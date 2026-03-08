Getty Images Sport
Marco Silva menolak untuk disalahkan atas kekalahan mengejutkan Fulham di Piala FA melawan Southampton meskipun telah melakukan sembilan pergantian pemain dalam susunan tim
Drama penalti di menit-menit akhir menentukan nasib Fulham.
Pertandingan FA Cup yang sangat menarik tampaknya akan berakhir dengan perpanjangan waktu yang melelahkan sebelum terjadi kejutan besar. Fulham menderita kekalahan memalukan 1-0 di Craven Cottage melawan Southampton, yang saat ini berkompetisi di Championship.
Putar balik dramatis terjadi pada menit ke-90 yang krusial. Gelandang Southampton, Finn Azaz, dengan cerdas mempertahankan serangannya untuk tetap berada dalam posisi onside sebelum dijatuhkan secara canggung oleh kaki belakang bek Fulham, Joachim Andersen, di dalam area penalti. Penyerang Ross Stewart dengan percaya diri maju untuk mengambil tendangan penalti dan melepaskan tendangan keras dan rendah yang melesat melewati kiper Benjamin Lecomte, memicu perayaan gila-gilaan di antara pendukung tim tamu.
Silva membela rotasi skuad yang intensif.
Menghadapi jadwal pertandingan yang padat, Silva memutuskan untuk melakukan sembilan perubahan signifikan dari tim yang baru saja kalah dari West Ham di Premier League. Membela rotasinya, ia mengatakan: "Ketika Anda melakukan sembilan perubahan – itu keputusan saya, saya akan bertanggung jawab. Saya adalah manajer. Kami bermain Minggu – Rabu – Minggu. Jika kami mengatakan para pemain ini tidak cukup baik untuk memenangkan pertandingan piala, kami harus mencari cara lain." Ia juga menolak menyalahkan gol yang dianulir secara kontroversial di babak pertama sebagai penyebab kekalahan, menegaskan, "Saya tidak akan mengambil arah itu. Membicarakan momen itu bagi saya adalah mencari alasan."
Bagi Silva dan Fulham, kekecewaan di menit-menit akhir mengukuhkan sore yang sangat frustrasi. Manajer secara terbuka mengakui bahwa eksekusi mereka secara keseluruhan jauh di bawah ekspektasi dan kekurangan ketajaman yang diperlukan. Dia harus menerima kritik eksternal yang intens atas perubahan susunan pemainnya yang drastis, sementara secara internal menuntut evaluasi serius terhadap semangat bertarung dan kemampuan timnya untuk tampil di bawah tekanan.
Manajer Southampton menargetkan kembalinya ke Wembley
Di sisi lain bangku cadangan Craven Cottage, pelatih kepala Southampton, Tonda Eckert, merasa sangat gembira setelah meraih kemenangan besar. Manajer ambisius itu langsung menantang para pemainnya yang menang untuk mempertahankan momentum dan berjuang kembali ke Wembley. "Penting bagi kalian untuk merasakan sedikit bagaimana rasanya menang dalam pertandingan sepak bola, kalian harus terus melaju dan tidak berhenti," kata Eckert.
Eckert juga menyoroti makna historis yang mendalam dari perjalanan mereka di turnamen ini, mencatat bahwa The Saints mengenakan kaos peringatan khusus untuk memperingati 50 tahun kemenangan mereka di final FA Cup 1976. Memuji dukungan besar dari para pendukung tandang, ia menambahkan: "Anda bisa melihat betapa pentingnya hal ini bagi klub. Sudah 50 tahun sejak kami terakhir kali memenangkannya. Ketika kami tiba dengan bus dan melihat seluruh jalan dipenuhi pendukung Southampton, Anda bisa pasti mengatakan kami merasakan pentingnya hal itu."
Fulham harus membersihkan kekacauan yang ditinggalkan.
Bagi Fulham, fokus kini harus kembali ke kampanye liga mereka setelah musim yang menjanjikan mengalami pukulan besar. Silva mengakui skala kekecewaan dan upaya yang diperlukan untuk mencegah penurunan performa setelah kekalahan mengejutkan di ajang piala yang bergengsi.
"Ini adalah kewajiban kami, kami harus memahami bahwa itu adalah sore yang sangat, sangat buruk. Kami tahu segala hal bisa terjadi di lapangan sepak bola, tapi ini lebih dari itu. Kami harus melihat lebih dalam karena itu tidak cukup baik, dan itu dimulai dengan saya yang melihat diri sendiri," kata Silva, saat ia berusaha mencari solusi sebelum pertandingan Premier League berikutnya timnya di kandang Nottingham Forest.
