Marcus Rashford diminta untuk mengeluarkan 'pernyataan yang sangat tegas' jika ia ingin mendapat kesempatan lagi di Man Utd di tengah munculnya tanda tanya mengenai 'komitmen'-nya

Setelah menjalani masa peminjaman di Aston Villa dan Barcelona, pemain berusia 28 tahun ini kini berada di persimpangan jalan. Komitmen Rashford secara terbuka dipertanyakan pada paruh pertama musim 2024-25 ketika ia mengungkapkan keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar Manchester. Pembawa acara talkSPORT, Hugh Woozencroft, menggemakan kekhawatiran ini dengan menyatakan: "Rashford mengatakan ia menginginkan tantangan baru dan kecuali Anda bisa 100 persen yakin bahwa ia sepenuhnya berkomitmen kepada Man United… ia telah menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya berkomitmen saat terakhir kali berada di klub… bagaimana Anda bisa yakin ia akan berkomitmen kali ini?"

Mantan pemain internasional Inggris, Micky Gray, percaya bahwa sang penyerang harus menjelaskan keadaan kepergiannya dan menegaskan dedikasinya terhadap era baru klub, jika ia benar-benar menginginkan kesempatan kedua. "Ada beberapa hal di sini. Yang paling penting adalah, jika Rashford memiliki masa depan di Man United, ia harus membuat pernyataan yang sangat tegas mengenai mengapa ia ingin berada di Man United dan apa alasan-alasannya meninggalkan klub pada awalnya. Saya pikir itu adalah prioritas yang harus dia lakukan," kata Gray kepada talkSPORT.