Marcus Rashford diprediksi akan kembali ke Man Utd seiring berakhirnya klausul transfer permanennya dari Barcelona

Barcelona gagal mengaktifkan opsi pembelian dalam perjanjian peminjaman Rashford, yang berarti mereka tidak lagi memiliki hak sepihak untuk merekrut sang penyerang dengan biaya tetap. Klub raksasa Catalan itu memiliki waktu hingga 31 Maret untuk memberi tahu Manchester United mengenai niat mereka untuk mengaktifkan klausul senilai €30 juta (£26 juta/$35 juta), namun tenggat waktu tersebut telah berlalu tanpa ada langkah resmi dari pemuncak klasemen La Liga tersebut, menurut Cadena SER.

Situasi ini membuat pemain berusia 28 tahun itu berada dalam ketidakpastian setelah apa yang tampaknya menjadi rehabilitasi kariernya yang sukses di Spanyol. Meskipun direktur olahraga Deco sebelumnya telah mengonfirmasi adanya opsi pembelian, kegagalannya untuk bertindak sebelum batas waktu menunjukkan bahwa tekanan ekonomi di klub sekali lagi mendikte strategi transfer mereka. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Barcelona tertarik pada kesepakatan pinjaman kedua, namun United tidak tertarik pada pengaturan semacam itu, lebih memilih pemutusan hubungan yang bersih dan penjualan permanen pada musim panas ini.