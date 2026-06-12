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Marcos Senesi, yang akan bergabung dengan Tottenham, masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia sebagai pengganti Leonardo Balerdi yang cedera
Perombakan lini belakang di menit-menit akhir bagi juara dunia
Lionel Scaloni terpaksa melakukan perubahan tak terduga pada rencana turnamennya setelah Balerdi mengalami robekan otot parah di kaki kanannya saat latihan. Pelatih tersebut menunda keputusan akhir hingga setelah laga persahabatan praturnamen melawan Islandia, dan memanfaatkan pertandingan tersebut untuk mengevaluasi opsi taktisnya. Senesi, yang sebelumnya berada dalam daftar cadangan, kemudian dipilih untuk mengisi kekosongan tersebut dan kini sedang dalam perjalanan menuju markas tim di Kansas City.
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Scaloni mengklarifikasi keraguan terkait pemilihan pemain
Tim manajemen menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas absennya sang bek sambil menjelaskan proses seleksi yang cermat dalam menentukan penggantinya.
Melalui media sosial dan konferensi pers, tim nasional Argentina mengonfirmasi diagnosis medis dan strategi seleksi selanjutnya, dengan menyatakan: "Bek Leonardo Balerdi mengalami cedera otot pada otot soleus kaki kanannya dan tidak akan bisa menjadi bagian dari skuad yang akan bertanding di Piala Dunia."
Scaloni menambahkan: "Tes hari ini membuat saya puas dan menghilangkan banyak keraguan mengenai apa yang mungkin kurang dari tim ini... Mungkin saya akan membutuhkan satu atau dua hari lagi untuk mengumumkan pengganti Balerdi."
Pencapaian bersejarah Senesi
Ini merupakan 24 jam yang luar biasa bagi pemain berusia 29 tahun tersebut, yang baru mencatatkan tiga penampilan di level internasional. Mantan pemain Bournemouth ini, yang pernah menolak panggilan timnas Italia, baru-baru ini menyepakati transfer bebas ke Tottenham yang akan berlaku mulai 1 Juli. Ia kini akan bergabung dengan rekan setimnya di klub mendatang, Cristian Romero, dalam barisan pertahanan Albiceleste yang dipenuhi bintang-bintang, yang pertama kali memberinya debut saat melawan Estonia pada tahun 2022.
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Ujian di Afrika menanti di Kansas
Argentina sedang melakukan sentuhan akhir pada persiapan taktis mereka menjelang laga pembuka melawan Aljazair pekan depan. Tim asuhan Scaloni akan menghadapi jadwal Grup J yang menarik, yang juga mencakup pertandingan melawan Austria dan Yordania. Lawan mereka dari Afrika telah membuktikan secara historis bahwa mereka mampu menembus pertahanan La Albiceleste, sehingga duet bek baru tersebut harus segera menemukan ritme permainan mereka agar terhindar dari kekalahan mengejutkan di laga pembuka.