Marco Silva setuju untuk menggantikan Jose Mourinho di Benfica meskipun Fulham telah menggandakan tawaran yang diajukan klub Portugal tersebut

Menurut talkSPORT, Silva telah mencapai kesepakatan lisan untuk menjadi manajer baru Benfica, menggantikan Jose Mourinho yang akan bergabung dengan Real Madrid. Klub raksasa Portugal itu mengalihkan perhatian mereka kepada pria berusia 48 tahun tersebut setelah target utama mereka, Ruben Amorim, enggan menerima posisi tersebut.

Silva sudah mulai mempersiapkan kepindahannya ini, dilaporkan sedang membangun rumah di dekat Lisbon. Fulham telah melakukan upaya putus asa untuk mempertahankan manajer mereka dengan menawarkan kontrak tiga tahun senilai £8 juta per tahun. Namun, tawaran ini tampaknya telah ditolak, dengan Benfica menawarkan gaji yang jauh lebih rendah sekitar £4 juta per tahun untuk mengamankan jasanya karena kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir Juni.