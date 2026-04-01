Marcus Rashford diprediksi akan kembali ke Man Utd seiring berakhirnya klausul transfer permanennya dari Barcelona
Barcelona melewatkan batas waktu transfer yang krusial
Barcelona gagal mengaktifkan opsi pembelian dalam perjanjian peminjaman Rashford, yang berarti mereka tidak lagi memiliki hak sepihak untuk merekrut sang penyerang dengan biaya tetap. Klub raksasa Catalan itu memiliki waktu hingga 31 Maret untuk memberi tahu Manchester United mengenai niat mereka untuk mengaktifkan klausul senilai €30 juta (£26 juta/$35 juta), namun tenggat waktu tersebut telah berlalu tanpa ada langkah resmi dari pemuncak klasemen La Liga tersebut, menurut Cadena SER.
Situasi ini membuat pemain berusia 28 tahun itu berada dalam ketidakpastian setelah apa yang tampaknya menjadi rehabilitasi kariernya yang sukses di Spanyol. Meskipun direktur olahraga Deco sebelumnya telah mengonfirmasi adanya opsi pembelian, kegagalannya untuk bertindak sebelum batas waktu menunjukkan bahwa tekanan ekonomi di klub sekali lagi mendikte strategi transfer mereka. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Barcelona tertarik pada kesepakatan pinjaman kedua, namun United tidak tertarik pada pengaturan semacam itu, lebih memilih pemutusan hubungan yang bersih dan penjualan permanen pada musim panas ini.
Tantangan dalam penerapan prinsip fair play finansial
Meskipun Rashford telah membuktikan dirinya sebagai pemain inti di bawah asuhan Flick, kesepakatan ini menjadi rumit akibat peraturan keuangan yang ketat dari La Liga. Meskipun biaya transfer sebesar €30 juta dianggap masih terjangkau, tuntutan gaji yang tinggi dari sang pemain ternyata menjadi kendala utama bagi klub yang masih berjuang mengatasi utang yang signifikan. Deco baru-baru ini menanggapi ketidakpastian seputar kepindahan tersebut, mengakui bahwa keputusan tersebut melibatkan beberapa faktor yang kompleks. Berbicara mengenai kelanjutan karier sang penyerang, ia mengatakan: "[Apakah Rashford akan bertahan?] Masalah ini terkait dengan fair play finansial, prioritas, performa, dan keputusan pelatih, dan ini adalah sesuatu yang belum kami lakukan karena belum waktunya."
Para pesaing di Liga Premier dalam keadaan siaga penuh
Manchester United dilaporkan bersikap tenang menghadapi situasi ini dan tidak berniat menurunkan nilai jualnya. Jika Barcelona tidak mampu atau tidak bersedia membayar biaya yang telah disepakati, Setan Merah siap mempertimbangkan tawaran dari rival-rival di Liga Premier untuk pemain jebolan akademi tersebut. Di Old Trafford, semakin banyak yang meyakini bahwa pasar Inggris berpotensi menghasilkan harga yang lebih tinggi daripada angka €30 juta yang sebelumnya ditawarkan di Spanyol.
Ketidakpastian menjelang akhir musim
Minggu-minggu terakhir musim ini akan menjadi sangat menentukan bagi Rashford, yang ingin membuktikan kemampuannya baik kepada dewan direksi Barcelona yang masih ragu-ragu maupun kepada klub-klub baru yang berpotensi merekrutnya. Performa Rashford belakangan ini menurun; ia belum mencetak gol atau memberikan assist sejak Januari.
Saat ini, kemungkinan ia bertahan secara permanen di Camp Nou tampak sangat rumit. Apakah hal itu akan berujung pada kesempatan kedua di United di bawah asuhan Michael Carrick atau transfer besar-besaran ke rival di Liga Premier masih harus dilihat, namun jaring pengaman opsi pembelian yang diandalkan baik oleh pemain maupun klub telah resmi hilang.