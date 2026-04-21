Marcus Rashford dan Frenkie de Jong termasuk di antara LIMA bintang Barcelona yang kemungkinan akan dilepas pada bursa transfer musim panas

Petinggi klub memprioritaskan kelonggaran finansial untuk memastikan stabilitas di masa depan setelah musim yang membuat mereka gagal melaju di kompetisi Eropa. De Jong, yang saat ini menerima gaji hampir €400.000 per minggu, dianggap sebagai kandidat utama untuk dijual guna meringankan beban gaji klub raksasa Spanyol tersebut. Sementara itu, Chris Wheeler dari Mail Sport menyebutkan bahwa Manchester United juga ingin melepas gaji tinggi Rashford dari pembukuan mereka, karena mereka menolak untuk menurunkan klausul pelepasan sebesar £26 juta yang tercantum dalam perjanjian peminjamannya saat ini. Sejauh ini, Barca menolak untuk berkomitmen merekrut Rashford secara permanen.