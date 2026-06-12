Tim manajemen menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas absennya sang bek sambil menjelaskan proses seleksi yang cermat dalam menentukan penggantinya.

Melalui media sosial dan konferensi pers, tim nasional Argentina mengonfirmasi diagnosis medis dan strategi seleksi selanjutnya, dengan menyatakan: "Bek Leonardo Balerdi mengalami cedera otot pada otot soleus kaki kanannya dan tidak akan bisa menjadi bagian dari skuad yang akan bertanding di Piala Dunia."

Scaloni menambahkan: "Tes hari ini membuat saya puas dan menghilangkan banyak keraguan mengenai apa yang mungkin kurang dari tim ini... Mungkin saya akan membutuhkan satu atau dua hari lagi untuk mengumumkan pengganti Balerdi."