutan terbaik Manchester United
Mantan manajer Chelsea dan ikon Belanda Ruud Gullit meyakini bahwa kembalinya Rashford ke United bisa menjadi ‘rekrutan terbaik’ musim panas ini bagi klub-klub Premier League. Penyerang internasional Inggris itu menghabiskan musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Barcelona, tempat ia berhasil menemukan kembali sebagian performa terbaiknya dengan mencatatkan 14 gol dan 14 assist dalam 49 penampilan.
Masa Rashford di Manchester tampak sudah berakhir ketika ia bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman pada musim panas lalu, dalam kesepakatan yang diperkirakan akan dipermanenkan dengan nilai £26 juta. Namun, raksasa Catalan itu memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi senilai £26 juta guna mempermanenkan kepindahan tersebut.
Situasi itu menempatkan United dalam posisi sulit, karena mereka awalnya berharap bisa mendapatkan kembali dana transfer dari sang bintang bergaji tinggi. Meski hengkang dari Old Trafford tampak jauh lebih mungkin terjadi pada awal musim panas, minimnya peminat serius yang siap memenuhi harga permintaan United sebesar £40 juta membuat pemain Inggris itu kini tampaknya akan bertahan.
Dengan masa depannya dalam waktu dekat yang tampaknya sudah menemui kejelasan, para legenda sepakbola mulai menaruh perhatian pada perkembangan terbarunya.
- Getty Images Sport
Gullit memuji evolusi taktis Rashford
Berbicara tentang prospek Rashford, Gullit mengatakan kepada Sport Witness: "Marcus Rashford bisa saja menjadi rekrutan terbaik. Dia belajar banyak di Barcelona dan bermain jauh lebih baik, dengan kebebasan yang jauh lebih besar, daripada yang pernah dia tunjukkan di Manchester United.
"Apakah itu kesalahannya, atau itu disebabkan oleh lingkungan di klub? Sangat mudah menuding pemain. Tetapi jika dia tampil baik di tempat lain, itu menunjukkan ada sesuatu yang salah di lingkungan sebelumnya.
"Jadi itu bisa terbukti menjadi langkah yang fantastis, bagi Manchester United jika dia bertahan, dan tampil seperti yang dia lakukan di Barcelona."
Carrick menyambut kembalinya lulusan akademi
Berbicara setelah hasil imbang United pada pramusim melawan Leeds, Michael Carrick mengisyaratkan bahwa Rashford masuk dalam rencananya menjelang musim baru. Sang manajer memiliki hubungan panjang dengan pemain tersebut, sejak masa mereka masih menjadi rekan setim, dan ia ingin melihat apa yang bisa ditunjukkan sang penyerang setelah masa peminjamannya di La Liga.
"Dia adalah pemain kami, Anda tahu, dan dia kembali dalam kondisi sangat baik. Dia sama saja seperti pemain lain," kata Carrick kepada ITV1. "Saya sudah mengenal Marcus sejak lama dan, Anda tahu, dia memberi kami sesuatu yang sedikit berbeda. Dan dia berada dalam semangat yang sangat baik sejak kembali. Dia sudah kembali berlatih selama dua atau tiga hari dan sejujurnya semuanya cukup normal. Dan kami menantikan dimulainya musim."
- Getty Images Sport
Ada yang harus dibuktikan di Old Trafford
Sang penyerang kini menghadapi periode krusial saat memasuki dua tahun terakhir dari kontrak menguntungkan senilai £325.000 per pekan yang ia tanda tangani pada 2023. Setelah hanya menyaksikan dari pinggir lapangan dalam laga persahabatan terbaru melawan Leeds, Rashford kini diperkirakan akan bepergian untuk pertandingan pramusim terakhir melawan AC Milan.
Sebelumnya, sang pemain dipahami lebih memilih berpisah secara tuntas dari klub untuk melanjutkan kebangkitan kariernya di tempat lain, tetapi ketiadaan tawaran permanen yang sesuai telah memaksa perubahan situasi. Jika ia bisa mempertahankan kondisi fisik dan ketajaman mental yang ia tunjukkan di Spanyol, ia bisa memberikan ketajaman penyelesaian akhir yang sempat kurang dimiliki United pada beberapa kesempatan musim lalu.
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