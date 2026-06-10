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Marcus Rashford akan kembali ke Manchester United setelah Barcelona memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian menyusul transfer Anthony Gordon
Penumpukan pemain di sepertiga akhir lapangan
Nasib Rashford sudah terlihat jelas sejak Barcelona menyelesaikan transfer besar-besaran untuk Gordon. Dengan mantan pemain Newcastle itu kini resmi menjadi pemain Blaugrana, Hansi Flick mendapati dirinya memiliki kelebihan opsi di sayap kiri. Selain Gordon, skuad tersebut sudah diperkuat oleh Raphinha, yang telah membuktikan dirinya sebagai pemain inti di lini depan.
Klub telah memutuskan untuk tidak membayar €30 juta yang diperlukan untuk menjadikan transfer Rashford permanen, seperti dilaporkan Marca. Meskipun pemain Manchester United ini awalnya tampak cocok untuk jangka panjang, investasi sebesar €70 juta untuk Gordon membuat rekan setimnya di timnas Inggris itu menjadi kemewahan mahal yang tidak dapat dibenarkan oleh klub. Akibatnya, Rashford akan kembali ke Man Utd untuk menentukan masa depannya.
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Tuntutan taktis dan faktor usia
Ada dua alasan utama terkait aspek olahraga yang memengaruhi keputusan akhir dewan direksi. Flick adalah manajer yang menuntut kerja keras tanpa henti dari para penyerangnya dalam hal pertahanan, dan staf pelatih merasa bahwa Gordon menawarkan intensitas yang lebih tinggi dalam hal menekan dari lini depan. Flick menganggap pertahanan dengan tekanan tinggi sebagai ciri yang tidak bisa ditawar-tawar dalam sistemnya, sebuah aspek di mana Rashford sering dianggap kurang efektif dibandingkan rekan senegaranya yang lebih muda.
Usia juga memainkan peran besar dalam strategi perekrutan. Rashford akan berusia 29 tahun pada bulan Oktober, membuatnya tiga setengah tahun lebih tua daripada Gordon. Bagi klub yang ingin membangun proyek jangka panjang yang berkelanjutan, profil Gordon dianggap lebih menarik.
Upaya menyeimbangkan keuangan
Secara angka, perbandingan finansial antara kedua pemain tersebut ternyata sangat ketat. Rashford telah menyetujui pemotongan gaji sebesar 40% agar dapat tetap bermain di Spanyol, dan biaya amortisasi tahunannya diperkirakan sekitar €10 juta. Sebaliknya, Gordon datang dengan gaji mingguan yang jauh lebih rendah, namun biaya transfernya sebesar €70 juta berarti ia memiliki biaya amortisasi tahunan yang lebih tinggi, yaitu €14 juta.
Jika menggabungkan gaji dan biaya transfer, biaya tahunan bagi klub hampir sama. Namun, Blaugrana merasa bahwa Gordon memiliki nilai yang lebih baik sebagai aset jangka panjang. Batas waktu untuk mengaktifkan klausul Rashford berakhir pada Senin ini, dan klub telah menegaskan bahwa tidak ada perubahan keputusan mendadak yang diharapkan.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Rashford?
Meskipun secara teknis Rashford kembali ke United, masa depannya di Liga Premier masih jauh dari pasti. Pemain berusia 28 tahun ini diperkirakan akan memutuskan hubungan dengan Setan Merah secara permanen pada musim panas ini, dan performa gemilangnya di Spanyol telah menarik banyak peminat. Arsenal dilaporkan termasuk di antara klub-klub yang terus memantau situasinya karena mereka ingin menambah fleksibilitas di lini depan. Namun, bukan hanya klub-klub Inggris yang tertarik. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Bayern Munich juga tertarik pada sang penyerang, meskipun mereka kemungkinan akan meminta Rashford menerima pemotongan gaji untuk memfasilitasi kepindahannya ke Bundesliga.