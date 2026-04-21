FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Marcus Rashford dan Frenkie de Jong termasuk di antara LIMA bintang Barcelona yang kemungkinan akan dilepas pada bursa transfer musim panas

Barcelona sedang bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran pada skuadnya musim panas ini, yang berpotensi membuat lima pemain bintang hengkang dari Camp Nou, termasuk Marcus Rashford dan Frenkie de Jong. Meskipun mendominasi kompetisi domestik di La Liga, klub raksasa Catalan ini berupaya menyeimbangkan keuangan mereka dan memperbarui skuad utama setelah kembali tersingkir secara mengecewakan dari Liga Champions oleh Atletico Madrid.

  • Rencana perombakan skuad di Catalonia

    Hansi Flick dan jajaran direksi Barcelona dilaporkan telah mengidentifikasi lima pemain kunci yang telah "menyelesaikan satu siklus" dan akan dilepas pada musim panas ini. Menurut Marca, daftar tersebut mencakup para pemain dengan gaji tinggi dan mereka yang kontraknya akan berakhir, seiring upaya klub untuk meringankan tekanan finansial. Rashford yang dipinjamkan dari Manchester United dan gelandang andalan De Jong menjadi nama-nama paling menonjol yang disebutkan, bersama Robert Lewandowski, Andreas Christensen, dan lulusan La Masia, Marc Casado.

  FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports

    Kekhawatiran terkait beban gaji memengaruhi pengambilan keputusan

    Petinggi klub memprioritaskan kelonggaran finansial untuk memastikan stabilitas di masa depan setelah musim yang membuat mereka gagal melaju di kompetisi Eropa. De Jong, yang saat ini menerima gaji hampir €400.000 per minggu, dianggap sebagai kandidat utama untuk dijual guna meringankan beban gaji klub raksasa Spanyol tersebut. Sementara itu, Chris Wheeler dari Mail Sport menyebutkan bahwa Manchester United juga ingin melepas gaji tinggi Rashford dari pembukuan mereka, karena mereka menolak untuk menurunkan klausul pelepasan sebesar £26 juta yang tercantum dalam perjanjian peminjamannya saat ini. Sejauh ini, Barca menolak untuk berkomitmen merekrut Rashford secara permanen.

  • Manchester United bersikukuh pada harga Rashford

    Rashford telah mencetak 12 gol dan 13 assist selama masa peminjamannya, namun Barcelona gagal dalam upayanya untuk menegosiasikan ulang biaya transfer sebesar £26 juta dengan United. Klub Liga Premier tersebut menolak untuk mengalah terkait klausul yang akan berakhir pada 15 Juni, hanya empat hari setelah Piala Dunia dimulai di Amerika Utara. Akibatnya, sang penyerang tampaknya akan kembali ke Old Trafford, di mana masa depannya tetap suram.

  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Perebutan gelar kembali bergulir setelah tersingkir dari kompetisi Eropa

    Barcelona akan kembali beraksi di kompetisi domestik pada Rabu ini saat menjamu Celta Vigo, dengan target mempertahankan keunggulan sembilan poin mereka di puncak klasemen Liga. Tim asuhan Flick harus kembali fokus untuk mengamankan gelar La Liga kedua berturut-turut setelah baru-baru ini tersingkir dari perempat final Liga Champions oleh Atlético Madrid.

