Marco Silva setuju untuk menggantikan Jose Mourinho di Benfica meskipun Fulham telah menggandakan tawaran yang diajukan klub Portugal tersebut
Menurut talkSPORT, Silva telah mencapai kesepakatan lisan untuk menjadi manajer baru Benfica, menggantikan Jose Mourinho yang akan bergabung dengan Real Madrid. Klub raksasa Portugal itu mengalihkan perhatian mereka kepada pria berusia 48 tahun tersebut setelah target utama mereka, Ruben Amorim, enggan menerima posisi tersebut.
Silva sudah mulai mempersiapkan kepindahannya ini, dilaporkan sedang membangun rumah di dekat Lisbon. Fulham telah melakukan upaya putus asa untuk mempertahankan manajer mereka dengan menawarkan kontrak tiga tahun senilai £8 juta per tahun. Namun, tawaran ini tampaknya telah ditolak, dengan Benfica menawarkan gaji yang jauh lebih rendah sekitar £4 juta per tahun untuk mengamankan jasanya karena kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir Juni.
Masa jabatan yang sukses di London hampir berakhir
Fulham saat ini sedang menunggu pemberitahuan resmi dari manajer mereka terkait keinginannya untuk hengkang. Silva bergabung dengan klub asal London tersebut pada Juli 2021 setelah mereka terdegradasi dari Championship dan telah menjalani masa jabatan yang sangat sukses, membawa tim tersebut kembali ke Liga Premier dalam satu musim. Sejak saat itu, klub ini telah mengukuhkan posisinya di kasta tertinggi, meraih rekor 54 poin pada musim 2024-25 sekaligus mencapai semifinal Carabao Cup.
Meskipun wakil ketua Fulham, Tony Khan, sebelumnya menyatakan pada bulan Februari bahwa ia yakin Silva akan bertahan di klub untuk "waktu yang lama", kepergiannya tampaknya tak terhindarkan setelah pertemuan evaluasi akhir musimnya dengan staf pelatih baru-baru ini.
Mourinho kembali ke Real Madrid di tengah krisis parah yang melanda klub
Mourinho akan meninggalkan Benfica untuk memulai masa jabatannya yang kedua di Real Madrid, bergabung dengan klub yang saat ini tengah dilanda krisis parah. Raksasa Spanyol tersebut telah melewati masa-masa yang penuh gejolak, gagal meraih trofi besar apa pun selama dua musim terakhir. Akibatnya, Real Madrid telah mengganti tiga manajer selama periode yang kacau balau ini. Carlo Ancelotti hengkang pada akhir musim 2024/25, membuka jalan bagi Xabi Alonso. Namun, Alonso dipecat setelah hanya setengah musim memimpin. Alvaro Arbeloa kemudian mengambil alih sebagai manajer sementara, tetapi ia kini telah mengundurkan diri, sehingga memungkinkan Mourinho untuk secara resmi memulai era keduanya yang sangat dinantikan di Bernabeu.
Bagaimana kelanjutan nasib Silva dan Fulham?
Kembalinya Silva ke Portugal akan menandai debutnya sebagai pelatih di Primeira Liga setelah 11 tahun. Tugas utamanya di Benfica adalah mengantarkan tim tersebut melewati babak kualifikasi kedua Liga Europa untuk lolos ke fase grup. Sementara itu, Fulham harus segera memulai pencarian pelatih kepala baru menjelang pramusim yang krusial, seiring upaya mereka untuk mempertahankan stabilitas di kasta tertinggi.