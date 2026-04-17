Marcos Rojo masih saja bermasalah! Mantan bintang Man Utd itu dijatuhi sanksi larangan bermain yang cukup lama karena 'memukul wajah seorang pemain dan menghina wasit'
Perilaku kasar dan kartu merah terhadap River Plate
Rojo sekali lagi menjadi sorotan dalam kontroversi disiplin. Dalam laga liga yang memanas pada hari Minggu, pemain berusia 36 tahun itu tertangkap kamera memukul wajah Lucas Martinez Quarta dari River Plate, sehingga wasit tidak punya pilihan selain langsung mengeluarkan kartu merah. Pertandingan yang akhirnya dimenangkan River Plate dengan skor 2-0 itu semakin memanas akibat reaksinya. Alih-alih meninggalkan lapangan dengan tenang, mantan pemain timnas Argentina itu malah melontarkan kata-kata kasar yang penuh amarah. Laporan resmi pertandingan mencatat bahwa ia berkonfrontasi dengan wasit dan menghina wasit tersebut sebelum berjalan menuju ruang ganti.
Catatan disiplin dan riwayat transfer terbaru
Setelah meninjau insiden tersebut, pihak berwenang menjatuhkan sanksi larangan bermain empat pertandingan kepada sang bek. Skorsing ini menjadi pukulan telak bagi Racing Club, yang sangat mengandalkan pengalamannya sejak ia bergabung sebagai pemain bebas transfer dari Boca Juniors pada Agustus 2025. Namun, catatan disiplinnya kini menjadi sumber kekhawatiran utama. Sejak bergabung dengan klubnya saat ini, ia sudah dua kali diusir wasit dalam hanya 15 penampilan. Yang mengejutkan, kartu merah terbaru ini berarti ia kini telah menerima 13 kartu merah sepanjang karier profesional resminya.
Warisan Old Trafford yang terhalangi oleh ketidakpastian
Setelah bergabung dengan Manchester United dengan nilai transfer €20 juta pada tahun 2014, ia tampil dalam 122 pertandingan, mencetak dua gol, dan memberikan empat assist. Selama berkarier di Old Trafford, ia berhasil meraih gelar juara Piala FA, Piala Liga, dan Liga Europa. Menariknya, meskipun memiliki reputasi sebagai pemain yang temperamental dan telah mengumpulkan 13 kartu merah sepanjang kariernya, ia tidak pernah diusir dari lapangan selama bermain bersama klub raksasa Inggris tersebut. Ia akhirnya hengkang secara permanen ke Boca Juniors pada Februari 2021 dengan nilai transfer €6 juta.
Bagaimana masa depan sang bek veteran?
Dengan kariernya yang sudah memasuki babak akhir dan kontraknya bersama Racing Club yang akan berakhir pada Juni mendatang, masih harus dilihat seberapa banyak lagi yang bisa ia berikan di level sepak bola papan atas. Insiden terbaru ini dan skorsing panjang yang menjeratnya menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah ada klub lain yang bersedia mengambil risiko dengan merekrutnya.