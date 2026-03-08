Marco Silva menolak untuk disalahkan atas kekalahan mengejutkan Fulham di Piala FA melawan Southampton meskipun telah melakukan sembilan pergantian pemain dalam susunan tim

Menghadapi jadwal pertandingan yang padat, Silva memutuskan untuk melakukan sembilan perubahan signifikan dari tim yang baru saja kalah dari West Ham di Premier League. Membela rotasinya, ia mengatakan: "Ketika Anda melakukan sembilan perubahan – itu keputusan saya, saya akan bertanggung jawab. Saya adalah manajer. Kami bermain Minggu – Rabu – Minggu. Jika kami mengatakan para pemain ini tidak cukup baik untuk memenangkan pertandingan piala, kami harus mencari cara lain." Ia juga menolak menyalahkan gol yang dianulir secara kontroversial di babak pertama sebagai penyebab kekalahan, menegaskan, "Saya tidak akan mengambil arah itu. Membicarakan momen itu bagi saya adalah mencari alasan."

Bagi Silva dan Fulham, kekecewaan di menit-menit akhir mengukuhkan sore yang sangat frustrasi. Manajer secara terbuka mengakui bahwa eksekusi mereka secara keseluruhan jauh di bawah ekspektasi dan kekurangan ketajaman yang diperlukan. Dia harus menerima kritik eksternal yang intens atas perubahan susunan pemainnya yang drastis, sementara secara internal menuntut evaluasi serius terhadap semangat bertarung dan kemampuan timnya untuk tampil di bawah tekanan.