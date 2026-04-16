Marcus Rashford bersedia menjadi bagian dari 'proyek baru' di Manchester United seiring memudarnya peluang transfer permanen ke Barcelona
Barca mulai enggan untuk kesepakatan permanen
Berbagai laporan menyebutkan bahwa Rashford bersedia mempertimbangkan kemungkinan kembali ke United jika Barcelona menutup pintu baginya. Ia terbuka untuk menjadi bagian dari pergantian pelatih dan arah baru di Old Trafford, terutama karena kontraknya dengan klub masih berlaku hingga 2028, seperti dilansir MG TV melalui Diario Sport.
Prioritas Rashford adalah tetap bertahan di Barça, dan agennya telah beberapa kali bertemu dengan klub Blaugrana untuk menyepakati persyaratannya, tetapi proses negosiasi telah mereda sedemikian rupa sehingga ia tampaknya lebih mungkin hengkang daripada bertahan di Camp Nou. Barca harus mengambil keputusan akhir, namun tampaknya tidak bersedia memperpanjang kontraknya dengan angka yang sedang dibahas.
Kendala keuangan dan kondisi skuad
Masalah utamanya adalah Rashford belum mampu mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di Barca, dan keberadaannya di tim menuntut biaya gaji yang sangat tinggi. Nilai transfernya mencapai €30 juta untuk opsi pembelian, dan gajinya akan menjadi salah satu yang tertinggi di skuad, meskipun pemain asal Inggris itu bersedia melakukan pengorbanan finansial yang signifikan demi tetap bertahan.
Raksasa Catalan tersebut sedang aktif mencari pemain sayap di bursa transfer, dan rencananya adalah menginvestasikan dana yang lebih sedikit untuk pemain yang memiliki potensi dan proyeksi masa depan. Rashford memang tampil baik, namun biaya yang tinggi serta statusnya yang lebih sebagai pemain cadangan dapat membuatnya kembali ke United.
Pertemuan puncak terakhir dengan Flick
Situasi saat ini masih menunggu hasil pertemuan puncak terakhir dengan Rashford dan lingkaran terdekatnya. Untuk saat ini, ia belum secara terbuka diberitahu bahwa ia tidak akan melanjutkan kariernya, dan belum ada kemajuan dalam negosiasi terkait kelanjutan kariernya. Pemain asal Inggris ini juga harus berbicara dengan manajer Barca, Hansi Flick, dan setelah musim La Liga berakhir, semuanya akan diputuskan. Rashford selalu ingin bermain untuk Barca dan merasa nyaman di sana, namun kesepakatan ini memiliki implikasi ekonomi, dan hal itu bisa memaksanya kembali ke Inggris.
Nilai pasar yang terus meningkat
Selain itu, Rashford—yang nilai pasarnya diperkirakan mencapai €40 juta menurut Transfermarkt—kembali mencuri perhatian musim ini berkat penampilannya yang mengesankan bersama Barca. Dengan tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 12 gol, dan memberikan 13 assist, ia telah membuktikan bahwa dirinya masih mampu bersaing di klub papan atas, sehingga kemungkinan besar ia akan menerima tawaran lain.
Namun, sepertinya United tetap menjadi pilihan utamanya jika ia tidak melanjutkan kariernya di Camp Nou. Untuk saat ini, ia akan fokus untuk mengakhiri musim dengan gemilang bersama Barca, di mana tim asuhan Flick semakin mendekati gelar La Liga dengan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen. Barca selanjutnya akan menghadapi Celta Vigo pada Rabu.