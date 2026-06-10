Marcus Rashford akan kembali ke Manchester United setelah Barcelona memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian menyusul transfer Anthony Gordon

Nasib Rashford sudah terlihat jelas sejak Barcelona menyelesaikan transfer besar-besaran untuk Gordon. Dengan mantan pemain Newcastle itu kini resmi menjadi pemain Blaugrana, Hansi Flick mendapati dirinya memiliki kelebihan opsi di sayap kiri. Selain Gordon, skuad tersebut sudah diperkuat oleh Raphinha, yang telah membuktikan dirinya sebagai pemain inti di lini depan.

Klub telah memutuskan untuk tidak membayar €30 juta yang diperlukan untuk menjadikan transfer Rashford permanen, seperti dilaporkan Marca. Meskipun pemain Manchester United ini awalnya tampak cocok untuk jangka panjang, investasi sebesar €70 juta untuk Gordon membuat rekan setimnya di timnas Inggris itu menjadi kemewahan mahal yang tidak dapat dibenarkan oleh klub. Akibatnya, Rashford akan kembali ke Man Utd untuk menentukan masa depannya.